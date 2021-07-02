Badem Göz Estetiği Nedir?

Badem göz estetiği, göz kapaklarına şekil verilmesi için yapılan bir işlemdir. Gözlerin daha çekik ve hoş görünmesini sağlayan estetik işlemi, günümüzde daha sık tercih ediliyor. Kişilerin yüz ve göz yapılarına en uygun şekilde uygulanır.

Gözlerde simetrik bozukluklar varsa bu bozukluklarda da rahatlıkla düzeltilebilir. Aynı zamanda kaz ayağı çizgileri de estetik işlemi ile birlikte yok edilebilir. 3-4 yıl kalıcılık sağlayan bir işlemdir. Etkisi geçinde yeniden yaptırılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Badem Göz Estetiği Kimlere Uygulanır?

Görme fonksiyonunda herhangi bir bozukluk olmayan, fakat yapı bakımından gözlerinden memnun olmayan kişiler için uygulanan bir estetik çeşididir. Badem göz estetiği, cilt ve yüz yapısı işleme uyum sağlayan kişilere uygulanabilir. Hem kadın hem de erkeklere uygulanabilen bir estetik işlemdir.

18 yaş ve üzerindeki kişiler için uygulamaya uygundur. Yaşı ilerlemiş ve deri yapısı uyumluluğunu kaybetmiş olan kişilerde önerilmez. Sizler de badem göz estetiği fiyat uygunluğu sayesinde çekik göz yapısına kısa süre içinde sahip olabilirsiniz.

Badem Göz Estetiği Fiyatları

Çekici ve derin bakışlar için yapılan badem göz estetiği fiyat bakımından hastadan hastaya göre değişir. Son zamanların en popüler estetik işlemleri arasında yerini alıyor. Göz kapaklarında bozulmalar meydana gelen kişiler diğer ameliyatlar yerine badem göz estetiğini tercih ediyor.

Diğer işlemlere oranla daha kolay yapılıyor. Göz kapağının deformasyonuna ve cilt yapısına göre badem göz estetiği fiyat bakımından artış ve azalma gösterebilir. Sizler de estetik ile hayalinizdeki göz yapısına sahip olabilirsiniz.

Bölgesel İncelme Nasıl Yapılır?

Birden farklı yöntemler kullanılarak yapılan bölgesel incelme, özellikle kadınlar tarafından tercih edilen estetik işlemlerindendir. Bölgesel incelme fiyatları uygulanan yönteme göre değişkenlik gösterir.

Soğuk lipoliz ve liposuction yöntemleriyle uygulanan bölgesel incelme, kişinin vücut ve deri yapısına göre belirlenir. Her iki yöntemde de kişinin acı ve ağrı hissi yaşamaması için lokal anestezi uygulaması yapılır. Sizler de bölgesel yağlarınızdan şikayet duyuyorsanız bölgesel incelme ile kısa sürede fazlalıklarınızdan kurtulabilirsiniz.

Bölgesel İncelme Fiyatları

Günümüzde bölgesel olarak fazlalığı olanların tercihe ettiği bölgesel incelme fiyatları her bireyin rahatlıkla işlem yaptırabileceği şekilde sunuluyor. Fiyatlar kişinin uygulatacağı seansa göre değişir. Seans sayısı arttıkça fiyatlarda da doğru orantılı olarak artış meydana gelecektir.

Yağ hücrelerinin kısa sürede ve güvenle alındığı yöntem bölgesel incelme uygulamasıdır. Sizler de bölgesel incelme fiyatları daha uygun olan ve güvenli hizmet sunan merkezlerden yararlanarak işlem yaptırabilirsiniz. Kısa sürede istediğiniz vücut yapısına sahip olabilirsiniz.

Hydrafacial Nasıl Uygulanır?

Cilt bakım işlemlerinde en sık uygulanan hydrafacial, derinlemesine temizlik sağlar. Hydrafacial fiyatları, cildi sorunlu olan her bireyin rahatlıkla işlem yaptırabileceği şekildedir.

Uygulamada ilk olarak cilt yüzeysel temizlenir. Gözenekler yumuşatılır ve özel cihazlar ile tıkalı gözenekler açılır.

Cilt tipine uygun solüsyon ve maskeler uygulanır. 25-90 dakika aralığında yapılabilen işlem sonrasında cilt temiz ve parlak bir yapıya kavuşacaktır. Aynı zamanda tüm cilt tipleri ile uyum sağlayan bir bakım işlemidir. Sizler de gönül rahatlığıyla işlem yaptırabilirsiniz.

Hydrafacial Fiyatları

Hydrafacial fiyatları, günümüzde diğer cilt bakım işlemlerine oranla daha uygun olarak sunuluyor. Uygulanacak olan seans sayısına, ve kişinin cilt yapısına göre fiyatlarda değişkenlikler meydana gelebilir.

Cildi derinlemesine temizleyen, akne ve sivilce oluşumunu engelleyen ve hücrelerin yenilenmesini sağlayan hydrafacial ile sizler de tertemiz bir cilt sahibi olabilirsiniz. Hydrafacial fiyatları indirim ve kampanyalı olan estetik merkezlerinden hizmet alarak daha uyguna işlem yaptırabilirsiniz.