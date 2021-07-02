BELTUR, KÖŞK MENÜLERİNE OSMANLI MUTFAĞINDAN YEMEKLER EKLEDİ

BELTUR, bünyesindeki tarihi köşklerde bulunan kafe ve restoranların menülerini yeniledi. Menüye Osmanlı mutfağından seçme yemekler eklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) gastronomi ve turizm iştiraki BELTUR, bünyesinde bulunan tarihi köşklerdeki kafe ve restoranlarının menülerini güncelleyerek zenginleştirdi. Menüye Osmanlı mutfağından seçkin ürünler ekledi. Zenginleştirilen menüde koru kebabı, dağ kekikli mantar kavurma, vişneli hünkar yahnisi, köşk kebabı, piliç limoni gibi ürünlerin yanı sıra, soğuk meze tabağı, bahar böreği, glutensiz makarna gibi ürünler dahil edildi. Osmanlı mutfağının nadide ürünlerin eklendiği menüler böylece tarihi mekanlarla uyumlu hale getirilmiş oldu.

BELTUR’un Emirgan Korusu Sarı Köşk, Yıldız Parkı Malta Köşkü, Üsküdar Küçük Çamlıca, Paşalimanı, Gülhane Kandil gibi lokasyonlarında yer alan, buram buram tarih kokan kafe ve restoranlarında, söz konusu mekanlar gibi tarihi ve Osmanlı’yı hatırlatan ürünler de servise sunulacak.

“MİSAFİRLERİMİZ TARİHİ DOKUYU DAHA İYİ HİSSEDECEK”

Yenilenen menülerle ilgili açıklamada bulunan BELTUR Genel Müdürü Cenk Akın, İstanbul’un engin bir tarihi birikiminin olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“BELTUR olarak bizim bünyemizde, bu tarihe tanıklık eden köşklerde hizmet veren mekanlar mevcut. Tarihin derinliklerinden gelen birçok olaya tanıklık etmiş bu mekanlarımızda, tarihi lezzetlerimizi yeniden hatırlatarak canlandırmak istedik. Bu nedenle köşklerdeki kafe ve restoranlarımıza, Osmanlı mutfağından, adeta birer sanat eseri sayılabilecek ürünler ekledik. Bu ürünlerle misafirlerimiz, mekanlardaki tarihi dokuyu daha iyi hissedecek ve İstanbul’da yaşadığının farkında daha iyi varacak.”

NEFİS BİR MANZARA

Özellikle Osmanlı zamanında aktif olarak kullanılan Malta Köşkü, Sarı Köşk ve Çadır Köşkü gibi mekanların tarihi dokusuna uygun bir gastronomi deneyimi geliştirmeyi hedefleyen BELTUR, söz konusu mekanlarda düğün, nişan ve toplantı gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. BELTUR’un tarihi yapılardaki kafe ve restoranlarında ayrıca, nefis bir orman, doğa, Boğaz ve İstanbul manzaraları da ayırt edici özellik olarak göze çarpıyor.

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