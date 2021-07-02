İBB SPOR KULÜBÜ WUSHUDA’DA ŞAMPİYON
Wushu –Kungfu Türkiye Şampiyonası İBBSK Madalyaları Topladı
Wushu –Kungfu Türkiye Şampiyonası Sakarya’da gerçekleşti.
İ.B.B Spor Klübü sporcuları Tao’lu, Sanda, Ligt Sanda, Tui-shu bölümlerinde yarıştığı şampiyonayı 43 madalya ile tamamladı.
Bir çok spor branşında olduğu gibi Wushu sporunda da Türkiye’nin en önemli ve başarılı kulüplerinden olan İBBSK 21 altın, 17 gümüş ve 5 bronz madalya ile şampiyonaya damgasını vurdu.
Yoğun katılımın gerçekleştiği organizasyonda İBBSK’lı 20 sporcunun milli takımda kulübünü ve ülkesini temsil etmesi bekleniyor.
Bir cevap yazın