Tokyo 2020’de madalyalar gelmeye devam ediyor! Hakan Reçber ve Hatice Kübra’dan büyük başarı

Tokyo 2020’de madalyalar gelmeye devam ediyor! Hakan Reçber ve Hatice Kübra’dan büyük başarı

Tokyo Olimpiyatlarında mücadele eden Milli Tekvandocu Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyatlarında mücadele eden tekvandocu Hakan Reçber, 68 kiloda Bosna Hersekli Nedzad Husic’i 22-13 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Sinden’in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmişti.

Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

İkinci madalya Hatice Kübra’dan geldi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, bronz madalya aldı.

Repesajda Faslı Nada Laaraj ile karşı karşıya gelen 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya müsabakasında Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı’ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk raundunu 3-2 geride kapatan Hatice Kübra, iyi bir performans gösterdiği ikinci raundu 2-0 üstün kapattı ve toplam skorda 4-3 öne geçti. Son bölümde hata yapmayan Hatice Kübra İlgün, raundu 4-3, maçı da 8-6 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

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