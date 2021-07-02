15 TEMMUZ MANİFESTOSU…

Hainlerin vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, özgürlüğümüze, barışımıza, huzurumuza, milli birliğimize, beraberliğimize, inançlarımıza, değerlerimize, imanımıza kast ettikleri 15 Temmuz 2016 gününü yani bu vatanın gördüğü en büyük ihaneti ve bizleri bu güne getiren sebepleri yıllardır anlatmaya çalışıyorum, bıkmadan, usanmadan, ömrüm oldukça da anlatmaya çalışacağım.

Bilinmelidir ki bu yazıyla uyarmaya çalıştığım kişiler; bilinçli ihanet içinde olanlar, menfaatleri, ideolojileri, taraf oldukları kişiler veya ideolojiler adına insanların inançlarını, değerlerini, kutsallarını kullanarak para, makam, güç, siyasi erk devşirenler ve onların onulmaz bağlıları değildir.

Çünkü bu güruh, yarın güç el değiştirdiğinde, bugün olduğu gibi menfaatleri için yeni güç odağına kapılanacaklar ve ne yazık ki orada da bu milletin, hepimizin başına bela olacaklardır.

Sevgili ve aziz milletim; 15 Temmuz’u iyi düşün, sorgula, idrak et ve ben nerede hata yaptım da ülkem bu hale geldi, ülkem ve milletim bu hainliği, bu zulmü, bu kargaşayı yaşadı diye kendine sor ve vatanımızı, milletimizi bugünlere getiren süreçte yaşananları da asla unutma.

Sen; evladına vatan, millet, bayrak, Allah sevgisi, inancı ve değerlerini vermek yerine evladını tanımadığın insanlara, bilmediğin yerlere, eti sizin, kemiği benim, düşüncesiyle teslim etmedin mi?

Sen; Peygamber Efendimizin “Bir kimsenin kıldığı namaz, tuttuğu oruç, yaptığı ibadetler sizleri aldatmasın. Sizler; konuştuğunda doğru söylüyor mu, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu, söz verdiğinde sözünde duruyor mu, dünya işlerinde, makam, para, güç elde ettiğinde takvayı, dürüstlüğü elden bırakıyor mu, helâl-haram hassasiyetini gözetiyor mu, menfaat anındaki tavrı nedir? Bunlara bakıp öyle değerlendirin. Çünkü emanete riayet etmeyenin, güvenilir olmayanın, sözünde durmayanın, yalan söyleyenin dini olmaz.’’ Hadisine rağmen Peygamber Efendimize dinlemek yerine sırf Kur’an okuyor, namaz kılıyor, ibadet ediyor diye insanlara sorgusuz, sualsiz teslim olmadın mı?

Sen; kendini teslim ettiğin bu insanların her türlü hatasının, yanlışının altında hikmet aramadın mı?

Sen; evladın ahlaklı, dürüst, vatanına hayırlı, imanlı bir vatansever, iyi bir insan olsun diye değil de iyi bir meslek, kariyer, makam, para, şan, şöhret sahibi olsun diye uğraşmadın mı?

Sen; gözünün önünde kul hakları yenir, her türlü haram normalleşirken, vatanın, milletin, yetimin hakkı çalınırken, bir yerlere biat etmiş liyakatsizler haksız bir şekilde yükselirken, emanete ihanet edilirken, insanlar torpille işe alınırken, bir yerlere biat etmemiş olan gençlerin hayatı karartılırken, sorular çalınırken bütün bu adaletsizliklere, haksızlıklara göz yummadın mı?

Sen; senin önüne yıllarca başörtüsünü koyup, başları götürenlere, senin önünde tiyatro oynayanlara ve bu oyuna masum ve tertemiz gençleri alet edenlere destek olup, alkışlamadın mı?

Sen; dinler arası diyalog ihanetiyle, Allah’ın hükmünü iptal ettiği dinlerin, Allah katında tek din olan İslam ile eşitlendiği günlerde Allah’a isyan edercesine bu ihaneti alkışlamadın mı veya susmadın mı?

Sen; hoşgörü adı altında Allah’ın hoş görmediği işler yapılır, Allah’ın hoş görmediği insanlar baş tacı edilirken bütün bu ihaneti hoş görmedin mi?

Sen; parti, cemaat, tarikat, hoca, şeyh, lider ve benzerlerini vatanından, milletinden, bayrağından ve inançlarından daha çok sevip, inanıp, bağlanmadın mı?

Sen; bu ülke, bu vatan, bu millet, bu din yıllardır zarar görürken, uçuruma sürüklenirken susmadın mı ve böylece bu ihanete kendi ellerinle zemin hazırlamış olmadın mı?

Sen sırf senin partinden, cemaatinden, tarikatından diye “İstiklal Harbini keşke Yunanlılar kazansaydı” veya “Haçlıların yurdunuzu işgal etmesi çok tehlikeli değildir, onlara karşı koymayın” diyen Türk-İslâm düşmanı vatan hainlerini ve bu hainlere destek verenleri baş tacı etmedin mi, alkışlamadın mı? Hatta bu satırları okurken bile içten içe rahatsız olmuyor musun?

Şimdi sen bütün bu hatalarını, yaptıklarını, sebep olduklarını unutma ki; bu vatan, bu millet bir daha hıyanet yaşamasın, aldanmasın, bir daha kula kul, dünya çıkarlarına köle olmasın.

Unutma ki; bu millet vatan, millet, bayrak sevgisinden uzaklaşmasın, bir daha aklını başkalarına teslim etmesin, Allah’ı terk edip kullara iman etmesin, güvenmesin, kullardan medet ummasın.

Unutma ki; 15 Temmuz milli birlik, beraberlik, kardeşlik için milat olsun.

Unutma ki; 15 Temmuz Allah ile aldatmanın, dini kullanarak insanları ihanete, menfaatperestliğe, dünyevileşmeye sürüklemenin son bulduğu tarih olsun.

Unutma ki; 15 Temmuz bu milletin silkinip kendine geldiği tarih olsun ve Allah’ın yardımının acilen yetiştiği, Türk Milletinin uyandığı tarih olarak bizlere güven ve huzur versin.

Unutma ki; Allah bu gibi kara günleri bir daha bizlere yaşatmasın, vatanımızı, milletimizi bu imtihanlara bir daha sokmasın.

Duamız odur ki; Allah aklını başkalarına teslim ederek onların hain, çıkarcı emellerine hizmet eden köleleşmiş, kula kul olmuş, cahil, ikiyüzlü çıkarcıları ve bu zavallıları, İslâm’ı, milli, manevi değerlerimizi kullanarak kötü emellerini gerçekleştirmeye çalışan hainleri, zalimleri, menfaatperestleri Kahhar ismiyle kahreylesin.

Allah; vatana, millete, bayrağa bağlı, vatanına, milletine, inançlarına hizmet eden, yüreği vatan, millet, bayrak ve Allah aşkıyla dolu olan insanlara yardım etsin ve sayılarını artırsın.

AHMET BERHAN YILMAZ