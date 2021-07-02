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Kadıköy Gazetesi » Eğlence, Gezi-Alışveriş » Brawl Stars PC de Oynamak – Brawl Stars Pc indir
Brawl Stars PC de Oynamak – Brawl Stars Pc indir


Supercell tarafından geliştirilen Brawl Stars, son yıllarda büyük bir popülerlik kazanmıştır. Birçok kişi Brawl Stars indir için ne yapması gerektiğini incelemektedir. Bunun için sadece, telefonunuzun market uygulamasına gitmeniz gerekir.

Zira 2018 yılında çıkan ve MOBA tarzı bir oyun olan Brawl Stars hem IOS, hem de Android telefonlarda kullanılabilir. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterlidir;

  1. Cihazınızın market aplikasyonuna giriş yapın.
  2. Arama bölümünden, Brawl Stars uygulamasını taratın.
  3. Oyuna dokunarak, yükle üzerine dokunun.
  4. İnmesini ve kurulmasını bekleyin.

Market uygulamalarından yüklenen programlar otomatik olduğu için, herhangi bir ek işlem yapmanıza da gerek yoktur. Bunları takip ettikten sonra sadece oyuna girerek singleplayer ya da multiplayer tarzda oynamaya başlamanız kalır.

Brawl Stars Nasıl Oynanır?

Farklı oyun modlarına sahip olan Brawl Stars, karakterler vasıtasıyla karşı taraftaki oyuncuları yahut takımı yenmek üzerine kuruludur. Bunun için Brawl Stars indirdemeniz şarttır. Zira web sitesi üzerinden oynama gibi bir seçenek yoktur

Her oyuncu, farklı karakterler arasında seçim yapabilmekte olup, bunların hepsi kendi özelliklerine, güçlerine sahiptir. Modlar,

  1. Elmas Kapmaca,
  2. Hesaplaşma,
  3. Mezar Depremi,
  4. Ödül Avı,
  5. Soygun,
  6. Savaş Topu,
  7. Robot İşgali,
  8. Büyük Oyun,
  9. Boss Savaşı,
  10. Alaşağı,
  11. Yalnız Yıldız,
  12. Power Play,
  13. Sıcak Bölge,
  14. Süper Şehir Saldırısı,
  15. Mücadeleler,

Şeklindedir ve grafik yapıları her akıllı telefonun kaldıracağı türdedir. Eğer https://indirgeek.com/brawl-stars/linkine giderseniz takip edebilir, cihazınıza yükleyebilirsiniz. App Store içerisinde de bulunmaktadır.

Brawl Stars Özellikleri Nelerdir?

Brawl Stars özellikleri bakımından her oyuncuyu memnun edecek yapıya sahiptir. Zira hem singleplayer, hem de multiplayer tarzda oynanmaktadır. Böylece diğer oyuncularla oynamaktan sıkılmışsanız tek başınıza oynayabilir; strateji geliştirmek istiyorsanız tek başınıza deneyebilirsiniz.

Oyunda sadece Türkiye’den oyuncular olmadığı için, tüm dünyaya karşı oynama fırsatınız vardır. Üstelik bunlar canlı olup, gerçek zamanlı yapıya sahiptir.

Oyunun konfigürasyon ayarlar oldukça uygun olup, donma gibi problemlere sebep olmaz. Ancak multiplayer oynamak isterseniz, bu internet gerektireceği için zayıf internette donmalar yaşanabilir.

📆 15 Temmuz 2021 Perşembe 00:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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