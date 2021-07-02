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Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İNDER: Yasaksız hafta sonu etkisini gösterdi
İNDER: Yasaksız hafta sonu etkisini gösterdi


İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi DURBAKAYIM konuyla alakalı yaptığı açıklamada;

“Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran 2021 konut satış istatistiklerine göre ülke genelinde el değiştiren konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,1 düşüş kaydederek 134 bin 731 oldu. TÜİK’in bu açıklaması her ne kadar satış rakamlarının azalmasını gösterse de, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen konut satışının cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci seviyesinde olduğunu unutmamak gerek.

Ayrıca Haziran 2021’de gerçekleşen satış rakamlarının bu yılın diğer aylarına göre en yüksek satış seviyesi olduğunu görebiliriz. Mayıs 2021’deki 59 bin adetlik satışın iki katından daha fazla olan bu seviyenin gerçekleşmesinde hafta sonu pandemi yasaklarının gevşetilmesinde payı oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Devletin pandemiyle yaptığı başarılı mücadele, sektördeki satışlarımı etkilese de, insanlarımızın sağlığının, vatanımızın birlik ve beraberliğinin her şeyden önce geldiğini çok iyi biliyoruz.

Ve konut satışlarının önümüzdeki dönemde daha da iyi olacağını da biliyoruz. Her ne kadar Ocak-Haziran döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,5 azalışla 552 bin 810 olarak gerçekleşmiş olsa da, bu trendin yılsonunda yön değiştirerek artıya döneceğini de söyleyebiliriz. Tek endişemiz artan inşaat maliyetlerinin konut fiyatlarına yansıyacak olması. Sektör olarak halen devletin faiz ve hammadde fiyatlarındaki olağanüstü artışa karşı önlem almasını ve sektöre destek/teşvik vermesini bekliyoruz.

Diğer taraftan yabancı satışlarındaki olumlu trendin yılsonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Haziren 2021 döneminde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %185,3 artarak 4 bin 748 oldu. Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,7 artarak 20 bin 488 oldu. Bu satış rakamları pandemi öncesi ile aynı seviyede gerçekleşmesinin ana nedeni olarak döviz fiyatlarındaki artışı ve Türkiye’nin pandemi ile başarılı mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

📆 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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