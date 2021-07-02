PANİK ATAK MI KALP KRİZİ Mİ?

Halkımızın kalp doktorlarına en çok sordukları sorulardan biri “panik atakla kalp krizini nasıl ayırtedeceğiz?” sorusunu sizin için İstanbul’un tanınmış kardiyoloğu Dr Emre Ertürk hocamıza sorduk.

“ Kalbiniz yarışıyor gibi hissediyorsunuz, nabzınız sanki sadece göğsünüzde değil, boğazınızda ve boynunuzda atıyormuş gibi geliyor. O kadar şiddetli atıyor ki başka bir şey düşünmek imkansız hale geliyor. (Hastalarımızın tabiriyle :kalbim ağzımdan çıkacak gibi)

Nefes darlığı hissediyorsunuz, ancak nefes darlığı bunu tam olarak tanımlamıyor. Daha çok boğuluyormuşsunuz gibi. Ve bunu düşündüğünüzde, yutkunmakta zorlaşıyor.

Bunun üzerine, kontrolsüz bir şekilde terliyor ve titriyorsunuz. Hatta kusmaya ihtiyaç duyacak kadar başınız dönüyor.

Göğsünüz daha da sıkışıyor. Yaklaşan bir “ölüyorum galiba “duygusu hissediyorsunuz. Kalp krizi geçirmiş olabileceğinizden endişeleniyorsunuz..Peki bu başka ne olabilir?

KALP KRİZİ Mİ GEÇİRİYORUM?

Kalbiniz söz konusu olduğunda üzgün olmaktansa güvende olmak her zaman daha iyidir. Ancak, korkunç duygularınızın kalp krizi değil, panik atak olma ihtimali vardır.

Psikiyatristler göğüs ağrısı tedavisi için acil servise başvuran hastaların yaklaşık dörtte birinin panik bozukluğu olduğunu söylüyor .

Göğüs ağrısı panik ataklara eşlik edebilen bir semptomdur. Ancak göğüs ağrısı olan özellikle genç kadınlarda olan panik bozukluğu sıklıkla fark edilmez ve farkedilmediği için tedavi edilmez .

Göğüs ağrısı hissettiğimde ne yapmalıyım?

Az önce bahsettiğim gibi kalp krizi geçirip geçirmediğinizi merak edecek kadar kötü hissediyorsanız, vakit kaybetmeden acil servise gitmelisiniz.

Kalp krizi geçirip geçirmediğinizi size söyleyecek KESİN SEMPTOM YOKTUR! Uzun yıllar yapılan klinik araştırmalar sonucunda çoğunlukla görülen belirtileri sizlere söylüyoruz. Çok farklı belirtilerle ya da belirti göstermeden bambaşka sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran hastalarımızda kalp krizi tespit ettiğimiz oldu. (Örneğin; göğsüm tatlı tatlı kaşınıyor evladım alerji falan mı oldum acaba diyen bir hastamın durumundan şüphelenerek detaylı tetkikler yaptığımda kalp krizi geçirdiğini tespit etmiştim.) Bu ve buna benzer 20 yıllık klinik tecrübem bana işi şansa bırakmamanın hayat kurtardığını gösterdi bu nedenle şüpheniz varsa bir şeyler ters gidiyor diyorsanız 112 acili arayın ya da en yakın sağlık kuruluşuna hemen başvurun.

Bir anksiyete atağı gerçekten BU KADAR kötü hissettirebilir mi?

Anksiyete atağı sırasında adrenalin vücudunuzda dolaşır. Herkes bu adrenalinin sonucunu farklı şekilde deneyimler, ancak kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğsünüzde sıkışma, baş dönmesi, terleme, titreme, mide bulantısı ve ölebileceğiniz hissi gibi bazı belirtiler yaygındır.

Ne yazık ki bir panik atak, kalp krizine çok benzeyen semptomlara sahiptir ve bu ikisi arasındaki farkı söylemek çok zordur.

Vücudunuz sizi ya bir tehdide karşı korumaya ya da savaşmaya ya hazırlıyor durumuna geçtiği için ayrım yapmak neredeyse imkansız hale geliyor (Evde kendi kendinize ya da doktor bile olsanız test yapmadan anlamanız çok zor)

O nedenle hayatınızı şansa bırakmayın, sonradan üzülmemek için yukarıda açıkladığım durumları hissediyorsanız hekiminizi ya da 112 acil servisi arayın.”

Sayın hocamızın açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

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