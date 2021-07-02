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Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Suadiye, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Kadıköy’de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptı: 1 ağır yaralı


Kadıköy’de hızla gelen bir araç, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan kadın aracın altında kalarak feci şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza Kadıköy Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki Güler Baykal isimli kadına, Bülent K. hakimiyetindeki 34 DSY 862 plakalı Renault Clio markalı araç kontrolden çıkarak hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki banka savrulan ve aracın altında kalan talihsiz kadın feci şekilde yaralandı. Kazanın ardından sürücü Bülent K. çevredeki kızgın kalabalık tarafından darp edildi.

Görgü tanıklarının kazayı haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Olayın görgü tanığı Mert Can Çoban, “İki araçtan biri kontrolünü kaybederek kaldırıma doğru çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişiyi altına aldı. Duyduğuma göre kişinin durumu ağır. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri intikal etti” dedi.


İSTANBUL (İHA)

📆 09 Temmuz 2021 Cuma 00:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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