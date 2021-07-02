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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Etkinlikler, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » 12. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA FESTİVALİ, “SARAYDAN KIZ KAÇIRMA” OPERASI İLE DEVAM EDİYOR…
12. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA FESTİVALİ, “SARAYDAN KIZ KAÇIRMA” OPERASI İLE DEVAM EDİYOR…


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce bu sene 12.’si  düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera Festivali’nde “Saraydan Kız Kaçırma” Operası, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi’nde seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir festival geleneği olarak, festivalin  düzenlendiği ilk günden beri sahnelenen Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma“ operası, geçtiğimiz festival döneminde prömiyerini yapmıştı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği ve Caner Akın’ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, yaklaşık 1,5 senedir dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışı ile seyirci karşısında olacak.

Eserde, yaşanmış 1918 İspanyol Gribi salgını da konu ediliyor. “Tarih tekerrürden ibarettir” sözünün başka bir kanıtı gibi, İspanyol Gribi’nde de bugün  koronavirüs pandemisinde yaşadığımız gibi, sosyal mesafenin, hijyenin ve maske takımının önemi büyüktü. Rejisör Caner Akın, eserde bu önemli detayları işlemekle beraber, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesine de parmak basıyor. 

Saraydan Kız Kaçırma Operası, hava şartları nedeniyle daha önce açıklanan tarihlerde yapılan değişiklik ile, 10 Temmuz 2021 Cumartesi  saat: 20:45’de ve 11 Temmuz 2021 Pazar günü  ise saat: 15:30’da ve 20:45’de olmak üzere toplamda 3 temsil ile sahnelenecek.

Temsillerde  dönüşümlü olarak; Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker “Belmonte”, Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür “Osmin”, Ceren Aydın ve Hale Soner Kekeç “Konstanze”, Işılay Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin “Blondchen”, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan “Pedrillo”, Caner Akın “Selim Paşa”, Adahan Cabaş ise “Çocuk” rolüne hayat verecek.

Orkestra Şefi Murat Cem Orhan yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası  ve Koro Şefi Volkan Akkoç  yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nun  da eşlik edeceği temsillerde ünlü balet Tan Sağtürk eserin koreografisine  imza atıyor. Dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait.

  İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi

 10 Temmuz 2021 Cumartesi  saat: 20:45’de

 11 Temmuz 2021 Pazar  saat: 15:30’da ve 20:45’de

📆 08 Temmuz 2021 Perşembe 20:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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