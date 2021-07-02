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Kadıköy Gazetesi » Sağlık » Diş Tedavileri
Diş Tedavileri


Dentomega Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, diş hekimliği alanında dünyada uygulanan son teknolojileri ürün ve hizmetlerine entegre ederek çalışır. 2018 Yılında uzman bir kadro ile faaliyetine bağlayan klinik, kısa sürede güven sağlamış ve sektörede öne çıkmıştır.

Diş hekimliğine dair her alanda başarıyla hizmet veren Dentomega, implant uygulamalarında da hastaların memnuniyetini kazanmıştır. İzmir implant uygulamalarının gelişiminde kliniğin önemli katkıları bulunur.

İmplant Nedir?

İmplant günümüzün en ileri teknolojileri ile yapılan bir protez diş uygulamasıdır. Hastalar için gerçek diş konforuna yakın sonuçlar elde edilir. İzmir gülüş estetiği uygulamaları içinde de implanta yer verilir. Eksik dişlerin yerinin doldurulması ile sağlıklı gülüşler elde edilebilir.

İmplant uygulamasında çene kemiğine özel vidalar yerleştirilir. Diş kökü işlevi gören bu vidaların üzerine hazırlanan protez dişler vidalanır. Böylece tamamen sabit dişler elde edilir. İmplantlar çiğneme ve konuşma gibi hareketlerin tam olarak yapılmasını sağlar.

Kimlere İmplant Uygulanır?

Her ne kadar implant yapılması için çene kemiklerinin sağlam olması gerekirse de günümüz teknolojisinde eriyen çene kemikleri için de çeşitli çözümler uygulanır. Dolayısıyla her yaştan insana implant yapılabilir. Ancak çene ve yüz gelişiminin tamamen tamamlanmış olması gerekir. Bu yönüyle 18 yaşından küçüklere implant yapılmaz.

Diyabet hastalığı olanlar ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar için öncelikle bazı tetkiklerin yapılması gerekebilir.

İmplantların Faydaları Nelerdir?

İmplantların diğer diş protezlerine göre çeşitli avantajları vardır.

Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

  • Kaybedilen dişlerin yerine doğal diş konforunda protezler takılır.
  • Kaybedilen dişlerin bulunduğu bölgedeki kemiklerin erimesi önlenir
  • Doğal dişlere benzer konforda çiğneme imkanı sağlanır
  • Kayıp dişlerin yanlarındaki dişlerin kayarak fonksiyonunun kaybetmesine ve şekil bozukluklularınım ortaya çıkmasına mani olunur
  • Sağlıklı ve özgüvenli gülüşler sağlanır

İmplant uygulamalarında farklı malzemeler kullanılabilir. İzmir zirkonyum kaplama uygulamaları ve İzmir lamine diş uygulamaları Dentomega bünyesinde başarıyla yapılır.

İzmir İmplant Fiyatları

İmplant fiyatları kullanılacak malzeme, çene kemiğinin durumu, ağzın hangi bölgesinde uygulama yapılacağı gibi kriterlere göre değişkenlik gösterir. Klinikten implant hizmeti almak isteyenler ücretsiz muayene olarak net fiyat teklifi alabilir.

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📆 08 Temmuz 2021 Perşembe 16:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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