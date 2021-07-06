MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Ahmet Zeki YEŞİL
BÖYLE ÇOK MUTLUYUZ


Eğitim, insana huzursuzluk verir. Eğitimin kalitesinin artması demek, mutsuzluk demek. Bilinçli insanların mutlu yaşaması çok zor. Yetkililer, halkın mutluluğu için ellerinden geleni yapıyorlar. ‘Erik Dalı Gevrektir’türküsü eşliğinde, eğitim sistemimizle çok oynadılar mesela… Sonunda eğitimin dalları kırıldı,  sistem gevşedi ve yalama oldu. Eğitim istemimizin kaç kez değiştiğini hatırlayan kalmadı. Maksim Gorki, “Ne kadar az bilirsen, o kadar iyi uyursun” demiş. Kendisine sorulmadığı için, en iyi eğitim sistemini söylememiş. Keşke, “Maksim Bey, en iyi eğitim sistemi hangisidir?” diye sorulsaydı. Herhalde, “Gevşek Eğitim Sistemi” derdi.  

Kitap fuarlarında, yüzü hiç kızarmadan, “Okumayı sevmiyorum” ya da “Kitap okumuyorum” diyen gençlere rastlıyorum. Üzülüyor insan. Kitap okumayan maval okur! Eskiden gençler, hem cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihi hem de İstanbul’un fethini bilirlerdi. Şimdi bu sorulara yanıt verebilenler parmakla gösteriliyor. Veremeyenler sadece gülüyor, o da mutluluktan olsa gerek. Hiç unutmuyorum, yerlere tükürülmemesi gerektiğini ilkokulda öğrenmiştim. Bu ayıp davranışın, kendileri de dahil olmak üzere toplumun sağlığını tehdit ettiğini kaç kişi biliyor? Öğretilmiş olsa yere tükürmezler. Onlar tükürürken mutlu, ben mutsuzum…

Özgürlük anlayışımız da çok genişledi… İstediği yere tükürmeyi özgürlük sananlar var.  Ben kendimden biliyorum, eskiden herkesin içinde burnumuzu karıştıramazdık. Şimdi, isteyen istediği yerde dibine kadar burnunu karıştırıyor. Utanma yok, sıkılma yok. Ne büyük özgürlük, ne büyük mutluluk! Gençlerin yüzde bilmem kaçı işsizmiş. Dolayısıyla, stresin burun karıştırmayı teşvik ettiğini düşünebiliriz. Mümkündür. Üniversiteyi bitiriyorlar ama iş yok. Bence işi olanlar, işsizlerden daha stresli ve daha mutsuz. “Nasıl?” diyeceksiniz Diyelim ki, devlet memurusunuz… Yıl sonunda, “Enflasyonun altında mı yoksa üstünde mi zam alacağım” diye düşünmekten tansiyonunuz tavan yapar. Ya da haddinden fazla liyakatsiz bir memur başınıza müdür olur; kafayı yersiniz. Özel sektörde çalışıyorsanız işten atılma korkusu yaşarsınız. Ya da, gözünüz kapıda heyecanla kayyum beyi beklersiniz. İşsizlerin böyle dertleri yoktur. Sabahın köründe yataktan kalkmak zorunda değillerdir. İşte büyük ve tarifsiz mutluluk… 

Derin analizler ve bol sıfırlı istatistiklere göre, felaket olunca bilinç artıyor(muş). Dua edelim de bir felaket olmasın, bilincimiz artmasın. Daha doğrusu, kapalı olan bilincimiz açılmasın. Biz, böyle çok mutluyuz…

📆 06 Temmuz 2021 Salı 17:32   ·   💬 1 yorum   ·   ⎙ Yazdır

“BÖYLE ÇOK MUTLUYUZ” için bir cevap

  1. Yusuf Ferhat dedi ki:
    06 Temmuz 2021, 20:26

    Kutluyorum hocam…Günümüz koşullarına uyan çok anlam li dizeler …Kaleminize sağlık…🙏🙏

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR