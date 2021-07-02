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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » En Rahat Namaz Elbiseleri İslami Marketiniz Minber’de!
En Rahat Namaz Elbiseleri İslami Marketiniz Minber’de!


Namaz ibadeti; kelime-i şehadet getirmek, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek ile birlikte dinimizin beş şartından bir tanesi ve günde beş vakit yerine getirilmesi gereken bir görev. Namaz ibadetini diğerlerinden farklı bir yere koyan ise günlük bir ibadet olması. Müslüman kadınların namaz ibadetini yerine getirmeleri için gereken bir şart ise namaz kılarken örtünmek. Minber’in kolayca giyilip çıkarılabilen pratik namaz elbisesi modelleri, günlük rutinler arasında kısa sürede namaza hazır hale gelmek isteyen Müslüman kadınlar için ideal bir çözüm sunuyor. Kullanım rahatlığı gözetilerek tasarlanan tek parça namaz elbisesi çeşitleri, çok kısa sürede giyilip çıkarılabiliyor ve beş vakit namaz ibadetini usulüne uygun bir şekilde yerine getirmeyi sağlıyor. Pamuklu kumaşlardan terletmeyen özellikte tasarlanan pratik namaz elbisesi çeşitleri, Avrupa’nın İslami marketi Minber’in en çok tercih edilen İslami giyim ürünleri arasında yer alıyor. Günlük işlerle uğraşırken kıyafeti namaz kılmaya uygun olmayan kadınlar için en kurtarıcı ürün olan ve rahat giyilen namaz elbisesi modelleri, Minber sayesinde tüm Avrupa ülkelerine güvenle teslim ediliyor.

Namaz Elbisesi Nasıl Giyilir?

Müslüman kadınların günlük hayatta en çok ihtiyaç duyduğu İslami giyim ürünü olan tek parça namaz elbisesi, aslında oldukça pratik bir kullanıma sahip. Dolayısıyla “Namaz elbisesi nasıl giyilir?” sorusunun cevabı çok basit. Tek parça üretilen terletmeyen namaz elbisesi modelleri, kıyafetinizin üzerine kolaylıkla geçirebileceğiniz şekilde tasarlanıyor. yandan bağlamalı namaz elbisesi ve fermuarlı namaz elbisesi modelleri ise, hırka ya da ceket gibi kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Kolayca bağlanabilen ipleri ya da fermuarlı tasarımları ile rahat giyilen namaz elbisesi modelleri, namaz kılarken güvenle örtünmenize yardımcı oluyor. Yaz aylarına uygun terletmeyen kumaştan üretilen pamuklu namaz elbisesi modelleri, incecik yapıları ile çok az yer kaplıyor ve yalnızca evde değil her yerde büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor.

En Rahat ve Kullanışlı Namaz Elbisesi Modelleri

Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslüman kadınların tüm İslami giyim ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefleyen Minber, en kullanışlı ve kurtarıcı ürünlerden olan pratik namaz elbisesi çeşitlerine de online mağazasında yer veriyor. Dört mevsim güvenle kullanılabilen ama en çok da yaz aylarında tercih edilen terletmeyen namaz elbisesi modellerine, Minber’in internet sitesi aracılığıyla kolayca ulaşılabiliyor. Her bedene ve kalıba uygun bir şekilde üretilen bu elbiseler, esnek yapıları ve dökümlü kumaşları ile İslam’a uygun bir şekilde giyinmenin kolaylığını sunuyor. Müslüman kadınların en önemli ibadetlerden biri olan namaz ibadetlerini yapabilmeleri için büyük bir rahatlık sunan namaz elbisesi, genç kadınların çeyizleri için en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Çeyizlik namaz elbisesi modelleri, renkleri ve kesimleri ile de göz dolduruyor. Namaz elbisesi renkleri, en çok beyaz ve siyah olarak tercih ediliyor. Bu iki renk dışında canlı renklerden hoşlanan kadınlar için fuşya ya da pembe gibi farklı renkler de Minber’in online mağazasında beğeninize sunuluyor.

📆 05 Temmuz 2021 Pazartesi 21:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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