Ali Koç, Aziz Yıldırım’a: “Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım’ın dün yaptığı konuşmalara Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda cevap verirken, 3 sene içerisinde yaşadıklarını da anlattı.

Ali Koç: ‘Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz’ – Tıkla İzle

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç bir konuşma yaptı. 2631 kongre üyesinin buraya giriş yaptığını belirten Koç, “Geçen seçimlerimizde biliyorsunuz kora kor rekabet vardı. 20 yıllık başkan ve yeni bir başkan adayı. Pandemi yoktu, okullar henüz kapanmamıştı, dolayısıyla aileler şehir dışına çıkmamışlardı. Böyle baktığımız zaman bu rakamları sağlıklı buluyorum. Güzel bir haberle başlayalım. Biraz evvel Bayram Maykal kardeşimiz olimpiyat kotasını aldı. Sporcu sayımız Tokyo’da 19’a çıktı. 25 diyorlar 22’ye razıyız. Rekor kırdık, üstüne koyduğumuz her rakam rekorun gelişmesi demektir” dedi.

“İhraçlar bir şansı hakkediyor”

Fenerbahçe’de olan ihraç konularına değinen Ali Koç, “İki ihraç konusu gündeme geldi ve oylandı. İki kongre üyemizle yolları ayırdık. Ben yönetime geldiğim zaman bize ilk gelen konulardan bir tanesi ihraç edilen kongre üyelerinin bir şekilde camiaya geri kazandırılmasıydı. Biraz evvel de Vefa bey değindiği için şunları söylemek isterim. Benim aldığım terbiyeye göre babamın öğrettiği hayatta affedilmeyecek bir şey yoktur. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Prensipte ben böyle bir şeye karşı değilim. Bununla beraber genel bir af çıkaramıyoruz ama ilk tüzük değişikliğinde bu konuyu tüzüğe koymada sakınca görmüyorum. Biz geldiğimiz zaman çok çok dosyalar vardı. Basit sebepten ihraçlar, ciddi sebeplerden de ihraçlar vardı. Bizim dönemimizde 32 kişi vardı. 25’i FETÖ dosyaları olan kişilerin o süreci tamamlanmasıydı. 7 kongre üyesi diğer sebeplerden ihraç edildi. Bunların 5’i eski yönetim, 2’si bizim dönemimizde yapılan şikayetler çerçevesinde ihraçtı. Bizim yönetim anlayışımızda kongre üyemizi ihraç etmek değil. Mecbur kalmadıkça hiçbir şekilde bu yoldan ilerlememek istiyoruz. Bizim dönemimizde 2 adet ihraç oldu. Bizim yaptığımız bir şikayet vardı isim lazım değil o kişi de soruşturması başlamadan kendi istifasını verdi” diye belirtti.

“Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız, Allah’ın izniyle olacağız”

3 sene evvel burada büyük bir coşkuyla Fenerbahçe tarihinde hatta Türk spor tarihinde en yüksek katılımla bir statta en yüksek sandık sayısıyla bir seçim yapıldı ve 20 yıllık bir başkanlık ve yeni bir aday vardı. Sizlerin sayesinde bizler kazandık ve o gün bence demokrasi şöleni açısından çok iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Sizlerin çok büyük beklentileri vardı, bizimde büyük hedeflerimiz planlarımız vardı. Bu geçirdiğimiz zor 3 senede niyetlerimizin emeklerimizin çabalarımızın hedeflerimizin ama her şeyden önemlisi kalbimizin karşılığını futbolda alamadık. Bana sorarsanız 2 ana rakibe karşılaştırdığımız zaman mali sıkıntılarımıza rağmen ne kadar yatırım yaptığımız spor branşlarında çok çok başarılı olduk ve her yerde finallere kaldık fakat karşılaştığımız rakipler koronanın da etkisiyle oyuncularımızla istediğimizi yakalayamadık. Mali sıkıntılarımıza rağmen biz orada elimizden gelenin en iyisini yaptık. Olimpiyatlara gidecek kotaya baktığımız zaman iyi işler yaptığımızı samimiyetle söyleyebilirim. Futbolda uygulamak istediklerimiz, seçtiğimiz hocalar, onlarla sağlamayı planladığımız sinerji enerji uyum istediğimiz gibi olmadı. Şimdi beklenti çok yüksekti. İlk sene yaşadığımız hayal kırıklığı arayı öyle bir açtı ki sizlerin de bizlerinde büyük üzüntülere sebebiyet verdi. Aynı zamanda gerek Fenerbahçe Başkanı oldum gerek başka kulüplerde kötü bir süreç arka arkaya şampiyon olma yaşanmıyor. Bunu en kısa zamanda telafi edeceğimizi ve size olan mahcubiyetimizi, bu sefer biz sizi mahcup etmeyeceğiz, yepyeni bir sayfa açıyoruz. 3 yılın kazandırdığı tecrübelere, yaşattığı acılar ve sıkıntılar bizlere çok şey öğretti. Tam anlamıyla yepyeni sayfa açıyoruz. Her zamankinden daha dirençli, daha motive, daha inançlı ve daha umutluyuz. Ana hedeflerde olan inançlarımız hiçbir şekilde sapmamıştır. Bugüne kadar planlar, hedefler ve vizyonlar doğrudur. Uygulamada istediğimizi yakalayamadık ama inşallah önümüzdeki sezon başlamak üzere şampiyonluklar geldikçe doğrunun, iyiliğin başarılı olabileceğinin nasıl olduğunu göstereceğiz. Zaman zaman bugünde oldu, suçluyorsunuz, çok yumuşaksınız, yumruğu masaya vurmuyorsunuz gibi şeyler söylediniz ve haklı olabilirsiniz bir yere kadar. Ama Sivas maçındaki hayal kırıklığını yaşamayıp şampiyon olsaydık biz dönüp diyecektik bakın doğru hareketle, haşır neşir olmadan, doğru bildiğimizi yaparak şampiyon olmuş diyebilecektik. Türk futbolu, şuan yakın değil, düne göre daha yakın. Gidecek yolumuz var ama Türk futbolunda o günleri de göreceğiz. Şampiyonluğun başarının sadece ve sadece sahada geldiği günleri göreceğiz. O zamana kadarda inanın değişim başlamıştır, eskisi gibi değildir. Belli başlı kulüpler istedikleri gibi hakem atamaları yapmakta, gözlemci raporları değiştirmekte ve eskisi kadar kuvvetli ve eskisi kadar talepkar değillerdir ve ben bunları görüyorum. Dediğim şeylerin bir kısmı oluyor ama geçmişe nazaran gidecek yol var. Bizde bu yolda doğruları savunacağız. Samandıra bambaşka olacak. O görmeyi arzu ettiğiniz ruhu öyle bir aşılayacağız ki sahada yansımalarını ilk günden görmeye başlayacaksınız, buna muhakkak inanın. Ama şunu da unutmayın. Evet ilk sene çok çok kötüydü, ikinci sene 22. haftaya kadar ligin favorisiydik. Takip eden 7 haftada 21 puanın 18’ini kaybettik. O puanları nasıl kaybettiğimizi sizler biliyorsunuz. Her zaman dış etkenlerden bahsediyorum ve bu sende 2 puanla şampiyonluk verdik. Şurada Sivas maçını alıp şampiyon olurduk dediğim oldu. Ama Kayseri maçını aldırtmazlardı dedi arkadaşlar. Şampiyon olsaydık ne dünkü gibi konuşmalar olurdu ne de önümüze bakarken herhangi bir karamsarlıkla bakmazdık doğru yoldayız. Bu tohumları toplama zamanı. Önümüzdeki sene şampiyon olmak zorundayız, Allah’ın izniyle olacağız” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’de ‘Paralel Yönetim Kurulu’ var”

Fenerbahçe’nin içindeki problemlere değinen Ali Koç, “İç etkenler derken neyi kastettiğimi üzülerek sıkılarak, istemeyerek şahit olduk dün. Ben Vefa beye katılıyorum. Birlik beraberlik her zaman fayda sağlamıştır, fayda sağlamaya devam edecektir. Ben ve arkadaşlarım Aziz Yıldırım’a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Ben hiçbir konuşmamda, başkanımızdan bahsederken eski lafını kullanmadım. Yaptığım her konuşmada iyilere iyi dedim, kötü olana kötü dedim. Saygıda kusur etmedik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iletişim kurmaya çalıştık. 3 Temmuz ile ilgili istişare etme ihtiyacı duyduk. Fethi Pekin ve onunla çalışan avukatlar bir yere kadar yapabildiler. Sonra karşı taraf buna lüzum görmedi. Biz ayrı kulvarda çalıştık, onlar ayrı kulvardı. Sağ olsun Şekip bey ve Fethi bey konuşabildiler iki avukat olarak. Ben ikilem yaşıyorum. Fenerbahçe TV’de konuşmanın hepsini hiçbir şekilde kesmeden yayınladık. Bu sadece duyduğumuz saygının göstergesi değil, kendimize duyduğumuz özgüvenden dolayıdır. Eyüp beyi yeni tanıdım, yüreği temiz ve benim Fenerbahçe için var olanlar diye tarif ettiğim bir taraftar ve kongre üyesi. Kendisi belki bir gün anlatır ben anlatamam onun izni olmadan. Ama çekilme esas sebebi bu adaylık sürecinde yaşadıkları tecrübe ettikleri ve midesini bulandıran Koç nefretiyle bezenmiş insanların onu kullanarak, onun üzerinden burada benim arkadaşlarımızı zayıf kılmak için hamleler. Karşımıza çıkmıyorlar. Burada esas hedef yıpratalım ve 1 sene sonra zaten dayanamaz, kongreye gideriz. Bu zihniyette olan insanların Fenerbahçe ile alakaları, beklentileri olmayan insanlar. Görüyoruz ki Fenerbahçe’de de bir ‘Paralel Yönetim Kurulu var’. Biz geldiğimizden beri bu arkadaşlar federasyonları ziyaret edip, toplantı yapıyorlar. Acaba TFF’ye gittikleri zaman, çok sevdikleri başkanla görüştükleri zaman Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluk başvurusu ile ilgili bir şey soruyorlar mı ? Fenerbahçe’nin harcama limitlerinde söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman o zaman bardağı yarı, boş gören insanlara bunu niye Fenerbahçe’ye yapıyorsunuz diyen var mı ?. Arka arkaya, sistematik bir şekilde sahada hakkımız yendiği zaman her hangi bir tepkide bulunuyorlar mı ? yoksa iyi mi yapıyorsunuz diyorlar. Aman 28 şampiyonluğu şey yapmayın. Bekleyin biz geleceğiz, o zaman mı onaylayın diyorlar ?. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Nasıl Ali Koç nefreti Fenerbahçe’ye olan sevginizi Fenerbahçe için başarı isteminizi engelleyebiliyor nasıl bir anlayıştır” dedi.

“Buraya gelme nezaketini, hatta cesaretini göstermesini çok isterdim”

İkilem yaşadığını belirten Ali Koç, “Doğal olarak dün bu hafta sonu seçimlerimiz olduğu için şehir dışından dernekler, münferit kongre üyeleri, hem ülke hem yurtdışından bir sürü gelenler oldu. Doğal olarak ziyaret ediyoruz. İki tane konuyla karşı karşıyayım. Bir taraf diyor ki gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bir taraf diyor ki bu seviyeye kendinizi indirmeyin oyuna gelmeyin, aklını yitirmiş bir davranış sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe’yi küçük düşürmeyin. Hala ikilemdeyim. O yüzden içimden geldiği gibi konuşsam daha iyi olur. Ben artık kırgın değilim, kızgınım ve Aziz Yıldırım hala benimle uğraşmanın, kızdırmanın nelere mal olacağını görememiş bir durumda. Aziz Yıldırım ve etrafından ayrılmayan, her daim yanında olan, benim ekibim dediği, nasıl 3 sene evvel farkla kazanacaksınız diye kandırdıysa şuanda da kandırıyorlar, yanlış yönlendiriyorlar. Çok isterdim buraya gelme nezaketini, hatta cesaretini göstermesini. Buradan kartlar alındığı gibi, bizimde aldığımız gibi kartlar buradan alınacağı için Fenerium’u tahsis ettik. İstiyorsanız da Abdullah bey yürüyemiyormuş, istiyorsanız tribünde yer ayıralım dedik. Hangi tribün olursa olsun diye söyledik. Abdullah beyin yürüyemeyeceğini ifade ederek, nezaketsizlik diyerek gelmediler. Şart mı Abdullah beyle gelmeniz ?. Geri kalanınız gelin Abdullah bey gelmesin. Onunla her türlü lokantaya, sıra gecesine gidiyorsunuz, buraya da gelin. Sizin beraberde işiniz var. Birbirinizden bu kadar hakaret ettikten sonra ne işiniz var” ifadelerini kullandı.

“Benim için artık sadece Aziz Yıldırımsınız”

Aziz Yıldırım’a hep saygı gösterdiğini söyleyen Koç, “Bilhassa rakip olup, kazanıp başkan olduktan sonra. Ben bu saygıyı niye gösterdim. 2015’ten sonra çok ciddi görüş ayrılıklarımıza rağmen. Çünkü Fenerbahçe Başkanı olduğu için, ben bir forma alan kişiyi omzumda taşırım. Ama artık benim için bu yaklaşım geride kalmıştır. Benim için artık sadece Aziz Yıldırımsınız. Çünkü siz kendinizin Fenerbahçe’nin üstünde görüyorsunuz. Hatta Fenerbahçe’den daha büyük görüyorsunuz. Siz olmazsanız Fenerbahçe neredeyse olmayacak gibi gösteriyorsunuz. Ama kulübe artık zarar veriyorsunuz. 3 sene evvel buradaki seçim sonuçlarını hazmetmeniz lazım. Dün göstermiş olduğunuz hazımsızlık, beni küçültmek için yaptıklarınız, önce siz umurumda değilsiniz artık. Artık haddinizi aştınız. 20 yıllık başkanlık yaptığınız camiada seçim sonuçları istediği gibi gerçekleşmeyince kongre üyelerine saygısızlık yapıp şuradan çekip gittiniz. Belki size göre saygısızlık değil, siz hepimizin üstündesiniz. Kızgınım. Çünkü biz rakiplerle mücadele ederken ne yazık ki sizlerle de mücadele etmek durumundayız. 3 sene susmuşsunuz, tahrik etmişiz, gerçek değil. Gerçekleri söylemediğinizi burada daha önce ifade ettim. Ondan sonra nasıl orta yolu bulabiliriz değineceğim. Dün son derece kendini bilmez, tutarsız, küstah, dengesiz, intikam hisleriyle bezenmiş, tehditkar, rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacak mesajlar, çirkin üslup, eksik yanlış bilgiler, kibir ve parmak sallamalar. Unutmuştuk bunları, keşke hatırlamasaydık tekrar. Aziz Yıldırım müsaade edin intikamınız benim başkanlık dönemim bitince alın. Benim içime Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış ya aynı cümleyi bir daha aynaya bakarak kurun. Bana olan husumet kulübe zarar vermektedir. Bunun bilincinde olun. Koskoca efsane başkanımız Fenerbahçe’yi SPK’ya tehdit ediyor. Çağırın nerede diyor. Nerede SPK biliyor musunuz ?. Abdullah Kiğılı bahsetti ya Fenerium değerli diye. Biliyor musunuz ki SPK’nın açtığıyla Fenerium değer şişirdiniz diye soruşturmayla karşılaştık. O bahsettiği değerler yok. İnsanlar gerçekleri o kadar saptırıyor ki bir kulaktan girip bir kulaktan çıkıyor. Zaten daha dönemimizin ilk başlarında ortak tanıdığımız birine, ‘İntikamı almadan ölmeyeceğim dediniz’, şakayla karışık demiş olabilirsiniz ama 2 buçuk sene sonra bakıyorum pek de şaka değil. FETÖ ile suçlamadım diyorsunuz ama derneklerde benim bir FETÖ projesi olduğumu anlattınız ,yazıklar olsun. Şimdi bunun şahitleri de var. Nasıl ne zaman bunu kullanmamız gerektiğini vereceği öneriyle kabul görür. Şunu sormak istiyorum. Ben sizinle havada, karada, suda her yerde mücadele edebilirim ama kulübümüze zarar veriyorsunuz. Keşke bize akil insanlık yapsaydınız. Keşke zaman zaman size danışabilseydik. Keşke 3 Temmuz davasını omuz omuza verip, tek vücut hareket edebilseydik. Ama sizin şahsi duygularınız, düşünceleriniz, ihtiraslarınız bu kulübün önüne geçmiş. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz. Nasıl bu kulübün başarısızlığını istersiniz, sırf başındaki insanı sevmediğiniz için. Sivas maçından sonra sevindiniz mi ? üzüldünüz mü ?. Dünkü konuşması yapan kişinin sevinmesi mümkün olamaz. Biz şampiyonluğu yaklasaydık devamı gelecekti. Bugün açtığımız yeni sayfaya çok daha emin adımlarla gidecektik. Ne yapmaya çalışıyorsunuz. Birleştirici olacak iken camiada kazan kaynasın, bölünmeler olsun diye bir fitil ateşliyorsunuz. Görünen o ki, önümüzdeki sezon her kötü sonuçtan sonra taraftarı kışkırtacaksınız. İşinize geldiğinizde iyi taraftar, işinize gelmeyince kombineleri iptal ettik. Aynı Ali Koç gibi işine geldi mi iyi yönetime al, günü kurtaracakken benden sonra adayım de, işine geldi mi fetöcü, kaçtı diye söyle. Zaten bu kadar aklında git gel yaşayan kişilerin dengeli hareket etmeleri mümkün değildir” diye konuştu.

“Büyük konuşmamak lazım”

Aziz Yıldırım’ın Mesut Özil ve İrfan Can açıklamalarına değinen Koç, “TFF’ye Mesut Özil için bir kuruş ödemediniz dediniz. Evet ödemedik. Geçen sezonki maaşı da Arsenal’deki maaşla devam ettik. Olmayan bir şeyi nasıl raporlayalım. İrfanı 7’ye değil de 11’e almışız, her şeyi biliyormuş. Açıklasın belgeleri. Siz değil miydiniz Fenerbahçe’yi mahkeme kapılarında süründürmeyin diyen, siz değil miydiniz otel salonlarında şikayet etmeyin, gelin genel kurulda eleştiri yapın diyen siz değil miydiniz. Biz hesap sormuşuz gelmişiz. 5 tane adam toplayacağım, tutanak tutacağım demediniz mi ? Nasıl bir gel git. Büyük konuşmamak lazım. Belki benimde yaşım ilerleyince bende aynı şeyi yaşarım” dedi.

“Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz”

Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın kendisini mahkemeye vereceği ile ilgili, “Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz. 150 milyon liralara, eurolar hepsi bir birine karışıyor ama size şunu söylüyorum, biz yüz yüze geleceğiz Aziz Yıldırım. Siz benimle gelmezseniz ben sizinle geleceğim, kaçmak yok. Lütfen camiamızı bir kavganın içine çekmeyin. Camiayı kışkırtmayın. Efsane başkan olarak kalmak istiyorsanız o zaman sizin gibi insanlardan bekleneni yapın” ifadelerini kullandı.

“O sözlerin hesabını vereceksiniz”

Aziz Yıldırım’ın Koç ailesine değinmesi ile ilgili konuşan Başkan Koç, “Ailemi çok seviyorsunuz sevindim. Abimi Mustafa’yı çok severdiniz. Babam Rahmi Koç’u çok seviyorsunuz. Dün repertuarda Vehbi Bey’e de değindiniz. Ben hariç herkesi çok seviyorsunuz. Onların size yaptıklarının, yanında benim yaptıklarım mukayese edilemez. Size iki şey söyleyeceğim. Rahmi Koç’un bir lafı vardır. Raydan çıkan ok, geçen zaman, ağızdan çıkan söz bir daha geri gelmez. Siz dün o sözleri dediniz ve bunlarında hesabını vereceksiniz. Beni değil, siz hiç kimse tehdit edemez. Size dün demişlerdir, ‘başkan be süper konuştun’ burada hep yaşardık. Ne yumruğu masaya koydun vs demişlerdir inanmayın. Yoksa kandırılmaya hep devam edersiniz. Sizden bir ricam var, Fenerbahçe ile ilgili bir şey konuşurken beni de dahil edecekseniz ricam ailemin adını ağzınıza almayın. Rica ediyorum. Rica yetmezse size şiddetle tavsiye ediyorum sakın bir daha yapmayın. Kulübü sattırmam gibi garip garp söylemler içindesiniz olmayan bir gündemi çıkartıyorsunuz, pişiriyorsunuz, sonrada kurtarıcı rolüne giriyorsunuz. Ne kulübü satan var ne de kulübü istesek de biri satacak, satılabilecek mevzuatı var. Ne olduğunu sizde biliyorsunuz. Biri bu kulübü satışa çıkarsa bu taraftar dimdik ayakta durur ve müsaade etmez zerre kadar şüphem yok. Gerçekten az kalsın biz ona borçlu hissedecektik, alacaklı olacaktık. Biraz sonra yapacağım teklifi kabul ederseniz kulübün hangi yöneticinize kasa kolaylığı yaptığını orada konuşacağız. Bir şirketten 8.6 milyon dolar kredi alıp 100 gün içinde 9.6 milyon dolar yüzde 40 faizle niye verdiğinizi anlatacaksınız. Ama şunu anlatacaksınız. Söz konusu paraysa kimse size laf edemez dediniz, bu konuyu anlatacaksınız. Bu kulüp nasılda yöneticiye kasa kolaylığı sağlar. Kulüp yöneticiye değil. Dolayısıyla konuşacaklarımız var öyle kolay değil” ifadelerini kullandı.

“Otopark mazeretiyle gelmek istemediniz”

Aziz Yıldırım’ın, ‘Seni seyirciyle yollayacağım’ sözlerine cevap veren Ali Koç, “Beni seyirciyle yollayacaksınız öyle mi?. Seyirci bu kulübün sahibidir. Bizler yolcu, taraftar hancıdır, kongre üyeleri de taraftarın resmi temsilcileridir. Sizlersiniz kulübün gerçek sahipleri olabilir. Ben istenmediğimi hissettiğim an giderim. Ama şunu da bilin ki o taraftar bugün buraya sizi getirmedi, konuştunuz baktınız ondan sonrada bir otopark mazeretiyle gelmemek istediniz” dedi.

“Aziz Yıldırım ve arkadaşları gibi dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız yok”

Fenerbahçe ne zaman sizin tekelinize girdi diye açıklama yapan Koç, “Fenerbahçe sizin değil kimsenin emrinde değildir olmayacaktır. İnşallah bir daha hiç olmaz. Bu camia kendi içinden kendi evlatlarını çıkartıp hizmet ettirecek insan kaynağına sahiptir. Bu camianın evlatları pek çok şeye sahiptir. Sadece yöneticilik yapmaya değil. Bu kurum bu camia ne evlatlar yetiştirmiştir. 114 yıllık kulüp sizin tekelinizde olacak. Yok sahaya dönmüşünüz, her maçı seyredecekmişsiniz. Çok üzülüyorum Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan değerleri ne çabuk unutmuşsunuz. Kim düşünebilirdi Aziz Yıldırım’dan sonra başkanların veya ondan sonraki dönemde Aziz Yıldırım ve arkadaşları gibi dostunuz varsa düşmana ihtiyacınız yok. Başkanımızın dün değindiği konularda haklılık payı da var. Pek çok yanlış bilgilerde varda siz bu üslupla, bu yaklaşımla kimseyi sizi dinlemesini bekleyemezsiniz. Hala beni tanımamışsınız hala benimle uğraşıyorsunuz tanışacağız rahat olun” diye konuştu.

“Cılız sesiniz hepten kesilmiş olacak”

Yıldırım’ın ithamlarına değinen Koç, “Gayrimenkuller, gelirler, giderler, kulübü sattırma konusu, basketbol derken bir sürü itham var. Evet iyi bir 3 sene geçirmedik Aziz Yıldırım. Ama kimse bizim samimiyetimizden şüphe edemez. En kötü günleri gördük. İyi günler yakında biz o günleri gördüğümüz zaman cılız olan sesiniz hepten kesilmiş olacak. Allah’ın izniyle sizlere hak ettiğiniz şampiyonlukları Allah bize kısmet kıldığı zaman biz başka kulvarda olacağız, sizler başka kulvarda olacaksınız. Hiçbir Fenerbahçe Başkanı Fenerbahçe’nin kötü gitmesini istemez, tahammül etmez, dua etmez. Allah bana bugünleri göstermesin. Yıllar önce 2013-2014’te yeni yönetimden ayrılmışım. Başka bir camianın bir iş adamı bana geldi, ‘Ayrılınca nasıl’ dedi, ‘Senden sonra başarılı olmasın istiyorsun değil mi?’ dedi. Ben hala katkı sağlıyorum dedim. Yok abi dedim sizin camiada öyle dedim, meğerki bizde de oluyormuş. Acaba ben sizin tabirinizle kaçtıktan sonra nasıl katkıda bulunmuşum baktınız mı onları da konuşacağız” dedi.

“Gözünüzün içine bakarak tartışmak istiyorum”

Yıldırım’ın transfer değerlendirmesini anlatan Ali Koç, “Transfer değerlendirmesi yaptınız vs. Biz yaptığımız her transferi denk bütçeyle yaptık. Sizler bu işi bu kadar iyi biliyorsanız bizden önceki 6 yılda transfer zararı 100 milyon Euro. 3 yıllık dönemde 52 oyuncu gitti, eksi 1 kuruş yok, sattığımız kadar aldık, sizin dönemde diye 6 yılda 100 milyon Euro transfer zararı var. Bazı gayrimenkuller var. Onları şu an nakde çevirebilecek kısımları çok kısıtlı. Pek çok gayrimenkul alınmış borçla. Onlar faizleriyle beraber gayrimenkullerin değerine yaklaşmış ama hepsi ipotekli. Bunları gözünüzün içine bakarak tartışmak istiyorum” dedi.

“Mangalda kül bırakmıyorsunuz”

Aziz Yıldırım’ın basketbol için söyledikleriyle alakalı konuşan Başkan Koç, “Basketbol birçok insanın dikkatini çekti. Basketbol öneriniz var. Bu düşünülmüş, kurgulanmış iyi senaryo, kötü senaryo analizleri yapılmış, fikir mi yoksa orada aklınıza gereken bir şey mi bilmiyorum ama dinlemek isteriz. Basketbolu bize verin 35 milyon Euro bütçe var, para bol diyorsunuz. Kulübün içinde olmadan da destek sağlayabilirsiniz. FENEROL’a bir kuruş para vermediniz. Olabilir yönetimi sevmiyoruz diyebilirsiniz. Üniversite ile ilgili 7 tane mektup yolladınız hayalleri yok ediyorsunuz diye. 1 Türk Lirası Üniversite için bağışta bulunmadınız. Mangalda kül bırakmıyorsunuz. Rakamları geniş geniş söylüyorsunuz. Basketbol teklifini değerlendirmek istiyoruz ama bizi ikna etmeniz lazım, bu meblaları sağlayacağınıza dahil. Bir sezon mu iki sezon mu ne yapacaksınız bilmek istiyoruz. Herhalde hakkımızdır. 3 sene önce 150 milyon Euro dediniz, sonra 150 milyon TL dediniz. Sonra FB TV’ye gidip Euro kısmını gösterme TL’yi göster dediniz. Bugün hangisi Euro mu TL mi?. Dün Euro dediniz hepsi kayıtta. Benim teklifim bizde hani maçlarda ayağa kalkmayan şöyle şöyle olmayan diyorsunuz ya, mahkemeye vermezseniz beni öyle olun. Zaten onların kendilerinin bile duymak istemediği topçuya medet umuyorsunuz. Koskoca Aziz Yıldırım böyle bir adamdan medet umar mı?. Öyle bir anlatıyorsunuz ki neredeyse sünnetimde de vardınız” diye belirtti.

“Teklifimi kabul etmezseniz maça falan gelmeyin”

Teklifine değinen Ali Koç, “Koskoca Fenerbahçe Başkanı ben, bizden önceki dönemin başkanı Aziz Yıldırım. Sizleri böyle konuşmalarla meşgul ettiğimiz için utanıyorum. Ama dedim ya cevap versem bir türlü vermesem bir türlü. Vermesek siz çıkar derseniz kabul ettiler, cevap veremediler dersiniz. Bunun en güzel yanı şu. Daha öncede bu teklifi yaptım, şimdi ısrar ediyorum. Bu teklifi kabul etmezseniz buraya maça falanda gelmeyin. Televizyona çıkacağız, sizin yaptığınız bütün iddiaları, dün söylemeyi unuttuğunuz şeylerin hepsini tek tek tv karşısında, istiyorsanız yanınızdaki arkadaşlarda gelsin. Sizi çok seven medya mensupları var ya. İşler kötü gittiğinde sizi öne çıkaran medya mensupları da gelsin. Ama bir şartım var. FB TV’de olacak. Bu çok reyting alacak bir program, sizde Fenerbahçe’nin kendisisiniz. Başka bir kanala bence ciddi reyting yapacak programı heba etmeyelim. Ama ısrar ediyorsanız benim tek şartım bu. Yok o olmaz başka kanal diyorsanız kabul ederim. Tercihim FB TV’de yapmak istediğiniz gazeteciyi getirin. Ben burada ısrarcıyım. Bunun takipçisi olun. Bu tartışmalar bitsin. Ama bitmesi için kim doğruyu söylüyor, kim yalan söylüyor sizlerin bilmesi lazım. Ne yazık ki 3 sene evvel yalan söylüyorsunuz dedim, hala 3 senede değişmemişsiniz demek durumundayım. Sizler sükûnetinizi bozmayın. Bizler bunu aşarız. Sakın size yansımasın. Daha fazla birlikteliğimize zarar gelmesin, çünkü önümüzdeki sezon şampiyon olacaksak, omuz omuza, kol kola aynı hedefe odaklanmamız gerek. Sizden rica ediyorum. Ben bu işi temmuz ayında yapmak istiyordum. Temmuz ayında bu işi yapıp bitirelim, bu konulara girmeyelim. Belki siz Aziz Yıldırım olarak bir nebze vicdanınız harekete geçer, sizde bizim yanımıza gelir omuz verirsiniz ve bu mücadelede hep beraber yer alırız” diye konuştu.