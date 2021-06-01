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İstanbul’da deniz salyası istilası devam ediyor


İstanbul’da sahil şeritlerinde zaman zaman yoğunlaşan deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi.

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Suadiye Sahili`nde çekilen görüntülerde tekneler, salya kaplı denizde ilerlerken ilginç görüntüler oluşturdular. Marmara Denizinde görülen deniz salyası İstanbul sahillerini de kimi zaman aşırı yoğun bir şekilde gözükmeye devam ediyor.

İstanbul Anadolu Yakası Suadiye Sahili`nde havadan çekilen görüntülerde denizin büyük bir bölümünün salya ile kaplandığı görülüyor. Yüzeyi salya ile kaplı iskelenden ayrılan bot ve tekneler havadan görüntüleri ile felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ekipleri ise sahil kenarına getirdikleri araçları ile deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyor.

Sahilde yürüyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şok oluyorlar. Bazı noktalarda tamamen salya ile kapanan sahilde denizi 200 metre kadar deniz gözükmüyor.

📆 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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