AGD YAZ ETKİNLİKLERİ BU YIL DA DOPDOLU!

AGD YAZ ETKİNLİKLERİ BU YIL DA DOPDOLU!

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) – Milli Gençlik Vakfı (MGV), “Yaz bizimle bir başka!” sloganıyla her yıl düzenlemiş olduğu ortaokul öğrencilerine yönelik Yaz Etkinlikleri programının kayıtları başladı.

5 Temmuz – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 6 hafta boyunca Türkiye’nin 81 ilinde tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yaz etkinlikleri ile gençler verimli bir yaz geçirecekler.

Türkiye’nin tüm bölgelerinden ortaokul öğrencilerinin yoğun bir katılım göstereceği yaz etkinlikleri programlarında hijyen kurallarına uygun olarak belirlenen etkinliklerin yanı sıra bir çok sürpriz etkinlikte yer alacak.

YAZ ETKİNLİKLERİ İLE TATİL DÖNEMİ VERİMLİ HALE GELİYOR

AGD’nin Yaz Etkinlikleri, Kur’an-ı Kerim, ilmihal, akaid, adabı muaşeret, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler, çevre bilinci, ilk yardım, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sosyal medya kullanımı gibi derslerin yanı sıra sosyal, kültürel ve teknolojik faaliyetlerin de içerisinde olduğu, öğrencilerin eğlenirken öğrendiği ve tatil dönemini verimli geçirdiği bir etkinlik dönemi olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinden binlerce öğrenci ve eğitmen katılım göstererek verimli bir yaz dönemi geçirecekler.

TARİHE, ÇAĞA VE YARINLARA DUYARLI BİR GENÇLİK

AGD’nin Yaz Etkinlikleri kapsamında, tarihe, çağa ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaşmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı, bilgili, inançlı ve çalışkan bireylerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

AGD TEMSİLCİKLERİNDEN KAYIT YAPILABİLECEK

AGD Ortaokul Komisyonu’nun, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği kâşif grupları sayesinde öğrenciler yaz dönemi haricinde de yıl boyu eğitimlerden faydalanabiliyorlar.

AGD Yaz Etkinliklerine katılım sağlamak isteyen öğrenciler kendilerine en yakın AGD Temsilciklerinden kayıt yapılabilecekler.

Konu ile alakalı detaylı bilgiye AGD Ortaokullar resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

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