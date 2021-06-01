Makine İmalatı için Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Makine İmalatı sektörü için tasarlanmış Emulate3D Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Yazılımı sayesinde doğrudan RKS üzerinde makine tasarımlarınızı test edecek kontrol modellerini kurabilirsiniz. Tasarımlarınızın kinematik hareketlerini ve bunların sıralama ve zamanlamasını sanal bir ortamda analiz edip problemleri iyileştirirsiniz. Tasarım üzerinde fiziksel prototip oluşturmanıza gerek kalmadan daha hızlı değişiklik yapabilirsiniz.

Makinenizi veya mekanik otomasyon sisteminizi alışık olduğunuz CAD programı üzerinde oluşturun, çeşitli kinematik ve kontrol elemanlarını modeliniz üzerinde işaretleyin ve sistem çalışması üzerindeki bir ürünün varlığıyla tetikleniyorsa kolayca bir ürün kaynağı ekleyin. Ardından CAD üzerinde tanımladığınız sanal kontrol ve aktivasyon elemanlarını PLC’nizin giriş ve çıkış birimine bağlayın ve 3D modelinizi emülasyon ortamında çalıştırın.

CAD tasarımını gerçek kontrol sistemi mantığı ile birleştirerek Emulate3D’nin Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği desteğiyle, üzerinde dilediğiniz her türlü testleri yapabileceğiniz, tam bir Dinamik Dijital İkiz oluşturmuş olursunuz.

Gerçek sistemi inşa etmek için para ve zaman harcamadan önce sistem operasyonunu ve kontrol mantığını görüntülemeli ve doğrulamalısınız. HMI kontrollerini, operatörleri çevrimdışı olarak ve çalışan operasyonlarda kesinti olmadan eğitmek için kullanabilirsiniz. Gerçek dünyada maliyetli veya tehlikeli olabilecek sistem arızalarını sanal ortamda oluşturun ve gerçek hayatta oluşabilecek problemleri giderecek kurtarma aksiyonlarınızı geliştirin.

Makine İmalatı için Emulate3D kullanarak dinamik sanal prototip oluşturmanın avantajları şunlardır:

– Daha hızlı otomasyon projesi geliştirme

– Kapsamlı mantık dizisi ve zamanlama doğrulaması

– Maliyetli fiziksel prototipleri ortadan kaldırma veya azaltma

– Etkili ve operasyonu aksatmayan kullanıcı eğitimi

Bir makinenin veya başka bir otomatik sistemin başarılı bir şekilde çalışması, CAD’de ifade edilen mekanik tasarım ve mantıksal kontrolün tam bir uyum içinde senkronize olmasıyla mümkündür. Makine Tasarımı için Emulate3D, bu iki tanımı bir araya getiren ve çözümü uygun maliyetli, tekrarlanabilir bir şekilde test etme ve iyileştirme aracı sağlayan sanal bir test ortamıdır.

Emulate3D’nin “CAD is the model” yaklaşımının hedefleri şunlardır:

– Her zaman en güncel CAD modelini ve PLC mantığını kullanmak

– Basit olarak CAD ve mantık kombinasyonu oluşturma

– Yeni eklenen değişiklikleri test etmek için gereken süreyi azaltma

– Mümkün olduğunca mevcut iş akışlarını destekleme

Makine Tasarımı için “CAD is the Model” tekniğini Solidworks üzerinde uygulama şeklimiz;

“CAD is the Model” tekniği, mevcut iş akışınıza kolayca uyan bir süreç olması için tasarlanmıştır ve mevcut alışkanlıklarınıza müdahaleci olmaktan ziyade alışkanlıklarınızın arasına eklemeli olarak çalışır. Mekanik sisteminizi CAD yazılımınızda oluşturduktan sonra, Emulate3D’nin Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Komut ikon çubuğu CAD yazılımınızda gözükür ve o komutları kullanarak CAD modelinizi işaretlersiniz. CAD öğelerini işaretleme süreci, bunların Emulate3D çalışma zamanı ortamında otomatik olarak kontrol veya etkinleştirme öğeleri olarak tanınmasını ve uygun şekilde davranmasını sağlar.