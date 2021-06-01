ENGELLİ ve ESKİ HÜKÜMLÜLERİN KENDİ İŞİNİ KURMALARINA YÖNELİK YENİ DÖNEM PROJE BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus YELMEN 2021 yılı 3. Dönem Engelli ve Eski Hükümlü proje başvurularıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve iş yerlerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 12 Temmuz 2021 tarihi mesai bitimine kadar İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğümüze elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirten tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla İl Müdürlüğümüze iletebilirler” dedi.