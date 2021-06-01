ÖNCE SAĞLIK

İnsan ne zaman sağlık problemi yaşarsa işte o zaman sağlığın ne demek olduğunu anlar. “Başına gelmeyen bilmez!” denir ya, aynen öyledir.

Nasrettin Hoca ne demiş; “Bana benim gibi damdan düşeni getirin.”

Nasrettin Hoca’nın dediği gibi hastalık çekmeyen bilmez, sağlığın kıymetini.

Hastalık anında insanın yaşamla tüm bağı kesilir, dünyevi değerlerin bir anlamı kalmaz. Yaşanan tüm zamanlar hiçleşir.

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Atalarımız boşuna dememiştir, “Her şeyin başı sağlıktır!” diye.

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Korona virüsü (Kovid-19) ilk olarak Çin’in Vuhan bölgesinde 2019 yılında ortaya çıktı. Hızlı bir şekilde diğer bölgelere ve diğer ülkelere yayıldı. Dünyayı resmen telim aldı. Şuan itibari ile 3 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi.

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Eğitime, sağlığa bütçe!

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Üniversite yıllarında katıldığım eylemlerde ,”Eğitime bütçe! Sağlığa bütçe!’” sloganları çok atılırdı.

Sonuçta gençtik ve üniversite öğrencisiydik. Ne sağlık ne de eğitim derdimizdi, küçük isteklerdi bunlar, biz dünyayı istiyorduk.

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Sağlıkta tüm dünya tökezledi.

En zengin ve en güçlü en kudretli denilen ülkeler Korona virüsü (Kovid-19) karşısında çaresiz kaldı.

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Silaha değil sağlığa bütçe!

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Bir düğmeye basarak dünyayı yerlebir edecek silahlara sahip olan ülkeler küçük bir virüse yenildiler.

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Teknolojinin, bilimin ve de sanayinin tavan yaptığı; silah alanında korkunç silahların icat edildiği, uzaya gidilerek, gezegenlerde yaşam kurma planlarının yapıldığı bir yüzyılda maalesef sağlık alanında hiçbir gelişme olmamış.

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Ne acıdır ki; tüm dünya liderleri her söze başlarken hep insanlıktan; barış ve kardeşlikten bahseder, dünyada yaşanan kötülükler için timsah gözyaşları döker; tüm uğraşlarının insanlığın, mutluluğu, huzuru, barışı ve sağlığı için olduğunu söyler.

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Silaha değil de sağlığa önem verilmiş olsaydı; her şey insan için denseydi; dünya ne Korona virüsüne (Kovid-19) ne bir başka salgın hastalığa yenilir, ne de ölümler karşısında çaresiz kalınırdı.

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İnsandan değerli başka bir varlık yok dünyada. Dünyayı var eden, dünyayı yaşanası kılan insandır. En yüce değerdir insan.

O nedenle önce insan, önce sağlık…