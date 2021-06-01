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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » ÖNCE SAĞLIK
Yıldırım Gündoğdu
ÖNCE SAĞLIK


İnsan ne zaman sağlık problemi yaşarsa işte o zaman sağlığın ne demek olduğunu anlar. “Başına gelmeyen bilmez!” denir ya, aynen öyledir.

Nasrettin Hoca ne demiş; “Bana benim gibi damdan düşeni getirin.”

Nasrettin Hoca’nın dediği gibi hastalık çekmeyen bilmez, sağlığın kıymetini.

Hastalık anında insanın yaşamla tüm bağı kesilir, dünyevi değerlerin bir anlamı kalmaz. Yaşanan tüm zamanlar hiçleşir.

Atalarımız boşuna dememiştir, “Her şeyin başı sağlıktır!” diye.

…  

Korona virüsü (Kovid-19) ilk olarak Çin’in Vuhan bölgesinde 2019 yılında ortaya çıktı. Hızlı bir şekilde diğer bölgelere ve diğer ülkelere yayıldı. Dünyayı resmen telim aldı. Şuan itibari ile 3 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi.

Eğitime, sağlığa bütçe!

Üniversite yıllarında katıldığım eylemlerde ,”Eğitime bütçe! Sağlığa bütçe!’” sloganları çok atılırdı.

Sonuçta gençtik ve üniversite öğrencisiydik. Ne sağlık ne de eğitim derdimizdi, küçük isteklerdi bunlar, biz dünyayı istiyorduk.

Sağlıkta tüm dünya tökezledi.

En zengin ve en güçlü en kudretli denilen ülkeler Korona virüsü (Kovid-19) karşısında çaresiz kaldı.

Silaha değil sağlığa bütçe!

Bir düğmeye basarak dünyayı yerlebir edecek silahlara sahip olan ülkeler küçük bir virüse yenildiler.

Teknolojinin, bilimin ve de sanayinin tavan yaptığı; silah alanında korkunç silahların icat edildiği, uzaya gidilerek, gezegenlerde yaşam kurma planlarının yapıldığı bir yüzyılda maalesef sağlık alanında hiçbir gelişme olmamış.

Ne acıdır ki; tüm dünya liderleri her söze başlarken hep insanlıktan; barış ve kardeşlikten bahseder, dünyada yaşanan kötülükler için timsah gözyaşları döker; tüm uğraşlarının insanlığın, mutluluğu, huzuru, barışı ve sağlığı için olduğunu söyler.

Silaha değil de sağlığa önem verilmiş olsaydı; her şey insan için denseydi; dünya ne Korona virüsüne (Kovid-19) ne bir başka salgın hastalığa yenilir, ne de ölümler karşısında çaresiz kalınırdı.

İnsandan değerli başka bir varlık yok dünyada. Dünyayı var eden, dünyayı yaşanası kılan insandır. En yüce değerdir insan.

O nedenle önce insan, önce sağlık…     

📆 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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