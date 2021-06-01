Aydın Kız Öğrenci Yurdunda
Olması Gereken Özellikler
Her genç kız ve erkek, hayallerindeki mesleği yapabilmek
için üniversite sınavına girip diledikleri bölümü okumayı hedeflemektedir. Bu
bölümü kendi yaşadıkları ilde de okuyabildikleri gibi bir başka şehirde de
okumak isteyebilirler. Bir başka şehirde okumak o gence farklı insanlarla
tanışma imkanı sunar ve sorumluluk bilincini artırır. Aydın ili de son
zamanlarda kız ve erkek öğrenciler tarafından çokça tercih edilen illerden
birisi olmuştur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin artan kontenjanları
sayesinde Aydın ilindeki öğrenci nüfusu da hızla artmıştır. Bu sebeplerden ötürü
Aydın kız öğrenci yurtları
son hızla dolmaktadır. Aydın kız
öğrenci yurdu arayan öğrencilerin yurt konusunda seçici oldukları
birtakım özellikler mevcuttur.
Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu, Aydın’ın ileri gelen
yurtlarından birisidir. Pek çok kişinin tercih ettiği bu yurdun tercih
edilmesindeki en önemli özellik konumudur. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne
yaklaşık 8 ya da 10 dakika yürüme mesafesinde bulunması sebebi ile Aydın Akademi
Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilerin gözdesi haline gelmiştir. Çünkü bu yurt, Adnan
Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’ne en yakın konumda olan yurttur.
Öğrenciler yürüyerek okula gidebilmektedir. Bu sayede otobüs ya da minibüs gibi
toplu taşıma araçlarına binip vakit kaybetmeyecek, hatta yol paralarını da
harcamamış olacaklardır.
Aydın
Akademi Kız Öğrenci Yurdunu Diğer Yurtlarda Ayıran Özellikler Nelerdir
Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu,
Aydın kız yurtları denilince
akla gelen köklü yurtlardan birisidir. Tek kişilik ya da 2, 3 ya da 4 kişilik
oda seçenekleri ile öğrencilerin ihtiyacına uygun odaları hizmetlerine
sunmaktadır. Bu odalardaki yataklar bazalı yatak ya da ranza şeklinde
olmaktadır. Her odaya ait olan bir adet mini buzdolabı ve televizyon
bulunmaktadır. Odalarda su ısıtıcısı ve küçük bir mutfak alanı da mevcuttur. Bu
sayede öğrenciler odalarında sıcak ve soğuk içeceklerini hazırlayabilmektedir.
Odaların en iyi özelliklerinin başında her odaya ait oda içindeki banyo ve
tuvaletler gelmektedir. Hijyen kurallarına son derece önem verilen bu kurumda
odalar haftada iki kez temizlenmekte olup öğrenci talep ederse bu sayı daha da
fazlalaşabilmektedir.
Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu’nun yemekleri yurt aşçıları
tarafından özenle ve hijyen kurallarına uyularak hazırlanmaktadır. Sabah
öğününde açık büfe kahvaltı öğrencileri beklemektedir. Akşam yemeği ise 4 farklı
çeşit yemekten oluşmaktadır. Öğrenciler yemek sonrası ya da daha farklı bir
zamanda yurda ait olan geniş ve yeşilliklerde dolu bahçede temiz hava alabilir,
arkadaşlarıyla vakit geçirebilir.
Öğrenciler odalarında ders çalışabildikleri gibi yurdun
içerisindeki etüt salonlarında da ders çalışabilmektedir. Etüt salonlarındaki
bilgisayarları ödev ve dersleri için ücretsiz olarak kullanabilmektedir. Bu etüt
salonlarında öğrenciler bireysel olarak ya da arkadaşları ile toplu şekilde ders
çalışma imkanı bulmaktadır.
Aydın Akademi Kız Öğrenci Yurdu’nu diğer kız öğrenci
yurtlarından ayıran bir dşper özellik ise yurt içindeki Türk hamamı, sauna ve
fitness salonlarıdır. Buralarda öğrenciler stres atabillir, fitness salonunda
forma ve zinde kalmak için spor yapabilirler.
Sağlık ve güvenlik, Akademi Kız Öğrenci Yurdu’nun en çok
değer verdiği ilkelerdir. Bu sebeple yurdu koruyan güvenlik kameraları ve
güvenlik görevlileri 7 gün 24 saat görevdedir. Güvenlik kameralarının sürekli
çekim alması sebebi ile yabancı kişilerin yurda girmesi imkansız hale
gelmektedir.
Yurttaki en güzel özelliklerden birisi de yüksek hızlı
internetin var olması ve bu internetin tüm odalarda çekmesidir. Bu sebeple
öğrenciler dizi ve film keyiflerinin tadını kesintisiz şekilde
çıkarabilmektedir.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|40
|26
|6
|8
|89
|44
|+45
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|+44
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|+31
|82
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|4
|Trabzonspor
|40
|19
|14
|7
|50
|37
|+13
|71
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Sivasspor
|40
|16
|17
|7
|54
|43
|+11
|65
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|6
|Hatayspor
|40
|17
|10
|13
|62
|53
|+9
|61
|7
|Alanyaspor
|40
|17
|9
|14
|58
|45
|+13
|60[b]
|8
|Fatih Karagümrük
|40
|16
|12
|12
|64
|52
|+12
|60[b]
|9
|Gaziantep
|40
|15
|13
|12
|59
|51
|+8
|58
|10
|Göztepe
|40
|13
|12
|15
|59
|59
|0
|51
|11
|Konyaspor
|40
|12
|14
|14
|49
|48
|+1
|50
|12
|Başakşehir
|40
|12
|12
|16
|43
|55
|-12
|48[c]
|13
|Çaykur Rizespor
|40
|12
|12
|16
|53
|69
|-16
|48[c]
|14
|Kasımpaşa
|40
|12
|10
|18
|47
|57
|-10
|46
|15
|Yeni Malatyaspor
|40
|10
|15
|15
|49
|53
|-4
|45
|16
|Antalyaspor
|40
|9
|17
|14
|41
|55
|-14
|44
|17
|Kayserispor
|40
|9
|14
|17
|35
|52
|-17
|41
|18
|BB Erzurumspor
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|40
|10
|8
|22
|46
|65
|-19
|38[d]
|20
|Gençlerbirliği
|40
|10
|8
|22
|44
|76
|-32
|38[d]
|21
|Denizlispor
|40
|6
|10
|24
|38
|77
|-39
|28
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