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İBB’NİN ÜCRETSİZ YAZ SPOR OKULLARI BAŞLIYOR


İBB tarafından İstanbul’a kazandırılan okul spor salonları,  çocukları ağırlamaya yaz tatilinde de devam edecek. Şehrin 26 ilçesindeki 47 salon,   ücretsiz Yaz Spor Okullarına ev sahipliği yapacak. 15 farklı branşta ücretsiz spor eğitiminin verileceği okullarda çocuklar eğlenirken spor yeteneklerini keşfedecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulları açacak. Yaz Spor Okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişmesine katkı sağlanacak. 21 Haziran’da başlayacak Yaz Spor Okullarında çocuklar hem daha enerjik ve eğlenceli zaman geçirecekler hem de spor yeteneklerini keşfedecekler. 

15 BRANŞTA SPOR EĞİTİMİ

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ücretsiz Yaz Spor Okulları, okul bahçelerine yapılarak hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek. 7 – 14 yaş aralığındaki çocukların ağırlanacağı okullarda 15 farklı branşta spor eğitimi verilecek.   

26 İLÇE, 47 SPOR SALONU 

İstanbul’un 26 ilçesindeki 47 salonda başlayacak olan spor okullarında, eğitimler 27 Ağustos’a kadar devam edecek. Beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek spor eğitimleri için çocuklardan ücret talep edilmeyecek.  

İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için kayıt ise salonlara şahsen başvuru yoluyla yapılacak. Salonların iletişim bilgilerine ve lokasyonlarına ise https://genclikspor.ibb.istanbul/adresinden ulaşılabilecek. 

Hafta içi 09:00 ve 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Okul Spor Salonları Yaz Spor Okullarında verilecek spor eğitimleri şu branşlarda olacak: 

  1. Futsal
  2. Basketbol
  3. Voleybol
  4. Hentbol
  5. Badminton
  6. Masa Tenisi
  7. Kort Tenisi
  8. Karate
  9. Taekwondo
  10. Judo
  11. Güreş
  12. Boks
  13. Atletizm
  14. Cimnastik
  15. Okçuluk 
📆 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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