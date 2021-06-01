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Ataşehir’de kar maskeli 3 kişi, gasp ettikleri adamı vurarak öldürdüler


Ataşehir’de kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişi tarafından Holding binasının önünde gasp edilen S.K aralarında çıkan arbede sonucu vurularak hayatını kaybetti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ataşehir’deki cinayetin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı – Tıkla İzle

Olay, Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesi, Başar Sokak’ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, S.K  (41) bankadan para çekerek, personelin maaşını ödemek üzere holding binasının önüne geldiği sırada kimliği belirsiz, kar maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı.

Elinde bulunan para dolu çantayı vermemek için uzun uğraşlar veren kadın kar maskeli saldırganların silahını ateşlemesi sonucu vurularak hayatını kaybetti. S.K’ya yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise kolundan yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kar maskeli şahıslar hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Sibel Koçanın hayatını kaybettiğini belirledi.

S.k’ya yardım etmeye çalışan Aydın Mert ise hastaneye kaldırıldı. Aydın Mert’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde holding binasının önüne araçla 3 şahıs geliyor. S.K’nın otomobilin bagajından çanta almaya çalıştığı sırada şahıslar havaya ateş açarak para dolu çantayı almaya çalışıyor.

📆 15 Haziran 2021 Salı 18:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
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