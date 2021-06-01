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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Toplum » Apartman ve Site Yöneticilerinin Bilmesi Gerekenler
Apartman ve Site Yöneticilerinin Bilmesi Gerekenler


Apartman ve site yönetiminde olan kişilerin en çok zorlandıkları hususlardan biri aidatları toplamaktır. Aidat takibi yapmak kat sahiplerinin sayısı arttıkça daha da zor bir boyut kazanabiliyor. Aidatların toplanması ya da takip edilmesi gibi konularda zorlanan apartman ve site yöneticileri ise ‘Bu işin kolay bir yolu yok mu?’ sorusunun yanıtını arıyor. Aslında var!

Öncelikle artık tüm apartman ve site yöneticilerinin yeniliklerden haberdar olması gerektiğini belirtelim. Eski usul olarak tanımlanan katları tek tek gezmek ve aidat talebinde bulunmak elbette tüm yöneticiler için son derece zor bir süreçtir. Bu sürecin her ay yeniden yaşanması ise konuyu daha da sıkıntılı bir boyuta taşıyabiliyor. Aidat tahsilatı yapmak bile yöneticiler için çok ciddi bir zaman kaybı anlamına geliyor.

Bunun yerine Apsiyon site yönetim programı devreye girebilir! Apsiyon tarafında geliştirilen site yönetim programı sayesinde apartman ve site yöneticileri için aidat toplamak, tahsilat yapmak ve gerekli takibi gerçekleştirmek büyük bir sıkıntı olmaktan çıkıp adeta keyfe dönüşüyor da diyebiliriz. Söz konusu program sayesinde aidat dağılımını kat maliki, kiracı, daire ya da kategori ayrımında otomatik bir şekilde yapmak mümkün olabiliyor. Programın sadece bu özelliğinin bile hayatı bir hayli kolaylaştırdığını belirtmek gerekiyor.

Apsiyon Site Yönetim Programıyla Taksitle Aidat Ödeme İmkanı

Site yönetim programının kullanıma sunulduğu ilk günden bu yana büyük bir ilgi görmesinin nedenlerinden biri de taksitle aidat ödeme imkanı sunuyor olmasıdır. Tahsilatlar online olarak yapılabiliyor ve kat sahipleri aidatları ödemekte zorlandıkları dönemlerde taksit seçeneğinden rahatlıkla faydalanabiliyor. Elbette bu özellik, aidat toplama sıkıntısını da çok büyük bir oranda ortadan kaldırıyor.

Programın tüm bankalar ile entegrasyonu da bulunuyor. Onaylamaya gerek kalmadan ödemeler hesaba geçiyor. Bu sayede apartman ya da site yöneticileri diğer sorumluluklarına rahatlıkla zaman ayırabiliyorlar. Ortak alanlarla ilgili rezervasyon işlemlerinin kolaylıkla takip edilebiliyor olması gibi özelliklerin de bulunduğunu belirtmeliyiz. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ya da söz konusu programı her yönüyle incelemek için Apsiyon.com adresine şimdi tıklayabilirsiniz. Site yönetim programını mutlaka siz de inceleyin.

📆 15 Haziran 2021 Salı 14:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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