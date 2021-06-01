Apartman ve Site Yöneticilerinin Bilmesi Gerekenler

Apartman ve site yönetiminde olan kişilerin en çok zorlandıkları hususlardan biri aidatları toplamaktır. Aidat takibi yapmak kat sahiplerinin sayısı arttıkça daha da zor bir boyut kazanabiliyor. Aidatların toplanması ya da takip edilmesi gibi konularda zorlanan apartman ve site yöneticileri ise ‘Bu işin kolay bir yolu yok mu?’ sorusunun yanıtını arıyor. Aslında var!

Öncelikle artık tüm apartman ve site yöneticilerinin yeniliklerden haberdar olması gerektiğini belirtelim. Eski usul olarak tanımlanan katları tek tek gezmek ve aidat talebinde bulunmak elbette tüm yöneticiler için son derece zor bir süreçtir. Bu sürecin her ay yeniden yaşanması ise konuyu daha da sıkıntılı bir boyuta taşıyabiliyor. Aidat tahsilatı yapmak bile yöneticiler için çok ciddi bir zaman kaybı anlamına geliyor.

Bunun yerine Apsiyon site yönetim programı devreye girebilir! Apsiyon tarafında geliştirilen site yönetim programı sayesinde apartman ve site yöneticileri için aidat toplamak, tahsilat yapmak ve gerekli takibi gerçekleştirmek büyük bir sıkıntı olmaktan çıkıp adeta keyfe dönüşüyor da diyebiliriz. Söz konusu program sayesinde aidat dağılımını kat maliki, kiracı, daire ya da kategori ayrımında otomatik bir şekilde yapmak mümkün olabiliyor. Programın sadece bu özelliğinin bile hayatı bir hayli kolaylaştırdığını belirtmek gerekiyor.

Apsiyon Site Yönetim Programıyla Taksitle Aidat Ödeme İmkanı

Site yönetim programının kullanıma sunulduğu ilk günden bu yana büyük bir ilgi görmesinin nedenlerinden biri de taksitle aidat ödeme imkanı sunuyor olmasıdır. Tahsilatlar online olarak yapılabiliyor ve kat sahipleri aidatları ödemekte zorlandıkları dönemlerde taksit seçeneğinden rahatlıkla faydalanabiliyor. Elbette bu özellik, aidat toplama sıkıntısını da çok büyük bir oranda ortadan kaldırıyor.

Programın tüm bankalar ile entegrasyonu da bulunuyor. Onaylamaya gerek kalmadan ödemeler hesaba geçiyor. Bu sayede apartman ya da site yöneticileri diğer sorumluluklarına rahatlıkla zaman ayırabiliyorlar. Ortak alanlarla ilgili rezervasyon işlemlerinin kolaylıkla takip edilebiliyor olması gibi özelliklerin de bulunduğunu belirtmeliyiz. Bu konuda daha detaylı bilgi almak ya da söz konusu programı her yönüyle incelemek için Apsiyon.com adresine şimdi tıklayabilirsiniz. Site yönetim programını mutlaka siz de inceleyin.