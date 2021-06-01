Hangi Bölüm için Hangi Üniversite Tercih Edilmelidir?

Her üniversitenin iyi olduğu bölüm farklıdır. Bazı bölümlerde vakıf üniversiteleri daha verimli bir eğitim süreci vadederken bazı bölümlerde ise devlet üniversitelerini tercih etmek daha doğrudur. Örneğin 2 yıllık sağlık bölümü okumak isteyen kişilerin hastanesi olan bir özel üniversitede eğitim görmesi daha avantajlıdır. Çünkü öğrenciler, bu üniversitelerin hastanelerinde staj yapma imkanına sahip olabilir. Ayrıca stajdan sonra o kurumda çalışma fırsatı da yakalamanız mümkündür.
Hukuk, tıp, mühendislik gibi bazı bölümlerde ise belirli üniversiteler öne çıkar. Örneğin hukuk bölümü için Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi başta gelir. Tıp bölümü için Hacettepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi kurumlar kaliteli bir eğitim vermektedir. Mühendislikle ilgili bölümlerde ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bölüm tercihi yaparken o alanda üniversitenin ne kadar prestijli olduğu araştırılmalıdır.
Üniversitelerin Meslek Edinmedeki Rolü Nedir?
Bazı üniversiteler, öğrencilerine staj imkânı verirken bazıları bu tip imkanlara sahip değildir. Örneğin sağlık üzerine bir bölüm okuduğunuzda ileride iş dünyasında bir adım öne geçmeniz için üniversitenin mutlaka bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olması gerekir. Bu anlamda Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Medipol Üniversitesi gibi kurumların hastanelerle ortaklaşa çalışması sebebiyle sağlık alanında diğer üniversitelere göre daha prestijli konumda olduğunu söylemek mümkündür.
Örneğin psikolojik danışmanlık ve rehberlik okuduğunuzda üniversitenin size danışanlarla görüşme sağlayabileceğiniz bir ortam yaratması gerekmektedir. Bu anlamda Pamukkale Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlar seans odalarına sahip olduğu için öğrencilere kolaylık sağlamaktadır. Fakat Marmara Üniversitesi bu alanda eksiklik yaşamaktadır. Dolayısıyla Marmara Üniversitesinde öğrencilerin seans ortamını deneyimlemesi zorlaşmaktadır.
Üniversitelerdeki Eğitim Seviyesi Neden Farklılık Göstermektedir?
Her üniversitenin altyapısı aynı değildir. Örneğin genellikle vakıf üniversitelerinin altyapısı, devlet üniversitelerine göre daha fazla gelişmiştir. Vakıf üniversitelerinde öğrencilerin bir kısmının belli bir ücret karşılığında eğitim hizmeti almasının bir sonucu olarak, sınıflarda daha az sayıda öğrenci vardır. Bu durum hem öğrenmeyi hem de kütüphane, laboratuvar gibi olanakları değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Fakat sistem, devlet üniversitelerinde tam tersi yönde işlemektedir.
Üniversitelerin eğitim seviyesindeki farklılık, öğretim elemanlarına ayrılan bütçeye göre de değişmektedir. Akademisyenler daha güvenceli olduğu için devlet üniversitelerini tercih etmekte ancak kimi zaman kontenjanın kısıtlı olması sebebiyle vakıf üniversitelerine yönelmektedir. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerine göre daha az güvenceli ve kimi durumlarda daha düşük maaşa sahip olduğu için akademisyenlerin motivasyonunu etkileyebilmektedir.
Türkiye’nin Öne Çıkan Üniversiteleri Hangileridir?
Türkiye’nin öne çıkan üniversiteleri şu şekilde sıralanabilir:
Yukarıdaki sonuçlar, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK’ün verilerine dayanarak ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı tarafından açıklanmıştır.
Üniversitelerde Okunabilecek 4 Yıllık Bölümler Nelerdir?
Üniversitelerde okunabilecek 4 yıllık bölümler şu şekilde sıralanabilir:
Üniversitelerde Okunabilecek 2 Yıllık Bölümler Nelerdir?
Üniversitelerde okunabilecek 2 yıllık bölümler şu şekilde sıralanabilir:
|Acil Durum – Afet Yönetimi Bölümü
|Ağız – Diş Sağlığı Bölümü
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü
|Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
|Anestezi Bölümü
|Ayakkabı Tasarım – Üretimi Bölümü
|Beton Teknolojisi Bölümü
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü
|Bilgisayar Destekli Tasarım – Animasyon Bölümü
|Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü
|Bilgisayar Programcılığı Bölümü
|Bilgisayar Teknolojisi Bölümü
|Bitki Koruma Bölümü
|Biyokimya Bölümü
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
|Boya Teknolojisi Bölümü
|Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü
|Coğrafi Bilgi Sistemleri – Teknolojileri Bölümü
|Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü
|Çevre Sağlığı Bölümü
|Deniz Ulaştırma – İşletme Bölümü
|Deri Teknolojisi Bölümü
|Diş Protez Teknolojisi Bölümü
|Diyaliz Bölümü
|Doğalgaz – Tesisatı Teknolojisi Bölümü
|Döküm Bölümü
|Eczane Hizmetleri Bölümü
|Elektrik Bölümü
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü
|Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü
|Elektromekanik Taşıyıcılar Bölümü
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü
|Elektronik Teknolojisi Bölümü
|Elektronörofizyoloji Bölümü
|Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
|Endüstriyel Cam – Seramik Bölümü
|Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü
|Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü
|Engelli Bakımı – Rehabilitasyon Bölümü
|Evde Hasta Bakımı Bölümü
|Fizyoterapi Bölümü
|Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü
|Gemi İnşaatı Bölümü
|Gemi Makineleri İşletme Bölümü
|Geoteknik Bölümü
|Gıda Kalite Kontrolü – Analizi Bölümü
|Gıda Teknolojisi Bölümü
|Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü
|Harita ve Kadastro Bölümü
|İklimlendirme – Soğutma Teknolojisi Bölümü
|İlk ve Acil Yardım Bölümü
|İnşaat Teknolojisi Bölümü
|İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü
|İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü
|İş Sağlığı – Güvenliği Bölümü
|İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü
|Kağıt Teknolojisi Bölümü
|Kaynak Teknolojisi Bölümü
|Kimya Teknolojisi Bölümü
|Kontrol – Otomasyon Teknolojisi Bölümü
|Kuruyemiş Üretimi – Teknolojisi Bölümü
|Laborant – Veteriner Sağlık Bölümü
|Laboratuvar Teknolojisi Bölümü
|Lastik – Plastik Teknolojisi Bölümü
|Maden Teknolojisi Bölümü
|Makine Bölümü
|Makine, Resim – Konstrüksiyon Bölümü
|Mekatronik Bölümü
|Metalurji Bölümü
|Mobil Teknolojileri Bölümü
|Mobilya – Dekorasyon Bölümü
|Nükleer Teknoloji – Radyasyon Güvenliği Bölümü
|Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü
|Odyometri Bölümü
|Optisyenlik Bölümü
|Ortopedik Protez – Ortez Bölümü
|Oto Boya – Karoseri Bölümü
|Otomotiv Teknolojisi Bölümü
|Otopsi Yardımcılığı Bölümü
|Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü
|Perfüzyon Teknikleri Bölümü
|Podoloji Bölümü
|Polimer Teknolojisi Bölümü
|Radyo – Televizyon Teknolojisi Bölümü
|Radyoterapi Bölümü
|Rafineri – Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü
|Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü
|Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü
|Raylı Sistemler Makinistlik Bölümü
|Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü
|Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü
|Sahne – Gösteri Sanatları Teknolojisi Bölümü
|Seramik, Cam – Çinicilik Bölümü
|Seramik – Cam Bölümü
|Sondaj Teknolojisi Bölümü
|Sulama Teknolojisi Bölümü
|Süt – Besi Hayvancılığı Bölümü
|Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü
|Tahribatsız Muayene Bölümü
|Tarım Makineleri Bölümü
|Tekstil Teknolojisi Bölümü
|Tekstil – Halı Makineleri Bölümü
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü
|Uçak Teknolojisi Bölümü
|Un – Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Bölümü
|Üretimde Kalite Kontrol Bölümü
|Web Tasarımı – Kodlama Bölümü
|Yağ Endüstrisi Bölümü
|Yapı Denetimi Bölümü
|Yapı Ressamlığı Bölümü
|Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü
|Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü
|Yat Kaptanlığı Bölümü
|Yaşlı Bakımı Bölümü
|Adalet Bölümü
|Aşçılık Bölümü
|Basın – Yayıncılık Bölümü
|Büro Yönetimi – Yönetici Asistanlığı Bölümü
|Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü
|Çocuk Gelişimi Bölümü
|Deri Konfeksiyon Bölümü
|Fotoğrafçılık – Kameramanlık Bölümü
|Geleneksel El Sanatları Bölümü
|Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü
|Görsel İletişim Bölümü
|Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü
|Halkla İlişkiler – Tanıtım Bölümü
|Hukuk Büro Yönetimi – Sekreterliği Bölümü
|İlahiyat Bölümü
|Kültürel Miras – Turizm Bölümü
|Marka İletişimi Bölümü
|Medya – İletişim Bölümü
|Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü
|Radyo – Televizyon Programcılığı Bölümü
|Reklamcılık Bölümü
|Saç Bakımı – Güzellik Hizmetleri Bölümü
|Tıbbi Dokümantasyon – Sekreterlik Bölümü
|Turist Rehberliği Bölümü
|Turizm Animasyonu Bölümü
|Uygulamalı İngilizce – Çevirmenlik Bölümü
|Uygulamalı İspanyolca – Çevirmenlik Bölümü
|Uygulamalı Rusça – Çevirmenlik Bölümü
|Yerel Yönetimler Bölümü
|Arıcılık Bölümü
|Atçılık – Antrenörlüğü Bölümü
|Avcılık – Yaban Hayatı Bölümü
|Bağcılık Bölümü
|Bahçe Tarımı Bölümü
|Bankacılık – Sigortacılık Bölümü
|Basım – Yayın Teknolojileri Bölümü
|Bilgi Yönetimi Bölümü
|Çay Tarımı – İşleme Teknolojisi Bölümü
|Çevre Temizliği – Denetimi Bölümü
|Çim Alan Tesisi – Yönetimi Bölümü
|Çocuk Koruma – Bakım Hizmetleri Bölümü
|Deniz Brokerliği Bölümü
|Deniz – Liman İşletmeciliği Bölümü
|Dış Ticaret Bölümü
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü
|Emlak – Emlak Yönetimi Bölümü
|Endüstriyel Tavukçuluk Bölümü
|Eser Koruma Bölümü
|Et – Ürünleri Teknolojisi Bölümü
|Ev İdaresi Bölümü
|Fındık Eksperliği Bölümü
|Fidan Yetiştiriciliği Bölümü
|Grafik Tasarımı Bölümü
|Hava Lojistiği Bölümü
|İç Mekan Tasarımı Bölümü
|İkram Hizmetleri Bölümü
|İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
|İşletme Yönetimi Bölümü
|Kooperatifçilik Bölümü
|Kuyumculuk – Takı Tasarımı Bölümü
|Kültür Balıkçılığı Bölümü
|Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü
|Lojistik Bölümü
|Maliye Bölümü
|Mantarcılık Bölümü
|Marina İşletme Bölümü
|Marina – Yat İşletmeciliği Bölümü
|Menkul Kıymetler – Sermaye Piyasası Bölümü
|Meyve – Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü
|Mimari Restorasyon Bölümü
|Moda Yönetimi Bölümü
|Moda Tasarımı Bölümü
|Muhasebe – Vergi Uygulamaları Bölümü
|Organik Tarım Bölümü
|Ormancılık – Orman Ürünleri Bölümü
|Otobüs Kaptanlığı Bölümü
|Özel Güvenlik – Koruma Bölümü
|Pazarlama Bölümü
|Perakende Satış – Mağaza Yönetimi Bölümü
|Peyzaj – Süs Bitkileri Bölümü
|Posta Hizmetleri Bölümü
|Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
|Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü
|Sahne – Dekor Tasarımı Bölümü
|Seracılık Bölümü
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü
|Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü
|Sivil Savunma – İtfaiyecilik Bölümü
|Sosyal Güvenlik Bölümü
|Sosyal Hizmetler Bölümü
|Spor Yönetimi Bölümü
|Su Altı Teknolojisi Bölümü
|Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü
|Süt – Ürünleri Teknolojisi Bölümü
|Tapu – Kadastro Bölümü
|Tarım Bölümü
|Tarımsal İşletmecilik Bölümü
|Tarımsal Ürünler Muhafaza – Depolama Teknolojisi Bölümü
|Tarla Bitkileri Bölümü
|Tıbbi Tanıtım – Pazarlama Bölümü
|Tıbbi – Aromatik Bitkiler Bölümü
|Tohumculuk Bölümü
|Turizm – Otel İşletmeciliği Bölümü
|Turizm – Seyahat Hizmetleri Bölümü
|Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü
|Ulaştırma – Trafik Hizmetleri Bölümü
|Yat İşletme – Yönetimi Bölümü
|Zeytincilik – Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü
Üniversiteler Hangi Bölümleri ile Öne Çıkmaktadır?
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|40
|26
|6
|8
|89
|44
|+45
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|+44
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|+31
|82
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|4
|Trabzonspor
|40
|19
|14
|7
|50
|37
|+13
|71
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Sivasspor
|40
|16
|17
|7
|54
|43
|+11
|65
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|6
|Hatayspor
|40
|17
|10
|13
|62
|53
|+9
|61
|7
|Alanyaspor
|40
|17
|9
|14
|58
|45
|+13
|60[b]
|8
|Fatih Karagümrük
|40
|16
|12
|12
|64
|52
|+12
|60[b]
|9
|Gaziantep
|40
|15
|13
|12
|59
|51
|+8
|58
|10
|Göztepe
|40
|13
|12
|15
|59
|59
|0
|51
|11
|Konyaspor
|40
|12
|14
|14
|49
|48
|+1
|50
|12
|Başakşehir
|40
|12
|12
|16
|43
|55
|-12
|48[c]
|13
|Çaykur Rizespor
|40
|12
|12
|16
|53
|69
|-16
|48[c]
|14
|Kasımpaşa
|40
|12
|10
|18
|47
|57
|-10
|46
|15
|Yeni Malatyaspor
|40
|10
|15
|15
|49
|53
|-4
|45
|16
|Antalyaspor
|40
|9
|17
|14
|41
|55
|-14
|44
|17
|Kayserispor
|40
|9
|14
|17
|35
|52
|-17
|41
|18
|BB Erzurumspor
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|40
|10
|8
|22
|46
|65
|-19
|38[d]
|20
|Gençlerbirliği
|40
|10
|8
|22
|44
|76
|-32
|38[d]
|21
|Denizlispor
|40
|6
|10
|24
|38
|77
|-39
|28
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