Hangi Bölüm için Hangi Üniversite Tercih Edilmelidir?

Her üniversitenin iyi olduğu bölüm farklıdır. Bazı bölümlerde vakıf üniversiteleri daha verimli bir eğitim süreci vadederken bazı bölümlerde ise devlet üniversitelerini tercih etmek daha doğrudur. Örneğin 2 yıllık sağlık bölümü okumak isteyen kişilerin hastanesi olan bir özel üniversitede eğitim görmesi daha avantajlıdır. Çünkü öğrenciler, bu üniversitelerin hastanelerinde staj yapma imkanına sahip olabilir. Ayrıca stajdan sonra o kurumda çalışma fırsatı da yakalamanız mümkündür.

Hukuk, tıp, mühendislik gibi bazı bölümlerde ise belirli üniversiteler öne çıkar. Örneğin hukuk bölümü için Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi başta gelir. Tıp bölümü için Hacettepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi gibi kurumlar kaliteli bir eğitim vermektedir. Mühendislikle ilgili bölümlerde ise İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bölüm tercihi yaparken o alanda üniversitenin ne kadar prestijli olduğu araştırılmalıdır.

Üniversitelerin Meslek Edinmedeki Rolü Nedir?

Bazı üniversiteler, öğrencilerine staj imkânı verirken bazıları bu tip imkanlara sahip değildir. Örneğin sağlık üzerine bir bölüm okuduğunuzda ileride iş dünyasında bir adım öne geçmeniz için üniversitenin mutlaka bir sağlık kuruluşu ile anlaşmalı olması gerekir. Bu anlamda Hacettepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Medipol Üniversitesi gibi kurumların hastanelerle ortaklaşa çalışması sebebiyle sağlık alanında diğer üniversitelere göre daha prestijli konumda olduğunu söylemek mümkündür.

Örneğin psikolojik danışmanlık ve rehberlik okuduğunuzda üniversitenin size danışanlarla görüşme sağlayabileceğiniz bir ortam yaratması gerekmektedir. Bu anlamda Pamukkale Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi kurumlar seans odalarına sahip olduğu için öğrencilere kolaylık sağlamaktadır. Fakat Marmara Üniversitesi bu alanda eksiklik yaşamaktadır. Dolayısıyla Marmara Üniversitesinde öğrencilerin seans ortamını deneyimlemesi zorlaşmaktadır.

Üniversitelerdeki Eğitim Seviyesi Neden Farklılık Göstermektedir?

Her üniversitenin altyapısı aynı değildir. Örneğin genellikle vakıf üniversitelerinin altyapısı, devlet üniversitelerine göre daha fazla gelişmiştir. Vakıf üniversitelerinde öğrencilerin bir kısmının belli bir ücret karşılığında eğitim hizmeti almasının bir sonucu olarak, sınıflarda daha az sayıda öğrenci vardır. Bu durum hem öğrenmeyi hem de kütüphane, laboratuvar gibi olanakları değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Fakat sistem, devlet üniversitelerinde tam tersi yönde işlemektedir.

Üniversitelerin eğitim seviyesindeki farklılık, öğretim elemanlarına ayrılan bütçeye göre de değişmektedir. Akademisyenler daha güvenceli olduğu için devlet üniversitelerini tercih etmekte ancak kimi zaman kontenjanın kısıtlı olması sebebiyle vakıf üniversitelerine yönelmektedir. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerine göre daha az güvenceli ve kimi durumlarda daha düşük maaşa sahip olduğu için akademisyenlerin motivasyonunu etkileyebilmektedir.

Türkiye’nin Öne Çıkan Üniversiteleri Hangileridir?

Türkiye’nin öne çıkan üniversiteleri şu şekilde sıralanabilir:

Hacettepe Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Koç Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ankara Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ege Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Marmara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dokuz Eylül Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yukarıdaki sonuçlar, Clarivate Analytics/InCites ve YÖK’ün verilerine dayanarak ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı tarafından açıklanmıştır.

Üniversitelerde Okunabilecek 4 Yıllık Bölümler Nelerdir?

Üniversitelerde okunabilecek 4 yıllık bölümler şu şekilde sıralanabilir:

Acil Yardım – Afet Yönetimi

Adli Bilimler

Adli Bilişim Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Aktüerya Bilimleri

Astronomi – Uzay Bilimleri

Bahçe Bitkileri

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Basım Teknolojileri

Beslenme – Diyetetik

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi – Bilişim Sistemleri

Bilgisayar – Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim Sistemleri – Teknolojileri

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim – Teknolojileri

Biyoenformatik – Genetik

Biyokimya

Biyoloji

Biyoloji Öğretmenliği

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomühendislik

Biyosistem Mühendisliği

Biyoteknoloji

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Deniz Bilimleri – Teknolojisi Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Deri Mühendisliği

Dijital Oyun Tasarımı

Dil ve Konuşma Terapisi

Diş Hekimliği

Ebelik

Eczacılık

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik – Haberleşme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ergoterapi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Öğretmenliği

Fizyoterapi – Rehabilitasyon

Fotonik

Gemi İnşaatı – Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi – Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi – Yat Tasarımı

Genetik – Biyomühendislik

Genetik – Yaşam Bilimleri Programları

Geomatik Mühendisliği

Gerontoloji

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Harita Mühendisliği

Havacılık Elektrik – Elektroniği

Havacılık – Uzay Mühendisliği

Hayvansal Üretim – Teknolojileri

Hemşirelik

Hidrojeoloji Mühendisliği

İç Mimarlık

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İmalat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İstatistik

İstatistik – Bilgisayar Bilimleri

İş Sağlığı – Güvenliği

İşletme Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Kentsel Tasarım – Peyzaj Mimarlığı

Kimya

Kimya Mühendisliği

Kimya Öğretmenliği

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Kontrol – Otomasyon Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Malzeme Bilimi – Mühendisliği

Malzeme Bilimi – Nanoteknoloji Mühendisliği

Malzeme Bilimi – Teknolojileri

Matematik

Matematik Mühendisliği

Matematik Öğretmenliği

Matematik – Bilgisayar Bilimleri

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji – Malzeme Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Mimarlık

Moleküler Biyoloji – Genetik

Moleküler Biyoteknoloji

Mühendislik Programları

Mühendislik – Doğa Bilimleri Programları

Nanobilim – Nanoteknoloji

Nanoteknoloji Mühendisliği

Nükleer Enerji Mühendisliği

Odyoloji

Optik – Akustik Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Perfüzyon

Petrol – Doğalgaz Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Pilotaj

Polimer Malzeme Mühendisliği

Raylı Sistemler Mühendisliği

Su Bilimleri – Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Süt Teknolojisi

Şehir – Bölge Planlama

Tarım Makineleri – Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarımsal Genetik Mühendisliği

Tarımsal Yapılar – Sulama

Tarla Bitkileri

Tekstil Mühendisliği

Tıp

Tıp Mühendisliği

Tohum Bilimi – Teknolojisi

Toprak Bilimi – Bitki Besleme

Tütün Eksperliği

Uçak Bakım – Onarım

Uçak Elektrik – Elektroniği

Uçak Gövde – Motor Bakımı

Uçak Mühendisliği

Uzay Bilimleri – Teknolojileri

Uzay Mühendisliği

Uzay – Uydu Mühendisliği

Veteriner

Yaban Hayatı Ekolojisi – Yönetimi

Yapay Zeka Mühendisliği

Yapay Zeka – Veri Mühendisliği

Yazılım Geliştirme

Yazılım Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği Programları

Zootekni

Aile – Tüketici Bilimleri

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

160. Arkeoloji

Ayakkabı Tasarımı – Üretimi

Bankacılık

Bankacılık – Finans

Bankacılık – Sigortacılık

Beden Eğitimi – Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi – Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Egzersiz – Spor Bilimleri

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi – Finans

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Gayrimenkul Geliştirme – Yönetimi

Girişimcilik

Grafik

Grafik Tasarımı

Gümrük İşletme

Havacılık Yönetimi

Hukuk

İç Mimarlık – Çevre Tasarımı

İktisadi – İdari Bilimler Programları

İktisadi – İdari Programlar

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam İktisadı – Finans

İşletme

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Kuyumculuk – Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma – Onarım

Küresel Siyaset – Uluslararası İlişkiler

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Muhasebe – Denetim

Muhasebe – Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği

Otel Yöneticiliği

Pazarlama

Politika – Ekonomi

Protohistorya – Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Psikolojik Danışmanlık – Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık – Rehberlik Öğretmenliği

Rehberlik – Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sanat – Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasası

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği – Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık

Sigortacılık – Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık – Risk Yönetimi

Sigortacılık – Sosyal Güvenlik

Siyasal Bilimler

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi – Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi – Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet

Sosyal – Siyasal Bilimler

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği

Takı Tasarımı

Tapu Kadastro

Tarım Ekonomisi

Tarım Ticareti – İşletmeciliği

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Teknoloji – Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil – Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm – Otel İşletmeciliği

Türk İslam Arkeolojisi

Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans – Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret – Finans

Uluslararası Ticaret – Finansman

Uluslararası Ticaret – İşletmecilik

Uluslararası Ticaret – Lojistik

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Yerel Yönetimler

Yiyecek – İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

Arkeoloji – Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi

Basın – Yayın

Coğrafya, Mezunları

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri – Edebiyatları

Çerkez Dili – Edebiyatı

Çizgi Film – Animasyon

El Sanatları

Film Tasarımı – Yazarlığı

Film Tasarımı – Yönetimi

Film Tasarım – Yönetmenliği

Fotoğraf

Fotoğraf – Video

Gastronomi – Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Gürcü Dili – Edebiyatı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler – Reklamcılık

Halkla İlişkiler – Tanıtım

İlahiyat

İletişim Bilimleri

İletişim Fakültesi

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı – Yönetimi

İletişim – Tasarım

İslam Bilimleri

İslami İlimler

Kazak Dili – Edebiyatı

Kültür – İletişim Bilimleri

Kürt Dili – Edebiyatı

Medya – Görsel Sanatlar

Medya – İletişim

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo, Televizyon – Sinema

Reklam Tasarımı – İletişimi

Reklamcılık

Rekreasyon Yönetimi

Sanat Tarihi

Sanat – Kültür Yönetimi

Sinema – Dijital Medya

Sinema – Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili – Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği – Programcılığı

Tiyatro Eleştirmenliği – Dramaturji

Türk Dili – Edebiyatı

Türk Halkbilimi

Türkçe Öğretmenliği

Türkoloji

Yeni Medya

Yeni Medya – İletişim

Zaza Dili – Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Almanca Mütercim ve Tercümanlık

Almanca Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Arapça Öğretmenliği

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Batı Dilleri

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çeviribilim

Çin Dili ve Edebiyatı

Çince Mütercim ve Tercümanlık

Dilbilimi

Ermeni Dili ve Kültürü

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Farsça Mütercim ve Tercümanlık

Fransız Dili ve Edebiyatı

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Fransızca Öğretmenliği

Hindoloji

Hititoloji

Hungaroloji

İbrani Dili ve Kültürü

İngiliz Dil Bilimi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İngilizce Öğretmenliği

İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Japonca Öğretmenliği

Karşılaştırmalı Edebiyat

Kore Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı

Leh Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık

Rus Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Sinoloji

Turizm Rehberliği

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Üniversitelerde Okunabilecek 2 Yıllık Bölümler Nelerdir?

Üniversitelerde okunabilecek 2 yıllık bölümler şu şekilde sıralanabilir:

Acil Durum – Afet Yönetimi Bölümü Ağız – Diş Sağlığı Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Anestezi Bölümü Ayakkabı Tasarım – Üretimi Bölümü Beton Teknolojisi Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım – Animasyon Bölümü Bilgisayar Operatörlüğü Bölümü Bilgisayar Programcılığı Bölümü Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Bitki Koruma Bölümü Biyokimya Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Boya Teknolojisi Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri – Teknolojileri Bölümü Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Çevre Sağlığı Bölümü Deniz Ulaştırma – İşletme Bölümü Deri Teknolojisi Bölümü Diş Protez Teknolojisi Bölümü Diyaliz Bölümü Doğalgaz – Tesisatı Teknolojisi Bölümü Döküm Bölümü Eczane Hizmetleri Bölümü Elektrik Bölümü Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü Elektrikli Cihaz Teknolojisi Bölümü Elektromekanik Taşıyıcılar Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü Elektronik Teknolojisi Bölümü Elektronörofizyoloji Bölümü Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Endüstriyel Cam – Seramik Bölümü Endüstriyel Kalıpçılık Bölümü Enerji Tesisleri İşletmeciliği Bölümü Engelli Bakımı – Rehabilitasyon Bölümü Evde Hasta Bakımı Bölümü Fizyoterapi Bölümü Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Bölümü Gemi İnşaatı Bölümü Gemi Makineleri İşletme Bölümü Geoteknik Bölümü Gıda Kalite Kontrolü – Analizi Bölümü Gıda Teknolojisi Bölümü Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Harita ve Kadastro Bölümü İklimlendirme – Soğutma Teknolojisi Bölümü İlk ve Acil Yardım Bölümü İnşaat Teknolojisi Bölümü İnternet ve Ağ Teknolojileri Bölümü İş Makineleri Operatörlüğü Bölümü İş Sağlığı – Güvenliği Bölümü İş ve Uğraşı Terapisi Bölümü Kağıt Teknolojisi Bölümü Kaynak Teknolojisi Bölümü Kimya Teknolojisi Bölümü Kontrol – Otomasyon Teknolojisi Bölümü Kuruyemiş Üretimi – Teknolojisi Bölümü Laborant – Veteriner Sağlık Bölümü Laboratuvar Teknolojisi Bölümü Lastik – Plastik Teknolojisi Bölümü Maden Teknolojisi Bölümü Makine Bölümü Makine, Resim – Konstrüksiyon Bölümü Mekatronik Bölümü Metalurji Bölümü Mobil Teknolojileri Bölümü Mobilya – Dekorasyon Bölümü Nükleer Teknoloji – Radyasyon Güvenliği Bölümü Nükleer Tıp Teknikleri Bölümü Odyometri Bölümü Optisyenlik Bölümü Ortopedik Protez – Ortez Bölümü Oto Boya – Karoseri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Bölümü Otopsi Yardımcılığı Bölümü Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölümü Perfüzyon Teknikleri Bölümü Podoloji Bölümü Polimer Teknolojisi Bölümü Radyo – Televizyon Teknolojisi Bölümü Radyoterapi Bölümü Rafineri – Petro-Kimya Teknolojisi Bölümü Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümü Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Raylı Sistemler Makinistlik Bölümü Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Sahne – Gösteri Sanatları Teknolojisi Bölümü Seramik, Cam – Çinicilik Bölümü Seramik – Cam Bölümü Sondaj Teknolojisi Bölümü Sulama Teknolojisi Bölümü Süt – Besi Hayvancılığı Bölümü Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Tahribatsız Muayene Bölümü Tarım Makineleri Bölümü Tekstil Teknolojisi Bölümü Tekstil – Halı Makineleri Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Uçak Teknolojisi Bölümü Un – Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik) Bölümü Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Web Tasarımı – Kodlama Bölümü Yağ Endüstrisi Bölümü Yapı Denetimi Bölümü Yapı Ressamlığı Bölümü Yapı Tesisat Teknolojisi Bölümü Yapı Yalıtım Teknolojisi Bölümü Yat Kaptanlığı Bölümü Yaşlı Bakımı Bölümü Adalet Bölümü Aşçılık Bölümü Basın – Yayıncılık Bölümü Büro Yönetimi – Yönetici Asistanlığı Bölümü Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Bölümü Deri Konfeksiyon Bölümü Fotoğrafçılık – Kameramanlık Bölümü Geleneksel El Sanatları Bölümü Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü Görsel İletişim Bölümü Halıcılık ve Kilimcilik Bölümü Halkla İlişkiler – Tanıtım Bölümü Hukuk Büro Yönetimi – Sekreterliği Bölümü İlahiyat Bölümü Kültürel Miras – Turizm Bölümü Marka İletişimi Bölümü Medya – İletişim Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Bölümü Radyo – Televizyon Programcılığı Bölümü Reklamcılık Bölümü Saç Bakımı – Güzellik Hizmetleri Bölümü Tıbbi Dokümantasyon – Sekreterlik Bölümü Turist Rehberliği Bölümü Turizm Animasyonu Bölümü Uygulamalı İngilizce – Çevirmenlik Bölümü Uygulamalı İspanyolca – Çevirmenlik Bölümü Uygulamalı Rusça – Çevirmenlik Bölümü Yerel Yönetimler Bölümü Arıcılık Bölümü Atçılık – Antrenörlüğü Bölümü Avcılık – Yaban Hayatı Bölümü Bağcılık Bölümü Bahçe Tarımı Bölümü Bankacılık – Sigortacılık Bölümü Basım – Yayın Teknolojileri Bölümü Bilgi Yönetimi Bölümü Çay Tarımı – İşleme Teknolojisi Bölümü Çevre Temizliği – Denetimi Bölümü Çim Alan Tesisi – Yönetimi Bölümü Çocuk Koruma – Bakım Hizmetleri Bölümü Deniz Brokerliği Bölümü Deniz – Liman İşletmeciliği Bölümü Dış Ticaret Bölümü Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Bölümü Emlak – Emlak Yönetimi Bölümü Endüstriyel Tavukçuluk Bölümü Eser Koruma Bölümü Et – Ürünleri Teknolojisi Bölümü Ev İdaresi Bölümü Fındık Eksperliği Bölümü Fidan Yetiştiriciliği Bölümü Grafik Tasarımı Bölümü Hava Lojistiği Bölümü İç Mekan Tasarımı Bölümü İkram Hizmetleri Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İşletme Yönetimi Bölümü Kooperatifçilik Bölümü Kuyumculuk – Takı Tasarımı Bölümü Kültür Balıkçılığı Bölümü Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Bölümü Lojistik Bölümü Maliye Bölümü Mantarcılık Bölümü Marina İşletme Bölümü Marina – Yat İşletmeciliği Bölümü Menkul Kıymetler – Sermaye Piyasası Bölümü Meyve – Sebze İşleme Teknolojisi Bölümü Mimari Restorasyon Bölümü Moda Yönetimi Bölümü Moda Tasarımı Bölümü Muhasebe – Vergi Uygulamaları Bölümü Organik Tarım Bölümü Ormancılık – Orman Ürünleri Bölümü Otobüs Kaptanlığı Bölümü Özel Güvenlik – Koruma Bölümü Pazarlama Bölümü Perakende Satış – Mağaza Yönetimi Bölümü Peyzaj – Süs Bitkileri Bölümü Posta Hizmetleri Bölümü Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Sağlık Turizmi İşletmeciliği Bölümü Sahne – Dekor Tasarımı Bölümü Seracılık Bölümü Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Sivil Savunma – İtfaiyecilik Bölümü Sosyal Güvenlik Bölümü Sosyal Hizmetler Bölümü Spor Yönetimi Bölümü Su Altı Teknolojisi Bölümü Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümü Süt – Ürünleri Teknolojisi Bölümü Tapu – Kadastro Bölümü Tarım Bölümü Tarımsal İşletmecilik Bölümü Tarımsal Ürünler Muhafaza – Depolama Teknolojisi Bölümü Tarla Bitkileri Bölümü Tıbbi Tanıtım – Pazarlama Bölümü Tıbbi – Aromatik Bitkiler Bölümü Tohumculuk Bölümü Turizm – Otel İşletmeciliği Bölümü Turizm – Seyahat Hizmetleri Bölümü Uçuş Harekat Yöneticiliği Bölümü Ulaştırma – Trafik Hizmetleri Bölümü Yat İşletme – Yönetimi Bölümü Zeytincilik – Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü

Üniversiteler Hangi Bölümleri ile Öne Çıkmaktadır?