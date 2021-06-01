Evora Denizli’de Huzurlu Yaşam Başladı

Teknik Yapı, Emlak Konut GYO güvencesi ile inşa edilen Evora Denizli’nin ilk etabında daire teslimlerine başladı, Evora Cadde de hizmete girdi.

Emlak Konut GYO’nun hasılat paylaşım modeli kapsamında Teknik Yapı tarafından Denizli’de gerçekleştirilen Evora Denizli’de yeni bir yaşamın kapıları açıldı. Projede 44’ü ticari 795’i konut olmak üzere toplam 839 bağımsız bölümden oluşan ilk etabın teslimleri başladı. Toplamda 1.556 daire 75 ticari ünite olarak planlanan projede, şimdiden 520 dairede yaşam başladı. 44 Ticari üniteden oluşan Evora Cadde, bölgenin ve projenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, restaurantlar, cafeler, tekstil ve perakende markaları yerini almaya başlıyor. Büyük market zinciri, kuaför ve eczane Evora Cadde’de faaliyete başladı. Projenin müşteri profili doktor, avukat, öğretmen, akademisyen, tüccar, devlet memuru, bankacı, iş insanları ve özel sektörde çalışan Denizli’nin seçkin ailelerden oluşuyor.

‘3,5 Yılda % 125 Prim Yaptı’

“Yaşanan ekonomik sorunlar, pandemi salgını gibi olağanüstü etkenlere rağmen, izlenen doğru politika ve karşı tedbirler, Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörünü ayakta tuttu” diyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Denizli’nin yaşam ve yatırım projesi Evora Denizli’den daire alanların ise 3,5 yılda yüzde 125 kazandığının altını çizdi.

Teknik Yapı’nın da geçmiş deneyimi ve güçlü finansal yapısıyla bu süreci başarıyla atlattığını ifade eden Umut Durbakayım, Evora Denizli projesinde daire teslimlerinin devam ettiğini vurguladı. Durbakayım, zorlu sürece rağmen Evora Denizli projesinin ilk etabındaki daire teslimlerinin başlamasının Türk ekonomisinin ve Teknik Yapı’nın gücünü gösterdiğine işaret etti.

Çocuklu ailelerin tercihi oldu

“Denizli’de yaşayan insanların yaşam tarzına uygun olarak geliştirilen Evora Denizli projesindeki mimari ve satış sonrası hizmet kalitesine güveniyoruz” diyen Umut Durbakayım, Türk yaşam tarzının temel çizgilerinden ödün vermeden hayata geçirildiğinin altını çizdi. Projenin aile yaşamı odak alınarak gerçekleştirildiğine vurgu yapan Umut Durbakayım, ilk etapta yer alan 3+1 ve 4+1 tipi dairelerin tamamının satılmış olmasının da bu öngörünün doğruluğunu desteklediğini söyledi.

Açık ve ferah yaşam alanları

Şehrin güzide semtlerinden Merkezefendi’de yer alan Evora Denizli projesi, optimum düzeydeki sosyal alanları çocukların evin dışında eğlenceli vakit geçireceği sosyal tesislerine sahip. Yeşil alan büyüklüğü ile neredeyse daire başına 70 metrekare yeşil alan düşen Evora Denizli’deki yeşil parklar, doğayla iç içe bir yaşam sunuyor.

Modern şehir yaşamıyla özdeşleşmiş, bir ailenin ihtiyaç duyacağı hemen hemen tüm özellikleri barındıran Evora Denizli projesinde, büyük ve geniş balkon konseptine uygun açık ve ferah yaşam alanlarına açılan daireler yer alıyor.

Residence, Home Office ve ticari birimler olmak üzere toplam 1.631 bağımsız bölümden oluşan Evora Denizli projesi 2 ticaret ve 6 konut olmak üzere toplam 10 ayrı parselden oluşuyor. Toplam büyüklüğü 115,291 bin metrekare arsa üzerine yükselecek olan Evora Denizli projesinde özel okul ve devlet okulu, ayrıca temel ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı Evora Cadde’de yer alıyor.

Hem Ticari, Hem de Sosyal Yatırım

Açıklamasının sonunda Denizli’nin önemine değinin Umut Durbakayım, Teknik Yapı’nın Denizli’deki yatırımlarının sadece ticari alanda kalmadığını belirtti. Umut Durbakayım, dünyanın en güzel doğa harikalarından birine sahip Denizli’nin kültürel zenginliğine de katkı sağlamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Sözlerini “Teknik Yapı tarafından inşa edilen Denizli Kültür Merkezi, Evora Denizli projesi kadar Denizli’ye değer katan sosyal bir yatırım oldu” şeklinde sürdüren Umut Durbakayım, “Hatırlanacağı gibi, “En iyi Sosyo-Kültürel projesi” ödülünü alan “Denizli Kültür Merkezi”, 35 milyon liralık bir yatırım sonucunda önceki yıl hizmete girdi. Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen Kültür Merkezi, 1 adet 500 kişilik tüm gereksinimlere cevap verebilen nikah salonu, 1 adet 703 kişilik tiyatro, konferans, nikah gibi toplantılara hizmet verebilen çok amaçlı salon yer alırken önünde yaklaşık 1000 m²’lik merasim alanı yer alıyor. Aynı anda 3 nikah salonu ve çok amaçlı salonların hizmet verdiği Kültür Merkezi’nde ayrıca VIP bölümü, salon, çalışma odaları ile 222’si kapalı, 28’si açık olmak üzere 250 araçlık otopark mevcut. Söz konusu alanları destekleyen kafeteryalar ile bay-bayan mescit yer alıyor. Toplam 8 dönüm arsa üzerinde yükselen Kültür Merkezi’nin etrafında 3,8 dönümlük alan peyzaja ayrıldı” bilgisini paylaştı.