İETT otobüsün metro inşaatı bariyerlerine çarptı

Kağıthane’de İETT otobüsünün metro inşaatı bariyerlerine çarptığı anlar kamerada – Tıkla İzle
Kağıthane Kemerburgaz Caddesi’nde dün akşam 18.30 sıralarında yaşanan olayda freni boşalan İETT otobüsü önce refüje çıkmış, ardından da metro inşaatını çevreleyen demir bariyerlere çarpmış, kazada şoför hafif şekilde yaralanmıştı. Kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla ilerleyen otobüs önce refüje çıkıyor, ardından da bariyerlere çarpıyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|40
|26
|6
|8
|89
|44
|+45
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|+44
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|+31
|82
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|4
|Trabzonspor
|40
|19
|14
|7
|50
|37
|+13
|71
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Sivasspor
|40
|16
|17
|7
|54
|43
|+11
|65
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|6
|Hatayspor
|40
|17
|10
|13
|62
|53
|+9
|61
|7
|Alanyaspor
|40
|17
|9
|14
|58
|45
|+13
|60[b]
|8
|Fatih Karagümrük
|40
|16
|12
|12
|64
|52
|+12
|60[b]
|9
|Gaziantep
|40
|15
|13
|12
|59
|51
|+8
|58
|10
|Göztepe
|40
|13
|12
|15
|59
|59
|0
|51
|11
|Konyaspor
|40
|12
|14
|14
|49
|48
|+1
|50
|12
|Başakşehir
|40
|12
|12
|16
|43
|55
|-12
|48[c]
|13
|Çaykur Rizespor
|40
|12
|12
|16
|53
|69
|-16
|48[c]
|14
|Kasımpaşa
|40
|12
|10
|18
|47
|57
|-10
|46
|15
|Yeni Malatyaspor
|40
|10
|15
|15
|49
|53
|-4
|45
|16
|Antalyaspor
|40
|9
|17
|14
|41
|55
|-14
|44
|17
|Kayserispor
|40
|9
|14
|17
|35
|52
|-17
|41
|18
|BB Erzurumspor
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|40
|10
|8
|22
|46
|65
|-19
|38[d]
|20
|Gençlerbirliği
|40
|10
|8
|22
|44
|76
|-32
|38[d]
|21
|Denizlispor
|40
|6
|10
|24
|38
|77
|-39
|28
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