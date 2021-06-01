Neden Kanada Dil Okulları

Yurtdışında dil eğitimi almak isteyen öğrenciler için en iyi seçenek Kanada dil okullarıdır. Kanada dil okulu fiyatları, eğitim süresi ve eğitim kalitesi göz önünde bulundurulduğumuzda neden tercih etmemiz gerektiğini daha iyi anlayabiliriz.

Kanada dil okulları başlangıç seviyesinden itibaren öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları sunmaktadır. Toronto, Vancouver, Ottawa ya da Montreal şehirlerinde Kanada dil okulu programlarına katılabilirsiniz.

Neden Kanada Dil Okulları

Döviz Kuru: Kanada Doları birim bazında Amerikan Doları ya da İngiliz Sterlinine oranla Türk Lirasına daha yakındır. Kanada dil okulu fiyatları bu yüzden çok daha avantajlıdır. Sadece okul masrafları açısından değil, yaşam maliyetleri içinde avantajlıdır.

Başlangıç Seviyesinden İtibaren Eğitim: Kanada dil okulu programlarına katılırken dil bilginizin hiçbir önemi yoktur. Başlangıç seviyesinden itibaren Kanada dil okulları programlarında eğitim alabilirsiniz. Anadili İngilizce olan ülkede konuşarak İngilizce öğreneceksiniz.

Kültürel Zenginlik: Kanada, göçmen ülkesidir. Bu yüzden eğitim aldığınız süre boyunca yabancılık hissetmeyeceksiniz. Bu sayede insanlarla çekinmeden iletişime geçebilir ve konuşarak İngilizce öğrenebilirsiniz.

Popüler Lokasyonlar: Kanada dünyanın en yaşanabilir ülkelerinden birisidir. Toronto, Vancouver, Ottawa, Montreal ya da Calgary gibi popüler şehirlerde eğitim alabilirsiniz. Neredeyse tüm Kanada dil okulları şehir merkezlerindedir. Bu sayede okullara ulaşım çok daha kolaydır.

Konaklama Seçenekleri: Eğitim kalitesini arttıran en önemli unsurlardan biriside kaliteli konaklamadır. Aile yanı konaklama, öğrenci yurtlarında konaklama ya da ev kiralama gibi birçok seçeneğiniz vardır. Kanada Kültür Merkezi olarak sadece Kanada dil okulu başvurularınızı değil, konaklama başvurularınızıda gerçekleştiriyoruz.

Kanada Dil Okulu Programları

Eğitim almak isteyen öğrenciler için oldukça fazla seçenek olduğunu söylemiştik. Sadece genel İngilizce programları değil, mesleki İngilizce eğitimi gibi programlar mevcuttur.

Genel İngilizce,

Akademik İngilizce,

IELTS/TOEFL hazırlık programları,

Mesleki İngilizce eğitimi,

Özel dersler,

Üniversite hazırlık eğitimi,

Gibi öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik oldukça çeşitli programlar vardır.

Kanada Dil Okulu Programlarına Kanada Kültür Merkezi İle Başvurun

Doğru Kanada dil okulunun seçimi, konaklama ve vize süreci gibi birçok aşama başvuru yapacak kişileri beklemektedir. Kanada Kültür Merkezi, 10 yılık aşkın deneyimi ve özel Kanada dil okulu fiyatları ile başvurunuzu güvenle gerçekleştirmektedir. Kanada dil okulları programlarını bir bilene sorun; Hayalleriniz gerçek olsun!