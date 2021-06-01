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Genç kız Galata Kulesi’nin seyir terasından atlayarak canına kıydı


Galata Kulesi’nin seyir terasına çıkan 20 yaşındaki genç kızın, aşağıya atlayarak hayatını kaybettiği anlar kameralara yansıdı.

Galata Kulesi’nden atlayan genç kız kamerada – Tıkla İzle

Olay, önceki hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuleyi gezmek için en üst katına çıkan 20 yaşındaki Hilal Yağmur, bir süre sonra seyir terasından aşağıya atladı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan genç kız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kızın cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Vatandaşlar şoke oldu

Öte yandan, genç kızın aşağıya atladığı anların ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, üst katta dolaşan genç kız ardından seyir terasına geçiyor. Genç kız ardından korkulukların üstüne çıkarak kendini aşağıya bırakıyor. Vatandaşlar ise şoke oluyor.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

📆 08 Haziran 2021 Salı 16:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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