Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ‘müsilaj’ genelgesi yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Marmara Denizi’nde oluşan müsilajla ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un imzası ile yayımlanan genelgede, “Söz konusu müsilajdan kaynaklanan kirliliğin 7 gün 24 saat esaslı çalışılarak deniz ortamından giderilmesi, toplanması ve yönetimine ilişkin 08.06.2021 tarihinde en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacaktır” denildi.