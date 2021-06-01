TAMGA İzmir Temsilciliği Faaliyete Başladı

TAMGA yurt genelinde büyümeye devam ediyor, hem temsilcilik ağını genişletirken aynı zamanda arama kurtarma faaliyetlerine hazırlık eğitim çalışmalarına da tam gaz devam ediyor.

Hava, deniz ve kara şartlarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak çalışan, arama-kurtarma, kazazedelere temel ilk yardım desteği ve afet konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak maksadıyla Türkiye ve Uluslararası faaliyet amaçlı kurulan Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Yardım Derneği, yurt genelinde temsilcilikler açarak büyümeye devam ediyor.

Merkezi Ankara’da bulunan ve Kurucu Genel Başkan Yağız KIZILKAYA tarafından kurulan derneğin İzmir İl Temsilcilik Binası ve TAMGA arama kurtarma ekipleri hizmete girerek eğitim ve yapılanma çalışmalarını hızla sürdürmektedir.