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Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Etkinlikler, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » TAMGA İzmir Temsilciliği Faaliyete Başladı
TAMGA İzmir Temsilciliği Faaliyete Başladı


TAMGA yurt genelinde büyümeye devam ediyor, hem temsilcilik ağını genişletirken aynı zamanda arama kurtarma faaliyetlerine hazırlık eğitim çalışmalarına da tam gaz devam ediyor.

Hava, deniz ve kara şartlarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak çalışan, arama-kurtarma, kazazedelere temel ilk yardım desteği ve afet konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak maksadıyla Türkiye ve Uluslararası faaliyet amaçlı kurulan Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Yardım Derneği, yurt genelinde temsilcilikler açarak büyümeye devam ediyor. 

Merkezi Ankara’da bulunan ve Kurucu Genel Başkan Yağız KIZILKAYA tarafından kurulan derneğin İzmir İl Temsilcilik Binası ve TAMGA arama kurtarma ekipleri hizmete girerek eğitim ve yapılanma çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

📆 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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