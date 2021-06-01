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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 64 YAŞINDA…
Ahmet Berhan Yılmaz
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 64 YAŞINDA…


07.06.1957 – 07.06.2021; Atatürk Üniversitesi 64 yaşında. Kutlu olsun, hayırlı olsun, daim olsun. Atatürk Üniversitesi’nin kimliği, kurumsallığı, çalışanları, öğrencileri ile Erzurum’a, bölgemize, ülkemize katkıları ortada. Bu konuda gazetelerde, dergilerde, sosyal medyada defalarca yazdım, konuştum, defalarca yazıldı, konuşuldu.

Atatürk Üniversitesi; bilim, eğitim öğretim yuvası olmasının yanı sıra Erzurum’un sosyo-ekonomik lokomotifi, Erzurum’un kayıtsız şartsız en önemli istihdam kaynağı, ayakta duran en önemli devlet kurumudur.

Öğretim Üyeliğine başladığımdan beri ismini şu an çalışanların çoğunun bilmediği ve biri Rahmeti Rahmana kavuşmuş olan 5. Rektör, 10. dekan ile çalışıyorum. Bu da bir kere daha gösteriyor ki insanlar geçici, kurumlar kalıcıdır.

Ben dahil herkes yarın bu kurumda hatta bu dünyada olmayacağı, isminin bile hatırlanmayacağı bilinciyle devlete, bu müstesna kuruma, Erzurum’a hakkaniyetle, adaletle sorumluluklarını yerine getirmeli, hak hukuk çerçevesinde hizmet etmeli, bu kurumun, emrinde çalışanların ve devletin hakkını helal ettirmelidir.

Görevden ayrıldıktan veya emekli olduktan sonra helallik almak, adaleti sağlamak imkânı olmayacak, hele hele öldükten sonra hiç olmayacak. Güç elinizdeyken, makam sahibiyken, çalışıyorken, çalışanlarınızın hakkını korumalı, kurumunuzun, öğrencilerinizin, doktorsanız hastalarınızın, devletin sizlere sağladığı imkanların hakkını vermeli, sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz.

PROF. DR. AHMET BERHAN YILMAZ

📆 06 Haziran 2021 Pazar 16:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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