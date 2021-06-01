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ARİÇ, DİJİTAL PARA İLE KRİPTO PARA SAVAŞLARI BAŞLAYACAK


Kripto paralarda yaşanan hızlı düşüşlerin Çin’de yakın gelecekte kullanılmaya başlanacak olan  Dijital Yuan’ın ayak sesleri olduğunu söyleyen Çin Ticaret Derneği Başkanı Barış Ariç yakında dijital para kripto para savaşlarını görmeye başlayacağız” dedi. 

Geçtiğimiz ayın ilk yarısında Kripto paralardan hiç beklenmeyen bir düşüş yaşandı. Bitcoin’in toplamda %50’lik bir düşüş yaşaması ile bütün kripto paralar ardı ardına değer kaybetti. Bitcoin ve diğer koinlerdeki bu düşüş asıl sebebi Çin’in yaptığı bir açıklamaydı. Çin Kripto para madenlerini yasaklama ve kriptoyu ödeme ve ticaret sistemlerinde kullanmayacağını açıklaması bütün kripto piyasasını alt üst etti. İşte aslında Çin’in yaptığı ve yapacağı bu tür müdahalelerin altında yatan önemli etkenlerden bir tanesi de yakın gelecekte görmeye ve duymaya başlayacağımız “Dijital Yuan”

ÇİN’İN DİJİTAL PARASININ AYAK SESLERİ

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Çin Ticaret Derneği yönetim kurulu başkanı Barış Ariç Çin’in son bir kaç yıldır kripto paralar ile ilgili tavrını değiştiriğini söylerek “ Çin önceleri kripto paraları kökten reddediyordu fakat 2013 Yılında bitcoin kavramını Kabul etti ve ülke içi ticarette kullanılmasına izin verdi. Fakat bu durum Çin’in sert mali politikalarından dolayı paralarını uluslararası dolaşıma sokamayan insanların adeta ülkeden parayı çıkarma yolu oldu. Bunu gören Çin 2017 yılında ülkedeki sanal para alım satım durumlarına bir yasaklama getirdi.  Bu Çin’in kripto paralara karşı ilk önemli hamlesiydi. İkinci’de zaten geçtiğimiz ay geldi. Gelmeye de devam edecektir. Çünkü Çin dijital parasını piyasaya sürerken merkeziyetsiz olan kripto paraları da yok etmeye çalışacak.  

DİJİTAL PARA VE KRİPTO PARA SAVAŞLARI BAŞLAYACAK

Ariç, Çin’in 2014 yılından beri kendi dijital parasını çıkartmak için çalıştığını belirtti. Yapılan dijital para çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyleyen Ariç “Pilot uygulamalar hala yapılmaya devam ediliyor. Dijital Yuan dolaşıma girdiğinde asıl Bitcoin ve diğer coinlere darbe o zaman gelecek. Çünkü artık düzenlemeleri ve belirli kuralları olan ama arkasında bir devletin olduğu manüpülasyona açık olmayan yeni paralar dünyaya gelmiş olacak. Bu Çin ile başlayacak ama öyle kalmayacak. Çünkü diğer ülkeler hemen ardından bir bir kendi dijital paralarını açıklamaya başlayacak. Yetmeyecek ayrıca kripto paralarla ilgili düzenlemeler gelecek. Çünkü devletlerin elinde çok önemli kozlar var. Örneğin bu kripto paraları kullanarak para aklayabilirsiniz yada kara paranızı istediğiniz ülkeye taşıyabilirsiniz bu paraları kullanarak vergi kaçırabilirsiniz. Bunların tamamı devletlerin kripto paralara müdahele etmesi için bir neden ve bunu yapacaklar. Yani Dijital paralar ile kripto para savaşları yakında başlayacak”dedi.

ÇİP KRİZİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ariç “Dünyada global bir Çip krizi yaşanıyor. Çok değil daha bir kaç öncesine kadar küresel elektronik ve beyaz eşya üreticileri bu kriz yüzünden önümüzdeki iki yıl boyunca fiyatların sürekli artacağını söylüyor. Aynı şekilde otomobil sektöründe de benzer sıkıntılar var. Dolayısıyla birileri evinden kripto paralardan para kazanırken bu devasa markalar boş duracak değil ülkelere, devletlere baskı yapıyorlar.  Öte yandan kripto madenciliğinin küresel ısınmayı tetiklemesi yine bu kriptoların yakın zamanda trendinin değişecebileceğinin bir göstergesi.”

📆 05 Haziran 2021 Cumartesi 12:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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