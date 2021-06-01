QUALITY ÖDÜLLERİ’NDE ‘KURULUŞ OSMAN’A İKİ ÖDÜL BİRDEN!

Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv’de reyting rekorları kıran ikinci sezonunda da ödülleri toplamaya devam ediyor. ‘Kuruluş Osman’, önceki akşam 12’ncisi düzenlenen Quality Dergisi’nin ödül töreninde ‘En İyi Dizi’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’ (Burak Özçivit) ödüllerinin sahibi oldu. Televizyon ve magazin dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Quality Ödülleri’nin törenine birbirinden ünlü isimler katıldı.

Bozdağ Film imzalı dizi iki büyük ödülle geceye damgasını vururken, ödülleri almak üzere ‘Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit törende hazır bulundu.

Rol arkadaşları Yiğit Uçan ve Burak Çelik’le birlikte sahneye çıkan Burak Özçivit, ödülleri Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’nin elinden aldı. Burak Özçivit ödül konuşmasında “Ekip olarak gelmek isterdik ama tahmin edersiniz ki bu sahneye sığmayız. O yüzden demirbaşlar olarak geldik. Hepinize teşekkür ediyoruz ödül için. Normal bir diziyi çekmek meşakkatli ve zor bir iş ama emin olun ki böyle bir projeyi yapmak gerçekten çok zor. Hem sorumluluk olarak hem çekim olarak çok ağır. Bu ödülleri bütün ekibimiz adına alıyorum” dedi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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