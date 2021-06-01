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Çamlıca Kulesinde Panoramik İstanbul Manzaralı Restoranı İlk Müşterilerini Ağırladı


Çamlıca Kulesi restoranı vatandaşlara kapılarını açtı. Eşsiz manzara eşliğinde yemeklerini yiyen vatandaşlar manzara ve hizmetten memnun kaldıkları belirterek, herkesin Çamlıca Kulesi’ni ziyaret etmesini önerdi.

Çamlıca Kulesi restoranı ilk müşterilerini ağırladı – Tıkla İzle

Yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla kafe ve restoranlar açıldı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Çamlıca Kulesi de ana faaliyet alanı olan yayıncılık faaliyetinin dışında sosyal alanlarıyla da ziyaretçilere kapılarını açtı. Ziyaretçiler Çamlıca Kulesi’nin 33. ve 34. katlarında bulunan seyir teraslarında panoramik İstanbul manzarasını seyrettikten sonra Çamlıca Kulesi’nin 39. ve 40. katlarında bulunan 360 Kule & Restoran’da Türk ve dünya mutfağının özel sunumlarıyla manzaranın tadını çıkardı.

“Kaliteli ve nezih bir ortam”

Restorana ailesiyle yemeğe gelen Ahmet Hamdi İkren, “Ailemizle beraber yemek yemeye geldik. Bu kadarını beklemiyorduk. Hizmetten memnun kaldık. Çalışanlar saygılı, manzara için zaten söylenecek tek şey nefis. Burayı herkese tavsiye ederim” dedi.

Restoran bölümündeki Hande İkren ise “Hayırlı uğurlu olsun. Çok kaliteli ve nezih bir ortam olmuş. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Çalışanlar bizlere yukarı kadar eşlik etti. Pırıl pırıl bir ekip burada hizmet veriyor. Biz çok memnun kaldık” diye konuştu.

Galeri
📆 01 Haziran 2021 Salı 22:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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