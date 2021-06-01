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Kadıköy Gazetesi » Adalar, Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İBB ADALAR’DA YAZ TEMİZLİĞİ YAPTI
İBB ADALAR’DA YAZ TEMİZLİĞİ YAPTI


İBB, yaklaşan tatil sürecini de dikkate alarak Adalar’da kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Toplam 66 personel ve 18 araçla gerçekleştirilen çalışma 2 gün sürdü. Çalışmalarda basınçlı suyun yanı sıra yerli dezenfektan da kullanıldı. Toplam 22 personel ile kıyı ve deniz temizliği de tamamlanarak Adalar’a yaz mevsimine hazır hale getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kademeli normalleşmenin tartışıldığı bu süreçte, Adalar’da yaz temizliği yaptı. İSTAÇ AŞ ve İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Adalar Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği çalışma, 2 günde tamamlandı.  Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte nüfusun yoğunlaştığı Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazadası, yaz aylarının hareketliliğine hazır hale getirildi. 

YERLİ DEZENFEKTAN KULLANILDI

Temizlik; mekanik süpürme, mekanik yıkama ve elle süpürme yöntemleriyle gerçekleştirildi. COVID-19 ile mücadelenin merkeze alındığı çalışmalarda, yurttaşların sağlığını korumak amacıyla İSTAÇ AŞ tarafından üretilen dezenfektan ve basınçlı su kullanıldı. Böylece turizm sezonunun açılacağı şu günlerde, bir ölçüde de olsa Adalar’ın virüsten arındırılması ve salgının yayılmasına karşı önlem alınması amaçlandı. 

66 PERSONELLE YAPILDI

Adalar’daki kapsamlı yaz temizliği çalışmalarında toplam 66 personel, toplam 12 mekanik yıkama-süpürme aracı, 6 çift kabinli kamyonet ve 8 makine – ekipman görev yaptı. İlk günde Büyükada ve Heybeliada’da çalışmalar tamamlandı. Bu çalışmalarda 44 personel, 12 araç ve 5 makine – ekipman yer aldı. İkinci günde ise Kınalıada ve Burgazadası, yaz aylarına hazır hale getirildi. Toplam 22 personel, 6 araç ve 3 makine-ekipmanın katıldığı çalışma, aynı günün akşamı bitirildi. 

DENİZDE DE TEMİZLİK

İBB, Adalar’da sadece karada değil, sahil ve denizde de temizlik yaptı. Bu süreçte toplam 22 personel,  1 deniz yüzeyi temizleme teknesi (DYTT) ve 2 çift kabinli kamyonet kıyı temizlik ekibi görev yaptı. 

📆 01 Haziran 2021 Salı 19:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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