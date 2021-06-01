MODUNUZ KALP SAĞLIĞINIZI ETKİLİYOR!

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk uyarıyor;
“Araştırmalar, ruh halinizin kalp sağlığınızda önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor
Güçlü olumsuz duygular beynin amigdala adı verilen duyguyu işleyen kısmını etkiler.. Vücudun “savaş veya kaç” yanıtını aktive eder, böylece kortizol ve adrenalin hormonlarını serbest bırakır, bu da kan basıncında yükselmeye ve daha hızlı bir kalp atışına neden olur.
Bu kalp üzerinde stresli olabilir, özellikle alttaki kalp rahatsızlıkları olan insanlar için.
Zihinsel başa çıkma becerileri ve olumlu duygular vücuttaki kortizol miktarını azaltır.
Ruh sağlığı sorunları olan hastalara bakan kardiyologlar ruh sağlığı sağlayıcılarına uygun yönlendirmeler yapabilir veya kardiyovasküler ve zihinsel sağlık yararları sağlamak için egzersiz, meditasyon veya bahçeyle uğraşmak gibi hobilere yönlendirebilirler.”
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|40
|26
|6
|8
|89
|44
|+45
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Galatasaray
|40
|26
|6
|8
|80
|36
|+44
|84[a]
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|40
|25
|7
|8
|72
|41
|+31
|82
|2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
|4
|Trabzonspor
|40
|19
|14
|7
|50
|37
|+13
|71
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|5
|Sivasspor
|40
|16
|17
|7
|54
|43
|+11
|65
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|6
|Hatayspor
|40
|17
|10
|13
|62
|53
|+9
|61
|7
|Alanyaspor
|40
|17
|9
|14
|58
|45
|+13
|60[b]
|8
|Fatih Karagümrük
|40
|16
|12
|12
|64
|52
|+12
|60[b]
|9
|Gaziantep
|40
|15
|13
|12
|59
|51
|+8
|58
|10
|Göztepe
|40
|13
|12
|15
|59
|59
|0
|51
|11
|Konyaspor
|40
|12
|14
|14
|49
|48
|+1
|50
|12
|Başakşehir
|40
|12
|12
|16
|43
|55
|-12
|48[c]
|13
|Çaykur Rizespor
|40
|12
|12
|16
|53
|69
|-16
|48[c]
|14
|Kasımpaşa
|40
|12
|10
|18
|47
|57
|-10
|46
|15
|Yeni Malatyaspor
|40
|10
|15
|15
|49
|53
|-4
|45
|16
|Antalyaspor
|40
|9
|17
|14
|41
|55
|-14
|44
|17
|Kayserispor
|40
|9
|14
|17
|35
|52
|-17
|41
|18
|BB Erzurumspor
|40
|10
|10
|20
|44
|68
|-24
|40
|2021-22 1. Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|40
|10
|8
|22
|46
|65
|-19
|38[d]
|20
|Gençlerbirliği
|40
|10
|8
|22
|44
|76
|-32
|38[d]
|21
|Denizlispor
|40
|6
|10
|24
|38
|77
|-39
|28
Bir cevap yazın