İstanbul Havalimanın yollarına grafiti çalışması yapıldı

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK GRAFİTİ ÇALIŞMASI FİLLİ BOYA’NIN DESTEĞİYLE İSTANBUL HAVALİMANI’NDA HAYATA GEÇİRİLDİ

İstanbul Havalimanın yollarına grafiti çalışması yapıldı

Türkiye’nin önde gelen 6 grafiti sanatçısı, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi ve 5 yıldızlı havalimanı unvanıyla yolcularına sunduğu hizmetlerle öne çıkan İstanbul Havalimanı’nda uzunluğu yaklaşık 600 metrelik bir duvara Filli Boya ve İGA öncülüğünde grafiti çalışması yaptı. Türkiye’nin en büyük grafitisi olan eser için Filli Boya, 3.500 m² alana renk katarak katkı sağladı.

Türkiye boya sektörünün lideri Filli Boya, İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA ve Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı yolu üzerinde bulunan yaklaşık 600 metre uzunluğundaki duvarı renklendirmek için güçlerini birleştirdi. Bu özel çalışmayı gerçekleştirirken, proje ortakları olan Filli Boya ve İGA, Türkiye’nin önde gelen ressam/grafiti sanatçıları içerisinde yer alan Emir Aktunç, Emrullah Örünklü, Furkan Birgün, İbrahim Kurtuluş, Can Berk El, Yusuf Aygeç ile anlaştı.

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı’nda 3.500 m²alana sahip bir duvarın üstüne yapılan “Çocukların Uçuş Hayalleri” temalı çalışmada, dünya çocukları bir arada tasvir edildi. Türkiye’nin en büyük grafitisi olan eserin boya ve yardımcı malzemeleri boya sektöründeki gücü, renkleri ve sanata olan desteğiyle her zaman öne çıkan Filli Boya tarafından sağlandı.

Sanatçılar dâhil toplam 45 kişinin katılımıyla 4 ayda tamamlanan eserlere İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Departmanı, İGA tasarım ekibi ve Filli Boya-Betek Boya ekipleri katkı sağladı. Çalışmanın kreatif kurgusu ve iş planı BUBU Design Reklamcılık tarafından yapılırken, eserin tüm ürün desteği Filli Boya tarafından tedarik edildi. Astar ve zemin boyalarıyla ortalama 3.500 m² alan boyandı.

Türkiye’nin en büyük grafiti çalışmasında kullanılan tüm renkler, Filli Boya’nın AR-GE bölümü tarafından özel olarak çalışılarak tasarlandı. Ürünlerin renkleri ve yapısı titizlikle hazırlanarak, özel bir koleksiyon oluşturuldu. Filli Boya ayrıca zemin konusunda analiz ve testler yaparak doğru zemin uygulamasının yapılmasına katkı sağladı.

Çalışmalar açık alanda ve 600 metreye yakın bir duvar üzerinde yürütüldüğü için olumsuz hava koşulları dikkate alındı. Projenin gerçekleşmesi için 2 sanatçı karavanı, 3 konteyner, 10 vinç ve 3 jeneratör sürekli hizmet verdi.