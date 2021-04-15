KADIKÖY BELEDİYESİ DSÖ AVRUPA SAĞLIKLI KENTLER AĞI’NIN 7. FAZI’NA KABUL EDİLDİ

Kadıköy Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün “Herkes İçin Sağlık” felsefesiyle küresel ölçekte sürdürdüğü “Sağlıklı Kentler Ağı”nın 7’nci fazına kabul edildi.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’na beşer yıllık fazlar halinde üye olunuyor. 2005 yılında, 4’üncü faz döneminde üye olan ve 6’ncı fazını başarıyla tamamlayarak sertifikasını alan Kadıköy Belediyesi, kent sağlığı politikalarındaki rolü ve başarısı gözetilerek 2019 – 2024 yıllarını kapsayan 7’nci faza geçmeye hak kazandı.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin Encümen Üyesi de olan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 7’nci faza kabul edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “7’nci faza, sürdürülebilir kalkınma amaçlarımız ve DSÖ’nün iş programında tanımlanan önceliklere uyumlu politikalarımız sayesinde kabul edildik. Bu kararda katılımcı ve küresel amaçlarla uyumlu şekilde hazırladığımız 2019 – 2024 Stratejik Planımız da belirleyici rol oynadı. Daha iyi bir kent yaşamı için yaptığımız çalışmaların toplumsal refah alanında olumlu sonuçlara yol açacağına inanıyorum. Bu kapsamda, 7’nci fazın hedefleri doğrultusunda politika ve uygulamalarımızla sağlıklı kent hareketine katkımızı ve Kadıköy’ü geleceğe hazırlama çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kadıköy Belediyesi’nin 7’nci faz dönemi için üç önceliği bulunuyor: İklim Değişikliği: Azaltım ve Adaptasyon; İyileştirilmiş/Geliştirilmiş Sosyal Hizmetler; Çocuklara Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi. DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’nın 7’inci fazına, Türkiye’den Kadıköy Belediyesi ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Burdur Belediyesi ve Çankaya Belediyesi kabul edildi.

DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı sağlık ve sağlıklı kent gündeminin yerel gündemlerin temel bir parçası olması için, 30 yılı aşkın bir süredir hem ulusal ölçekte hem de kent ölçeğinde çeşitli çalışmalar yürütmekte ve sağlıklı kent kavramının yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenmekte.

Galeri