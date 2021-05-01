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CENGİZ HAN’IN AJANI KUTLU BİKE HAREKET GEÇİYOR, HARZEMŞAH SARAYI’NDA İKTİDAR SAVAŞI BAŞLIYOR


2. bölüm fragman
https://youtu.be/a7bEoECyrd4

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören yeni tarihi dizisi ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, cuma akşamı 20.00’de ikinci bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin yeni bölümünden ikinci fragman da yayınlandı.

‘Bozkır Arslanı Celaleddin’in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin’in kurtardığı Kutlu Bike’nin Cengiz Han’ın ajanı olduğu ortaya çıkıyor.

Celâlettin’in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han’a açıkça savaş ilan etmek olduğunu düşünen ve Celaleddin’in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddini’in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluşturur. Cengiz Han’ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike’nin hamlesi Türkan Hatun’u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Celaleddin Harzemşah karakteriyle Emre Kıvılcım’ın üstlendiği ‘Bozkır Arslanı Celaleddin’, atv ekranlarında cuma akşamlarına damgasını vuracak.

Galeri
📆 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
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12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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