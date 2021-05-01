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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Yaşam » Heliocare Güneş Kremleri ile Yaza Hazır Ol!
Heliocare Güneş Kremleri ile Yaza Hazır Ol!


Güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır. Bu sebeple D vitamini ihtiyacımızı karşılamak için güneşe çıkarız. Cildimizin kendini güneşten koruma süresi minimum 5 maksimumum 30 dakikadır. Bu sürenin dışında güneşe aşırız maruz kaldığımızda cildimiz leke, çizgi, kırışıklık gibi çeşitli problemlerine zemin hazırlar. Cilt problemlerinin oluşmaması için cildi güneşten düzenli olarak korumak gerekir.

Güneş kremi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise kişinin cilt tipidir. Her cilt birbirinden farklıdır. Kimi ciltler kuru, normal iken kimi cilt tipleri ise yağlı veya karma cilt yapısına sahiptir. Örneğin kuru ciltler nemlendirme oranı yüksek krem formda güneş koruyucu tercih etmeliyken, yağlı ciltler ise ince su bazlı yapıda güneş kremi kullanmalıdır. Bu noktada siz de her cilt tipi için özel olarak hazırlanan Heliocare ürünleri ile cildinizi yaza hazırlayın!

Doğal özlü içeriklerle geliştirilen Heliocare güneş kremleri, cildi genel olarak güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Formülünde bulunan bitkisel içerikler cilt bariyerini güçlendirmeye de yardımcı olur. Böylece cildi hem dış etkenlere karşı korur hem de direncini arttırır. Hadi gelin birlikte markanın en sevilen ürünlerine göz atalım…

Heliocare Renkli Güneş Kremi SPF 90

Kuru ve hassas ciltler için geliştirilmiş Heliocare spf 90 içerikli ultra koruyucu güneş kremidir. Antioksidan özelliği sayesinde ciltte leke oluşumunu önler. Hafif renkli formülü ile cilt kusurlarını gizleyerek eşit bir renk tonu kazandırır. Heliocare güneş kremi, suya karşı dayanıklıdır.

Heliocare 360 Fluid Cream SPF+50 Güneş Kremi

Karma ve yağlı ciltler için ideal güneş kremidir. SPF 50 içeriği sayesinde Heliocare 360 güneş kremi, cildi çevresel faktörlere karşı korur. Suya dayanıklı yapıya sahiptir. İnce yapısı ile de kolay uygulama sağlar.

Siz de tüm güneş bakım ürünlerini https://www.dermokozmetika.com.tr/ link üzerinden inceleyebilir, dilediğiniz ürüne uygun fiyat, kapıda ödeme, hızlı kargo ve hediyeni sen seç özellikleriyle hemen sahip olabilirsiniz.

📆 26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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