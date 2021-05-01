Heliocare Güneş Kremleri ile Yaza Hazır Ol!

Güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır. Bu sebeple D vitamini ihtiyacımızı karşılamak için güneşe çıkarız. Cildimizin kendini güneşten koruma süresi minimum 5 maksimumum 30 dakikadır. Bu sürenin dışında güneşe aşırız maruz kaldığımızda cildimiz leke, çizgi, kırışıklık gibi çeşitli problemlerine zemin hazırlar. Cilt problemlerinin oluşmaması için cildi güneşten düzenli olarak korumak gerekir.

Güneş kremi seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise kişinin cilt tipidir. Her cilt birbirinden farklıdır. Kimi ciltler kuru, normal iken kimi cilt tipleri ise yağlı veya karma cilt yapısına sahiptir. Örneğin kuru ciltler nemlendirme oranı yüksek krem formda güneş koruyucu tercih etmeliyken, yağlı ciltler ise ince su bazlı yapıda güneş kremi kullanmalıdır. Bu noktada siz de her cilt tipi için özel olarak hazırlanan Heliocare ürünleri ile cildinizi yaza hazırlayın!

Doğal özlü içeriklerle geliştirilen Heliocare güneş kremleri, cildi genel olarak güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Formülünde bulunan bitkisel içerikler cilt bariyerini güçlendirmeye de yardımcı olur. Böylece cildi hem dış etkenlere karşı korur hem de direncini arttırır. Hadi gelin birlikte markanın en sevilen ürünlerine göz atalım…

Heliocare Renkli Güneş Kremi SPF 90

Kuru ve hassas ciltler için geliştirilmiş Heliocare spf 90 içerikli ultra koruyucu güneş kremidir. Antioksidan özelliği sayesinde ciltte leke oluşumunu önler. Hafif renkli formülü ile cilt kusurlarını gizleyerek eşit bir renk tonu kazandırır. Heliocare güneş kremi, suya karşı dayanıklıdır.

Heliocare 360 Fluid Cream SPF+50 Güneş Kremi

Karma ve yağlı ciltler için ideal güneş kremidir. SPF 50 içeriği sayesinde Heliocare 360 güneş kremi, cildi çevresel faktörlere karşı korur. Suya dayanıklı yapıya sahiptir. İnce yapısı ile de kolay uygulama sağlar.

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