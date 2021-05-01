Şehir Hatları Vapurlarına Çocuk Oyun Alanı Yapıldı

İBB Şehir Hatları AŞ, küçük çocuklara denizi sevdirmek ve eğlenceli bir deniz yolculuğu yapmaları için vapurlara oyun alanları kurmaya devam ediyor. İlk olarak tarihi Moda Vapuru’na kurulan oyun alanlarının sayısı dokuza ulaştı.

İBB Şehir Hatları AŞ, İstanbulluların deniz ulaşımını daha fazla kullanmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hatlarla ulaşım ağını genişleten Şehir Hatları AŞ, çocukları da unutmadı. Küçük yolcuların keyifli, eğlenceli bir deniz yolculuğu yapması için vapurlara kurulan oyun alanları dokuza ulaştı.

Oyuncaklar çocukların yaratıcılıklarını besliyor

Çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacak, yaratıcılıklarını besleyecek ahşap ve el yapımı oyuncaklar özenle seçilerek yerleştirildi.

Amaç, deniz ulaşımını sevdirmek

Çocuklara denizi, deniz ulaşımını sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Deniz ulaşımının daha fazla kullanılmasını istiyoruz. Çocukları da bu işin bir parçası olarak görüyoruz. Deniz sevgisini biraz daha iyi verebilmek için vapurlarda oyun alanları düşündük. İlk olarak Moda Vapuru’nda uyguladık. Sekiz vapurumuza daha ilave ederek dokuz vapurumuzda çocuk oyun alanı oluşturduk. Küçük yolcularımızın vapurlarımızdan güzel anılarla inmesini ve tekrar binmek için can atmasını istiyoruz” dedi.

İlki tarihi Moda Vapuru’na kurulmuştu

Tarihi Moda Vapuru’nu restore eden Şehir Hatları AŞ, bu restorasyon sırasında bir ilki de gerçekleştirmişti. Geçen yıl, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı münasebetiyle, çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak Vapur’a oyun alanı kurulmuştu.

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