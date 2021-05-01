Kaliteli Web Sitesi İçeriği İçin 3 Altın Kural: Yalın, Anlaşılır ve Özgün Olun

Şirketlerin ve kişilerin yoğun rekabetin yaşandığı dijital dünyada web sitelerinde kullandıkları içerikler hayati önem taşıyor. Sıfırdan site kurulumu ve danışmanlık hizmeti veren Digital Exchange, kullanıcılara web sitesinin başarısını sağlayan nitelikli içerikler konusunda bir dizi önerilerde bulundu. Web sitesi içeriği oluştururken özgün, kısa, anlaşılır bir metin kullanmak ilk adımı doğru ve etkin atmayı sağlıyor. Aynı zamanda Google aramasında web sitesini ön planda gösterecek konuyla uygun isimlendirilmiş görsel kullanımı da web sitesini öne taşıyor. İşi profesyonellerle beraber yönetmek ise, başarıyı zorunlu kılıyor.

Yaşadığımız Covid-19 salgınının etkisiyle, dijitalleşmede ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Türkiye’de internette bir günde geçirilen zaman 7.5 saati aştı. Kullanıcılar bu dönemde uzaktan çalışma ve eğitime ağırlık verirken, arta kalan zamanlarında da yine sosyalleşmek, hobiler edinmek ve bilgi sahibi olmak için internete başvurdu. Böylece birçok konuda kullanıcılara hitap eden web sitelerinin sayısında ciddi artış kaydedildi. İstatistiklere göre, 2021 yılında dünyada 2 milyarı aşkın web sitesi bulunuyor. Türkiye’de yayınlanan web sitesi sayısı ise 40-45 milyon civarında tahmin ediliyor. Bu sayı salgın öncesinde 25 milyon dolayındaydı.

İlgi çektiği kadar başarılı olmalı

Reklam almak ya da bir ürün satmak için tasarlanan web siteleri arasında yoğun bir rekabet söz konusu. Tıklanma oranları ve siteyi ziyaretler, web sitelerinin bugününü ve geleceğini belirlemekle kalmıyor, milyarlarca dolarlık bir altyapı, internet sağlayıcılığı, dizayn ve içerik ekosistemini de ayakta tutuyor. Bu yönüyle web sitesi tasarımı ve yönetimi başlı başına uzmanlık gerektiren işler arasında sayılıyor. Dünyanın 126 ülkesinde influencer marketing başta olmak üzere web sitesi tasarımı ve yönetimi konusunda da birçok başarılı projeyi bir arada yürüten Digital Exchange, şirketlerin ve kişilerin web sitesindeki her türlü ihtiyacına yanıt veriyor. Digital Exchange, bir web sitesinin sahibine gelir sağlayacak, kullanıcılar için de zevkli ve bilgilendirici bir deneyim yaşatacak içeriklerin nasıl oluşturulacağına ilişkin bilgileri paylaştı.

İlgi çekici ve kaliteli bir web sitesi içeriği oluştururken ilk adım, sade ve ilgi çekici bir haber-bilgi-görsel akışını sağlamaktan geçiyor. Böylece web sitesini ziyaret ettiğinde bu alanda kalıp kalmamaya karar veren kullanıcı, birkaç saniye içinde göreceği etkili içerik sayesinde web sitesi ziyaretini sürdürebiliyor. Web sitesi sahipleri ve yöneticilerini etkili içerik konusunda uyaran Digital Exchange,

“Tüm web siteleri en çok okunan ve izlenen yerler olmak isterler. Bunun için ise okuyucuya doğrudan bilgiyi veren, onun vaktini çalmayan, görsel ve videolarla konuyu destekleyen basit, anlaşılır aynı zamanda da çarpıcı içerikleri üretmek gerekiyor. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar, bir bilgi deneyimini en iyi şekilde yaşamalılar. O nedenle de bir içeriğin dolu, metnin yalın ve bilgi verici, görselin konuyu tamamlayıcı ve anlatıcı özellikte bulunması şarttır” bilgilerini verdi.

Kopyala-yapıştır içerik kullanmayın

İçeriklerin nasıl hazırlanması gerektiği konusunda teknik detayları da paylaşan Digital Exchange tarafından uyarılarda bulunuluyor: “Etkili bir web sitesi içeriğinde, en az 300 kelime bulunmalıdır. Dikkat edilmesi gereken, kopyala-yapıştır içerik üretimi yapılmamasıdır. İçeriğin özgün olması çok önemli bir unsur. Çünkü web sitesi ziyaretçileri gün içinde birçok başta siteyi izledikleri için, aynı metinleri gördüklerinde sizin sitenizde kalmak istemeyeceklerdir. Görsel ise çok önemlidir. Haberde kullanılacak görsel hem içerikle uyumlu bulunmalı, hem bir üst başlığa hem de bir alt başlığa sahip olmalıdır. Çünkü web site içeriklerinde kullanıcılar aslında metinden önce görsele bakarlar. O nedenle de çarpıcı ve özgün bir görsel kullanmak başlı başına kaliteli web sitesi içeriği üretmenin öğelerinden biridir.”

Görsele verilen isim SEO aramasını kolaylaştırır

Birçok haberin ve bilginin önce arama motorlarınca sorgulandığı bilgisini hatırlatan Digital Exchange, SEO formunda içerik üretmenin web siteleri için hayati değerde olduğunu hatırlatıyor. “İçeriğe uygun başlığı vermek, Google aramalarında web sitesinin ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu nedenle de görsele jpeg, random gibi isimler vermek yerine tam olarak hangi haber ve konu ile ilgili olduğuna dair bir isimlendirme yapmak, aramalarda o görselin öne gelmesini ve web sitesinin ziyaret edilmesini beraberinde getiriyor” bilgisi paylaşılıyor.

Profesyonellerle çalışmak başarıyı getiriyor

Dünyada görünürlüğün çok önemli olduğunu söyleyen Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, kalıcı çalışmalar için profesyonellerden yardım almanın başarıyı getirdiğini anlattı. Web sitesinin tasarımı kadar içeriğinin de önemsenmesinin başarıyı getiren çok önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Pamuk, şirketlerin yüzde 56’sının içerik yatırımlarını artırmaya dönük çaba içinde olduğunu bilgisini paylaştı. Tüketicilerin yüzde 91’inin markaların web sitelerinin orijinal olmasını beklediğini de aktaran Pamuk, “İyi bir içerik stratejisi belirlemek için hedefi baştan koymak lazım. Bu çalışmayı yapacak kurumların tıpkı bir birey gibi özelliklerinin, güçlü yönlerinin ve belirlenen hedeflere yönelik fırsatların tespit edilmesi ile sadece orta ve uzun vadede değil, kısa vadede de içerik çalışmalarından sonuç almak mümkün. Tüm bunları yaparken teknolojinin de önemli bir faydası oluyor. Profesyonel araçlar kullanarak bir işletmenin dijital dünyadaki görünürlüğü ve etkisini ölçmek, doğru yatırımları yapmayı kolaylaştırıyor. Web sitelerinin içerikleri de bu bakış açısı ile profesyonelce hazırlanırsa, başarıya ulaşmamak için şirketlerin önünde hiçbir engel kalmaz” dedi.