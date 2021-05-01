MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İstanbul’da adamı denize atarak öldürdü
İstanbul’da adamı denize atarak öldürdü


Eminönü’nde akli dengesi bozuk olduğu öne sürüler bir şahıs, sahilde oturan inşaat işçisi Ahmet Uzun’u denize atarak öldürdü. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarında zanlının, olaydan kısa süre önce aynı yerde küçük bir kız çocuğunu da denize atmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul göbeğinde korkunç cinayet kamerada – Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Nisan ayında Eminönü Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanında meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun’a (38) yöneldi. Uzun’a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

İstanbul’un göbeğinde dehşete düşüren cinayet, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı

Görüntülerinde, zanlı Serkan A., ilk olarak küçük bir kız çocuğunu havaya kaldırarak denize atmaya yelteniyor. Elde edilen görüntülerde Serkan A., denize atmadan önce tanımadığı çocuğu ‘şakalaşma’ bahanesi ile omuzlayıp kıyıya doğru yürüyor. Havaya kaldırılan kız çocuğu zanlının elinden bir çırpıda kurtulurken, Serkan A., bir süre bekledikten sonra deniz kıyısında oturan Ahmet Uzun’un yanına doğru gidiyor. Betonda oturan Uzun’a önce yumruk vuran zanlı, daha sonra denize atarak başını kıyıdaki betona çarpıp denize düşen talihsiz adamın ölümünü izliyor.

Fail olay yerinden ayrılırken, çevre sakinleri ölümü izliyor

Bu sırada katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülen video karesine, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da takılıyor. Şarkı söyleyip gitar çaldıkları anlaşılan söz konusu kişilerden birinin, olay anına tanıklık ettiği ve şaşkınlık yaşadığı göze çarpıyor. Bu sırada katil zanlısı Serkan A., olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalışıyor.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, o tarihte görgü tanıklarının bilgisine başvurarak, Ahmet Uzun’un zihinsel engelli olduğu ileri sürülen Serkan A. adlı bir kişi tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ile güvenlik kamera görüntülerini karşılaştıran emniyet güçleri, faili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uzun’u denize atarak feci şekilde ölümüne neden olan katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

📆 26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR