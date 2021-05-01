İnce Belli Sürahi Modelleri

Masaların vazgeçilmezlerinden biri olan sürahi modelleri ister su tüketimi için ister diğer içecek türleri için oldukça uygundur. Kullanımı oldukça rahat olan ve masalarda mutlaka yerini alan modellerde sağlık açısından cam hammadde daha fazla kullanılır. Koku yapmayan, kapaklı ve kapaksız olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

Kapaklı modellerde tıpa tasarımı mantarlı tıpa kullanılarak elde edilir. Cam kapaklı olan modellerde plastik ve ahşaba dair hiçbir ham madde yer almadığı için daha fazla kişi tarafından tercih edilir. Kullanım rahatlığı ve özellikle de temizleme rahatlığından ötürü bu modellerden yedekli bir şekilde alınır.

Mantar Tıpalı Sürahi Modelleri

Daha spor masaların baş tacı olan mantar tıpalı sürahi modelleri ile sularınızı taze bir şekilde içebilirsiniz. Hiçbir kokuya maruz kalmadan, suyu ısıtmadan tüketilmesine olanak sunan bu modeller aynı zamanda çeşitli boyutlara sahiptir.

Mini modelleri başucu sürahisi olarak kullanabileceğiniz gibi gün içerisinde tek kişilik masalarınızda da kullanabilirsiniz. Daha büyük modelleri ise kalabalık sofralarınızda kullanabilirsiniz. Orta boyutlu olan modelleri ise günlük kullanımlarda tercih edebilirsiniz.

Uygun Fiyatlı Sürahi Modelleri

Uygun fiyatları ve sağlık açısından son derece özel içerikleri ile sürahi modelleri sizleri bekliyor. İster şeffaf modellerle klasik sofralar elde edebilir ister renkli modellerle sportif ve canlı sofralar elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey online adrese giriş yapmak ve alışverişe başlamaktır.

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