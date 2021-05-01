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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Kaban ile Kış Ayları Daha Sıcak
Kaban ile Kış Ayları Daha Sıcak


Kaban modelleri kış aylarının vazgeçilmez bir giysisidir. Kaban modelleri kadınlar için farklı model tarz ve çeşitlerde üretilmiştir. Kaban modelleri tam boy midi boy ya da ceket tarzı olarak satışa sunulmuştur. Kaban modelleri daha çok yün dokulu kumaşlardan tasarlanmıştır. İç kısımlarında astar mevcuttur. Kış aylarında soğuktan korunmak için vazgeçilmez bir giysidir. Kabanlar yün malzemeden üretilmiş olduğu için yaz aylarında dolap içerisinde saklandığında güvelerden korunmalıdır.

Güveler dokulu olan giysileri kemirerek yapılarına zarar verirler. Bu nedenle kabanların saklandığı süre boyunca güve kovucu dolap içerisine yerleştirilmelidir. Kabanlar doğru muhafaza edildiği sürece uzun yıllar kullanım imkanı sunar. Kadınlar için birçok farklı renk desen ve modelde kaban çeşitleri mevcuttur. 

Kaban Modelleri Ve Fiyatları

Kaban modelleri tek renk desenli baskılı ya da işlemeli olarak farklı çeşitlerle göze çarpar. Kaban modelleri belden oturtmalı tam boy olarak da piyasaya sunulmuştur. Kaban modellerinin üzerinde boncuk işleme detaylı olanları da vardır. Kaban modelleri ya da astarsız olarak satışı yapılan ürünlerdir. Ön kısmı açık olan kabanlar düğme ve fermuar kullanılarak istenildiğinde ön kısmının kapatılması özelliğine sahiptir.

Kaban modellerinin fiyatları kaban kumaşını özelliğine ve kabının model seçeneğine göre farklı fiyatlar ile karşımıza çıkar. Her kadının bütçesine beğenisine ve ihtiyacına uygun olan tüm kaban modelleri https://www.dilvin.com.tr/bayan-kaban-modelleri  sitesinde mevcuttur. Kaban modelleri buradan güvenle satın alınabilir. 

📆 25 Mayıs 2021 Salı 21:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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