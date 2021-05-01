Kaban ile Kış Ayları Daha Sıcak

Kaban modelleri kış aylarının vazgeçilmez bir giysisidir. Kaban modelleri kadınlar için farklı model tarz ve çeşitlerde üretilmiştir. Kaban modelleri tam boy midi boy ya da ceket tarzı olarak satışa sunulmuştur. Kaban modelleri daha çok yün dokulu kumaşlardan tasarlanmıştır. İç kısımlarında astar mevcuttur. Kış aylarında soğuktan korunmak için vazgeçilmez bir giysidir. Kabanlar yün malzemeden üretilmiş olduğu için yaz aylarında dolap içerisinde saklandığında güvelerden korunmalıdır.

Güveler dokulu olan giysileri kemirerek yapılarına zarar verirler. Bu nedenle kabanların saklandığı süre boyunca güve kovucu dolap içerisine yerleştirilmelidir. Kabanlar doğru muhafaza edildiği sürece uzun yıllar kullanım imkanı sunar. Kadınlar için birçok farklı renk desen ve modelde kaban çeşitleri mevcuttur.

Kaban Modelleri Ve Fiyatları

Kaban modelleri tek renk desenli baskılı ya da işlemeli olarak farklı çeşitlerle göze çarpar. Kaban modelleri belden oturtmalı tam boy olarak da piyasaya sunulmuştur. Kaban modellerinin üzerinde boncuk işleme detaylı olanları da vardır. Kaban modelleri ya da astarsız olarak satışı yapılan ürünlerdir. Ön kısmı açık olan kabanlar düğme ve fermuar kullanılarak istenildiğinde ön kısmının kapatılması özelliğine sahiptir.

Kaban modellerinin fiyatları kaban kumaşını özelliğine ve kabının model seçeneğine göre farklı fiyatlar ile karşımıza çıkar. Her kadının bütçesine beğenisine ve ihtiyacına uygun olan tüm kaban modelleri https://www.dilvin.com.tr/bayan-kaban-modelleri sitesinde mevcuttur. Kaban modelleri buradan güvenle satın alınabilir.