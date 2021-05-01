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Ahmet Berhan Yılmaz
BIRAK


Seni sevmeyenleri, sana değer vermeyenleri bırak,

Seni anlamayanları, anlamak istemeyenleri de,

Kalbiyle, ruhuyla, can kulağıyla seni dinlemeyenleri bırak,

Sana inanmayanları, sana güvenmeyenleri de,

Her fırsatta sana sitem eden, seni eleştirmek için fırsat kollayanları bırak,

Kendisine de, etrafına da huzur vermeyen sevgiden yoksun, kindarları da,

Taraf oldukları, beklentileri ve taassupları uğruna yalan söyleyenleri bırak,

Gerçekleri örten, etrafına fitne saçan, fesat, iftiracı, yobazları da,

Hiç tanışmadığı, kendisini tanımayan, derdiyle dertlenmeyen, hastalığında aramayan, cenazesinde bulunmayan kişiler için, iyi gününde, kötü gününde yanında olan dostlarını inciten, kıran, etrafına zehir saçan acınası insanları bırak,

İçinde makam, mevkii, para, güç hırsı olan insanları ve bu özelliklere sahip insanlara karşı zaafı olanları da,

Üç günlük itibar için, ömürlük haysiyetini feda edenleri bırak,

Kişiliğine değil de makamına, mevkiine değer verilmesini isteyenleri de,

Makamının, mevkiinin getirdiği çıkar ilişkilerini dostlarına değişenleri bırak,

Oturduğu koltuktan veya yanaştığı koltuk sahibinden güç alan korkakları da,

Ve bütün bu insanları bıraktıktan sonra bak kaç kişi kaldı etrafında ve tabi ki kendine bak sen kaç kişinin etrafında kalabildin,

Ve bırak, kim olursa olsun, bencil, hoşgörüsüz, kibirli, zalim insanları,

Allah’a inan, Allah’a güven, Allah’a sığın, Allah’tan bekle, Allah’tan iste.

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 25 Mayıs 2021 Salı 21:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

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