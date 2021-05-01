Ugur Project: Sanat ve sanatçılar zor durumda

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, sahne sanatlarını da olumsuz etkiledi. Pek çok müzisyen son 1 yıldır sahne alamıyor. Sektörün aktörlerinden DJ’ler de çok zor durumda kaldı. Ugur Project, sektördeki son durumla ilgili değerlendirmeler yaptı.

“Ugur Project” olarak tanınan müzisyen, pandemi kısıtlamalarının sektörü olumsuz etkilediğini belirterek, “Müzik ve sahne sanatları tükenmek üzere… Konser ve mekan yasakları sebebiyle çok zor durumdayız.” dedi.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, sahne sanatlarını da olumsuz etkiledi. Pek çok müzisyen son 1 yıldır sahne alamıyor. Sektörün aktörlerinden DJ’ler de çok zor durumda kaldı. Ugur Project, pandemi ile mücadele kapsamında müzik sektöründe saat sınırı ve müzik yasağı gibi kısıtlamalar getirildiğini kaydederek, “Müzisyenler, pandemi kısıtlamalarından en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Bu sebeple büyük bir handikabın içine girdik. Eğlence yerlerinin kapatılması, düğünlere kısıtlama getirilmesi ve müzik yayınlarının bitirilmesi demek bizim iş yerlerimizin kapanması demek. Yani hepimiz işsiz kaldık. Müzisyenler ve sahne emekçileri olarak hiçbir destek alamadık. Hatta intihar eden müzisyenler oldu.” ifadelerini kullandı.

Müzik ve sahne sanatları tükenmek üzere

Eğlence yerlerinin kalabalık olduğu için kapatıldığını; ancak daha kalabalık bazı toplantılara izin verildiğini hatırlatan deneyimli müzisyen, bunun sektörde hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade etti. Bu tür ayrımcı uygulamaların müzisyenlerin tepkisine yol açtığını belirten Günay Başaran, şu ifadeleri kullandı; “Müzisyenlere ve sahne sanatçılarına acilen destek verilmesi gerekiyor. Bu alanda kapsamlı bir çalışma beklentimiz var. Artık arkadaşlarımız müzik aletlerini satarak geçinmeye çalışıyor. Yani ekmek teknelerini cüzi fiyatlarla satarak ayakta durma mücadelesi veriyorlar. Kalabalık programlara izin verilip müzisyenlerin işlerine izin verilmeyince bunalıma giren arkadaşlar oldu. Pandemi sonrası ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çoğumuzun sosyal güvencesi yok!”

Ugur Project, “Müzik sektörü çevresinde gelir elde eden binlerce insan var. DJ’ler, solistler, orkestra, sesçiler, ışıkçılar, menajerler, ulaşım görevlileri ve mekân çalışanları mağdur… Müzik ve sahne sanatları tükenmek üzere… Konser ve mekan yasakları sebebiyle çok zor durumdayız.” sözlerini vurguladı. Tecrübeli DJ, yetkililerin bu konuda acil önlemler alması gerektiğini; kontrollü normalleşme sağlanan sektörler gibi gerekli önlemlerle sektörün tekrar canlanabileceğini sözlerine ekledi.

Galeri