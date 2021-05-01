Gedik Filarmoni ile “Köprüler” Konseri CRR’de

Gedik Filarmoni Orketrası’nın “Köprüler” konseri Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu YouTube kanalından müzikseverlerle buluştu.

Cumhuriyet Dönemi ilk dönem bestecilerimizden ve İstanbul Filarmoni Derneği Kurucusu Cemal Reşit Rey’in nadide eseri Andante Allegro’nun, dünyaca ünlü besteci Kamran İnce’nin yazdığı Intermezzo adlı eserin Dünya Prömiyerine bağlanan konser, günümüzün önemli piyano virtüözü ve besteci Fazıl Say’ın Chamber Synphony adlı eserinin icrasıyla son buldu.

Antik Anadolu kültüründen bu yana biriktirdiğimiz ses hazinelerinin ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşan Gedik Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü bestecimiz Kamran İnce’ye İstanbul Filarmoni Derneği’nin 75.yılı onuruna verdiği siparişle bir eserin daha Dünya Prömiyerini CRR’de “Köprüler” konseri ile gerçekleştirmiş oldu.

Fazıl Say’ın Türk müziğinden ilhamla 2015 yılında yaylı orkestra için bestelediği Chamber Symphony Op. 62 eseri dünya prömiyeri 2015 yılında New York Carnegie Hall’da Orpheus Oda Orkestrası ile birlikte yapmıştı. Üç bölümden oluşan bu eser İstanbul’da ilk kez “Köprüler” konserinde Gedik Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirildi.

Keman sanatçısı Önder Baloglu liderliğindeki Gedik Filarmoni Orkestrası’nın “Köprüler” başlıklı konserini bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izleyebilirsiniz.