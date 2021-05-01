ÖZÜMÜZE DÖNDÜREN YARIŞMA, “YÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUT PROJESİ YARIŞMASI”

Ordu Büyükşehir Belediyesi Türkiye’ye örnek olacak “YÖRESEL MİMARİYE UYGUN KONUT PROJESİ YARIŞMASI” düzenledi.

Yarışmanın temel amacı, Yöresel Mimari Geleneğin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, bu konuda kurumsal ve bireysel düzeyde duyarlılık oluşturmaktır. Bu çerçevede Ordu İlinin 19 İlçesi özelinde, bölgenin geleneksel kültürünü, özgün mimari karakterini, yerleşim dokusunu ve mimari değerlerini günümüz şartları bağlamında yeniden yorumlayarak, tekil yapıdan ziyade yerleşim düzeyinde ele almak, bütüncül tasarım önerileri geliştirmektir.

Bu çerçevede, rehber niteliğinde olabilecek örnek yerleşim ve mimari projelerin elde edilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda yarışmacılardan bölgenin geleneksel yerleşim karakteri(sokak, meydan, avlu, komşuluk ilişkisi, ulaşım ağı v.b) sürdürülebilirlik, kimlik, ekoloji, topoğrafya, insan odaklı yaşam ve mekan pratiği, modern yaşam gereksinimleri, sosyal bütünleşme, mimari gelenek, kentsel estetik, silüet, peyzaj vb. kavramları merkezine alan örnek bir mahalle önerileri beklenmektedir. Yarışma alanı Ordu İlinin 19 ilçesidir.

Yarışmacılardan, bu ilçelerden herhangi birini veya birkaçını seçerek, ilçe veya ilçelerin iklim, coğrafya, topoğrafya, geleneksel yaşam, yerleşim ve mimari karakterlerini analiz etmeleri, yukarıda sözü edilen temek kavramları dikkate alarak yorumlamaları ve önerdikleri yerleşim ve mimari mekan senaryolarını diyagramlar, teknik çizimler ve animasyonlarla ortaya koymaları beklenmektedir.

Prof.Dr. Ahmet TERCAN, Prof. Dr. Ömer İskender TULUK, Prof. Dr. Metin HUSEM, Dr. Öğr. Grv. Ayhan KARADAYI, Mimar Tevfik Berkay YALIN, Ordu Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Da. Bşk. Tayfun ÖZDEMİR, Ordu Büyükşehir Belediyesi Bşk. Danışmanı Mimar Nihat ŞEN’den oluşan Jüri, ilk toplantısını yaparak Jüri başkanlığına oy birliği ile Mimar Nihat ŞEN seçilmişitir.

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar www.yarisanordu.com başvuru adresinden başvuru yapabileceklerdir.

Yarışmacıların eserlerini son teslim etme tarihi 01Temmuz 2021 tarihidir.

Toplamda 270 Bin TL ödüllü yarışmanın sonuçları 12 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak olup,16 Temmuz 2021 tarihinde ödül töreni gerçekleştirilecektir.