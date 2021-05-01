MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Wessi Erkek Takım Elbise Modelleri
Wessi Erkek Takım Elbise Modelleri


Takım elbisenin sınırlılıkları bulunmamaktadır. İş hayatında kullanılabilir. Özel davetlerde ve resmi törenlerde giyilebilir. Gündelik hayatta giyilebilir. Bu nedenle her erkeğin dolabında yer alması gereken takım elbise modelleri ve renkleri bulunma zorunluluğu vardır. Birden fazla takım elbise ile birlikte sizler de ihtiyaç anında acil durum kurtarıcı olarak dolabınızdaki takım elbiseleri kullanabilirsiniz. Özel günler ve davetlerdeki ya d gündelik iş hayatındaki takım elbiseler kumaş ve kesim olarak birbirinden ayrılabilmektedir. Bunun için birkaç tane takım elbise olması önerilmektedir. Takım elbiseler beden tablosuna uygun şekilde sizler için slim fit ya da dar kesim olarak sunulabilmektedir. Bu da vücudunuza oturan ve sizi ideal vücut ölçülerinde gösteren bir durum ortaya koymaktadır. Wessi erkek takım elbise modelleri ile birlikte güven dolu ve her zaman kapsamlı ürün detaylarına göz atabilirsiniz.

Wessi Erkek Takım Elbise Model ve Çeşitleri

Wessi erkek takım elbise modelleri, çeşitliliği ile ön plana çıkmaktadır. Slim fit takım elbiseler, yelekli takım elbise, ekose takım elbise, spor takım elbise, bordo takım elbise, kruvaze takım elbise olarak kategorilere ayrılmıştır. Renklerine uygun olarak, gri, lacivert ve siyah takım elbise olarak farklı kategorilerde sunulmuştur. Bunun renklerine göre ayrılmasının temel nedeni en çok tercih edilen gündelik hayatta ya da özel günlerde sık kullanılan üç rengi barındırmasıdır. Bu nedenle bu üç renk üzerine farklı desen ve kesim sunulmuştur.

Bu kombinelerin bedeninize nasıl oturduğuna göz atabilirsiniz. Ayrıca ürün konforunu ve rahatlığını d abu alanda yaşayabilmeniz mümkün olmaktadır. Takım elbiselerin size uygun ideal bedenini bulabilmek mümkündür. Çünkü her bedende üretim yapılmaktadır. Wessi markasının kendi üretimi olan takım elbiseler ile ürün stok bitimi ile karşılaşmanız imkansızdır. Biten ürün acilen yerine tedarik edilir. Üretimde sık tercih edilen ürünlere daha fazla ağırlık verilmektedir. Koyu tonlarda ya da yeleksiz modellerde takım elbiseler ülkemizde sık tercih edilen ürünler olduğu için bu alandaki seçenek fazlalığı da bundan kaynaklıdır. Spor tarzı benimseyenlere özel kendinizi genç ve sportif hissedeceğiniz, aynı zamanda bunu iş hayatınızda da kullanabileceğiniz takım elbiseler bulabilmek mümkündür.

📆 20 Mayıs 2021 Perşembe 13:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 40 26 6 8 89 44 +45 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 40 26 6 8 80 36 +44 84[a] 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 40 25 7 8 72 41 +31 82 2021-22 UEFA Avrupa Ligi play-off turu
4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 +13 71 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
5 Sivasspor 40 16 17 7 54 43 +11 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
6 Hatayspor 40 17 10 13 62 53 +9 61
7 Alanyaspor 40 17 9 14 58 45 +13 60[b]
8 Fatih Karagümrük 40 16 12 12 64 52 +12 60[b]
9 Gaziantep 40 15 13 12 59 51 +8 58
10 Göztepe 40 13 12 15 59 59 0 51
11 Konyaspor 40 12 14 14 49 48 +1 50
12 Başakşehir 40 12 12 16 43 55 -12 48[c]
13 Çaykur Rizespor 40 12 12 16 53 69 -16 48[c]
14 Kasımpaşa 40 12 10 18 47 57 -10 46
15 Yeni Malatyaspor 40 10 15 15 49 53 -4 45
16 Antalyaspor 40 9 17 14 41 55 -14 44
17 Kayserispor 40 9 14 17 35 52 -17 41
18 BB Erzurumspor 40 10 10 20 44 68 -24 40 2021-22 1. Lig
19 MKE Ankaragücü 40 10 8 22 46 65 -19 38[d]
20 Gençlerbirliği 40 10 8 22 44 76 -32 38[d]
21 Denizlispor 40 6 10 24 38 77 -39 28

BAĞLANTILAR